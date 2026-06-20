Els llibres han de tenir, almenys, una errada per justificar la feina, sempre ben feta, dels editors i correctors. Més de tres podria fer arrufar el nas al més exigent dels lectors, però no trobar-ne cap et deixa un mal cos tan profund que, a voltes, pot qüestionar la vàlua que hom ha trobat en el text. I, encara més: trobar l’errada al començament de la lectura és decebedor; cal que sigui de la meitat en endavant per fer els efectes positius que comporta la trobada. I si ja és cap al final té molt d’extàtic.
La naturalesa de l’errada, evidentment, és molt variada: la manca d’un accent, un tall de línia incorrecte, la duplicació d’un punt o d’una coma, la manca -o excés- d’una lletra en una paraula, etc. De totes elles, la més preuada és la transposició de lletres: un “crec” es converteix en un “cerc”; un “cric” en un “circ” o una “alba” en un “alab”.
Avui dematí n’he trobat una, de transposició de lletres, que m’ha engrescat d’allò més. No cal dir on l’he trobada, basta dir que un prestatge estava “carfit de llibres”. És una llàstima que aquesta paraula no existeixi per designar els prestatges farcits de llibres o d’altres nutrients.
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