Caplleuta. Creu que dient repetidament la paraula que desconeixia fins avui entrat el migdia, la boca se li omple d’aromes desconeguts que no sap descriure, malauradament: en voler explicar qualsevol fet o circumstància que l’hagi impressionat, el seu cervell s’esvalota i les paraules en tropell es converteixen en punts de saliva que surten perdigonats de sa boca incomodant qui l’escolta. En l’adultesa, s’autoaferma, en dir per primera vegada un mot, la llengua n’hauria de fer festa gran, hauria de confegir uns aücs inequívocs d’alegria gens estridents, això sí, que no cal espantar ningú. Caplleuta: fiança donada per algú perquè un reu no fos tingut pres. En dinar, amb la boca plena, ha dit la paraula nova que li ha encomanat les rialles i per poc no s’ennuega. Capvespreja quan sent incorporada la paraula al seu vocabulari, com si hagués deixat de ser mot nounat de cop i formàs part d’ell des del naixement. Encara no ha aconseguit fer l’aliret de victòria que es mereix però no perd l’esperança; és innocent de mena. Caplleuta. Si no fos un talòs quant a la música, li podria fer una cançó però és incapaç de trobar tres paraules que hi rimin. Caplleuta…