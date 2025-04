CHAPLIN, CHARLOT

Avui fa 136 anys que va néixer Londres Charles Spencer Chaplin, conegut per aquests verals com a “Charlot”. Curiosament, va néixer quatre dies abans que Adolf Hitler, a qui parodiaria a la seva pel·lícula “The Great Dictator” del 1940.

Chaplin considerava que la vida és meravellosa si no li tens por; i que és tan curta que no dona per a més. Deia també que li agradava caminar quan plovia, sense cap resguard, perquè així ningú li veia les llàgrimes. I que el mirall era el seu millor amic perquè quan plorava mai no reia.

Morí a Manoir de Bain, Suïssa, el 25 de desembre de 1977 i tres mesos més tard robaren el seu cadàver per fer xantatge a la seva vídua, que no va cedir. Temps després detingueren els dos homes que profanaren la seva tomba i trobaren les despulles prop del llac Leman, a Ginebra.