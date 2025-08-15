marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • NOMS I EMPREMTES
    • 15 d'agost de 2025
    DIETARI, NOMS I EMPREMTES
    0 comentaris

    CALMA BLAUMUDA

    “He vist passar tants oceans, / tants com arrugues hi ha a les mans, / cada viatge és un segell, / cada batalla et fa un pèl més vell. […] Mentre passa la calma / hi ha un canvi de llum i el carrer es fa més llarg. / L’ombra estira les passes del meu davant…”. Aquesta estrofa i part de la tornada pertanyen a la cançó “Calma”, de Blaumut, inclosa en el seu darrer i extraordinari treball “Abisme”; per a mi la que més es fa sentir.

    Quan anit, a Consolació de Sant Joan, a la meitat del concert que aquest grup hi oferí, començaren les primeres notes de la cançó, no vaig poder evitar fer un cop d’ull panoràmic a les persones que érem allà per adonar-me que la calma és un bé tan preuat com desatès; que exigeix esforç i determinació, i que sense ella perdem elements i sensacions vitals, per la qual cosa estam més desprotegits. I que per obtenir o recuperar aquest estat de serenor, la calma blaumuda és una bona recepta.

    https://www.youtube.com/watch?v=dTQwuRcJVQU

     

