CAVALCANT UNA PEDRA

Esbaldrega’m el marge

de la por perquè pugui

cavalcar una pedra.

Si no em cantes a l’orella,

m’atacarà la pantera.

Cap somni no ment,

bé que ho saps: he estat

mercenari a totes les guerres

i me mataren a la primera.

Ja canta la pantera.

Si vols triomfar, segueix

la polseguera dels vençuts

perquè és anant sempre

a favor dels que el vent

escampa que trobaràs

els senders de la glòria.

Encenguem les torxes

de les catacumbes

que mai no han deixat

de parir rebels i renegats.