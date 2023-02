CARNESTOLTESANT

Les disfresses ja han pres el carrer i aquests dies –aquests Darrers Dies- faran el ple, que dimecres vinent, dia 22, ja és el de Cendra. Ens agrada ser qui no som, si ens volem posar excessivament transcendents; transformar-nos exageradament o continguda; amagar-nos rere màscares i pintures espectaculars per fer bulla els dies en què es té llicència per sortir discretament del botador. Les escoles i tot tenen ben marcat el carnaval en el seu calendari i el preparen a consciència. I val a dir que són les disfresses de les criatures les que més gust donen. A Cas Concos del Cavaller avui hi han desfilat els alumnes –i les mestres i els mestres- del Col·legi Migjorn i els conquerrins i conquerrines que han contemplat la rua dels escolars han agraït la deferència. Les menudes i els menuts han triat la disfressa que han volgut i tanta diversitat ha fet més vistosa i deslliurada la transformació. La imaginació i l’enginy, i la feina dels pares, evidentment, s’han notat molt. Com el plor de qualque infant que no ha disfressat gens el seu enuig per haver-lo tret de l’avès i del costum. Tota una festa, tanmateix.