CARÀCTER I DESCENDÈNCIA

Fa uns mesos vaig llegir amb força interès “Matilde E.”, de Maria Escalas, Premi Llorenç Villalonga Ciutat de Palma 2023 -editat per La Campana- que novel·la la vida de Matilde Escalas, una destacada i ignorada compositora mallorquina de finals del segle XIX que va ser alumna de Felip Pedrell. Arran d’aquest mestratge entrà en contacte amb Isaac Albéniz i a través d’aquest conegué la bohèmia catalana, sobretot Joaquin Mir i Santiago Rusiñol, de qui va ser amant. Conegué també la bohèmia parisenca, sent molt jove, i entre d’ella el compositor francès Erik Satie. La vida de Matilde Escales, certament, és novel·lesca: es casà i, segons sembla, en sortir de l’església l’esperava una moto amb sidecar amb la qual fugí. Segui component, però. Es conserva molt poca obra seva perquè la que guardava a casa del seu germà Fèlix es va perdre en els bombardejos que patí Barcelona durant la Guerra Civil. La qualitat de les seves composicions és inqüestionable, d’un valor molt més que notable, a parer dels entesos.
Desconeixia -i molt que me’n dolc- l’existència de Matilde Escalas fins que em vaig topar amb la novel·la ressenyada. Arran de la descoberta, esburbadament vaig cercar via internet més informació de la compositora i com més trobava, més lamentava tant el meu desconeixement com el vel no gens subtil que amaga l’obra de Matilde i, en conseqüència, el seu coneixement i la seva difusió pel fet de ser dona i amb caràcter.
I ves per on, llegint “Males llengües. La fantasiosa història d’un hotel escrita pels seus esperits”, de Nai Miró i Vidal (pseudònim de Joanaina Escalas i Nolla) torn a trobar-me amb Matilde Escales, encara que sigui de resquitllada. Aquesta obra també novel·la la vida i l’obra de la fundadora de l’hotel Cèsar, de Vilanova i la Geltrú, Teresa Vidal i Sagalà, i la vida i la gent d’aquesta ciutat de finals del segle XIX als primers anys del XX. És, també, un cant a l’amor viscut des de tots els caires i, sobretot, posa en valor el coratge, la força i la determinació d’una dona que vol ser plenament ella en un món mascle que subordina,instrumentalitza i invisibilitza les dones. En aquest sentit, Matilde Escalas i Teresa Vidal i Sagalà comparteixi el desig de fer-se valer contra tot i malgrat tothom.
I fins que no he arribat a la pàgina 436 del llibre -de les 446 totals- no he sabutt que Nai Miró i Vidal (o Joanaina Escalas i Nolla) és descendent de Matilde Escalas.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!