CEL D’ESTELLES

Ja no tenia paraules per afrontar amb garanties la derrota. Les falzies, què en diuen?, es demana amb les mans a la cara. Recorda que varen ser elles les darreres que veieren la seva veu córrer el xoquí rere les rates cellardes. Retornà feta un Llàtzer, la veu, sense cap ferida greu ni infectada però sense grapa, incapaç de seduir invertebrats. D’ençà d’aquesta cuita per descobrir els ordits de la por irracional, que inútilment li costà perdre el bo i millor del seu vocabulari,s’enrosca com una somereta del Bon Jesús a una de les butaques de la sala

d’estar i es passa les hores comptant miloques. A cops, decanta la cortina per mirar si qualque nigul és capaç de retornar-li alguna paraula fibrosa i tanmateix acabada anant a cent mil per les autovies de l’oradura talment un infant d’ué perseguint andròmines. I ara, quan l’espill ja fa dies que li demana qui és, debades cerca un mot ple que li permeti treure el nas del bassat putrefacte on es troba. La vida és vividora si hom no va com un ranguet, escrigué abans que la veu perdés el senderi. Sabia de què parlava: concatenà un grapat de soscaires que li massacraren el cos inoculant-li la por i l’angúnia al front de l’ànima. D’aleshores ençà, se sent envaït per un exèrcit de xinxes i paparres. I és en veure de prop el cap d’aquesta host que d’ell en vol fer un llepadits que sentencia amb recança: del cel caigut dels desposseïts tothom en vol fer estels.