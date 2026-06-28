Ahir vespre es va dur a terme la vuitena “Cursa i Marxa Senderista Camí de Ferro 2026” que es fa seguint el traçat de les vies del tren de Sóller, des de Palma a aquesta vila passant per Bunyola. 27 kilòmetres si es fa la cursa completa i 13 si es fa Mitja Camí de Ferro o la Marxa Popular, que no és competitiva. Mai no he corregut damunt balast i travesses, però recordant les vegades que de menut hi caminàvem sentint-nos molt forts, em fa l’efecte que ha de ser prou exigent. I encara més en una nit tropical o tòrrida, tant és.
Avui, en passar per l’estació de Bunyola en el punt més alt del dia, a 36 graus i sense cap ombra per evitar un instant la flamarada, hi he pensat, en aquesta cursa i marxa única -que es diu “de ferro” per raons de vies encara que no es toquin- i immediatament, estranya associació d’idees, m’he dit que el camí fet i el que quedava per fer podria dir-se “camí de foc”, donat la furor del sol.
I en arribar al destí, he tornat a sentir la veu de la padrina que, per reforçar la seva ordre de no sortir de ca seva, havent dinat, fins a fregar les cinc de l’horabaixa, ens deia tota transcendental que la calor exagerada malmet el niu de l’ànima.
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