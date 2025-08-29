CALOR, BASCA, SUOR…

Luigi Lucheni assassinà Elisabet de Baviera, Sissí per gairebé tothom, el 10 de setembre de 1898 mentre passejava pel llac Leman de Ginebra amb la comtessa Irma Sztáray, que va ser la seva dama de companyia els darrers anys de vida, dels quals la comtessa en va fer unes memòries. Lucheni -parisenc de naixement, italià d’origen i arrelat a Suïssa- no va sortir mai de la pobresa més extrema i d’aquesta situació, que l’apropà a l’anarquisme, en culpava la classe més alta. Fingint una travelada davant l’emperadriu, li clavà un punxó al cor. Es vantà d’haver-la assassinat i demanà la seva extradició a Itàlia per poder ser condemnat a mort. No ho aconseguí i la justícia suïssa el condemnà a cadena perpètua. Es penjà a la seva cel·la 12 anys després de l’assassinat, el 19 d’octubre de 1910.
Pren el cafè a l’hora que els britànics ho fan amb el té i deixa que aquests tres personatges li entretinguin les cabòries fartes de la calor i de la suor que tant el fastigueja: no suporta anar suat i encara menys que la suor traspassi la camisa o la camiseta i que la gent se n’adoni; se sent brut i sentint-se així la seva exquisida misantropia encara fa més forat. Amb aquests tres personatges apareguts d’improvís -o no tant, que anit va voler veure la versió breu de “Ludwig”, de Visconti- sols és capaç de repetir: calor, suor, calda, mal dormir, nit tòrrida, calor, suor, calda… com si fos la tornada de la cançó que s’ha enganxat al cervell just botar del llit.
I no sap quin dels tres personatges li crida més l’atenció. Probablement es decantaria per Lucheni i l’excés de calor no li permet dir per què. Suor, calda, mal dormir, nit tòrrida, calor… I més que triar un personatge de la tríada voldria ser en el lloc precís on tots tres es trobaren: al llac Leman, que ara mateix hi deu fer un estar de Déu.
