CAN GAZÀ TANCA EL TALLER DE CAN VALERO

Forces majors ens obliguen a tancar MARGINÀLIA , Taller i intercanvi d’objectes. Donam per acabada definitivament l’etapa de “la dignitat per la feina”. No és tant sols qüestió de local. Es tracta d’una adaptació cruel a la realitat dels exclosos.

El factor desencadenant d’aquesta amarga decisió ha estat la venda del local. No podem continuar amb el lloguer. Tampoc no obrirem a qualsevol altre lloc, encara que sigui gratuït. Tancam.

Les raons són profundes i inexorables.

Aliada amb la Covid, la pandèmia de la beneficència, que ho regala tot al pobre manco la dignitat, ens ha empestat. Ha convertit els marginats en ganduls. Hem lluitat 12 anys –6 a la Casa Llarga i 6 a la nau de Can Valero– per la utopia de la dignitat del pobre mitjançant el treball. Hi hem deixat la pell amb totes les ajudes i totes les il·lusions. Ens retiram trists, però tranquils de consciència.

Ara, les persones que toquen a les portes de Can Gazà són tots malalts irreversibles. D’ara endavant ens dedicarem als que podríem anomenar els marginats dels marginats. Complirem l’objectiu principal d’atendre “l’exclusió social extrema amb malalties invalidants donant suport a la Xarxa de l’exclusió social establerta per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)”.

Amics, germans, protectors, altruistes, solidaris…, us necessitam. desesperadament. Tenim tres mesos per treure el màxim de profit a una nau de dos mil metres farcida de meravelles de tot gènere.

Si no fos per la Covid l’armaríem grossa, faríem de tot i molt. Encants, subhastes, festes, primers dissabtes, rifes, sopars, balls, foguerons, concerts, conferències, trobades… Tot això ho hem fet al llarg de 12 anys. Però ara tot – tot! – depèn de la vostra ajuda, generositat i propaganda…

Tendrem obert cada dia els matins de 9 a les 13 hores, de dilluns a dissabte. Però per a comandes excepcionals, com per exemple una camionada d’ornaments o un moble valuós, o una pintura cèlebre, o un piano, o les andròmines de tot un bar… o una curiositat amb ganes d’emprenyar, val a dir per motius de pes, obrirem la nau a qualsevol hora del dia i de la nit. Bastarà que marqueu el número de telèfon 608862892 o escrigueu al correu administracio@cangaza.cat.

Us demanam un favor immens. Alliberau-nos de la pena d’haver de dir que no a les vostres ofertes. Gràcies. Infinites gràcies per la vostra generositat, però ara ja no podem acceptar res. Res de Res.

Amics, alliberau-nos de la pena infinita d’haver de tancar fent que en aquests tres mesos traguem el pressupost d’un any.

Agraïts i esperançats, us oferim gangues de miracle.

SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2021