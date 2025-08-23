Sol, sense feina ni ganes de fer-ne, a tocar dels cinquanta anys, empaparrat a sa germana gran -fadrina per la gràcia de Déu, diu ell a vessar de mala llet- que sempre l’ha tractat infantilment, doctorat en droperia, sense cap altre horitzó en sa vida que veure passar els dies i no importunar-los, sense córrer amb ells per mera ganduleria, demana a sa germana, que li prepara els medicaments diaris que pren per a la tensió i per a la incipient artrosi, si amb ells també hi posa res perquè no trempi, com el bromur de potassi que donaven als reclutes i que en la Primera Guerra Mundial també en feien prendre als presoners de guerra per disminuir-los els impulsos sexuals, que ell ho va llegir no fa molt. De fa dies que no trempa i que això l’amoïna, que ell ha estat sempre molt home i ho vol seguir sent si s’esdevé l’ocasió per demostrar-ho. Sa germana, morta de vergonya, l’engega a dida, i li diu que ella no té més feines que aquesta, que saber això del bromur, que ell sempre ha estat un cap esflorat, que mira quina preocupació, ell, amb el panorama que té, sense ningú, sense res, sense cap mena de subsidi, vivint de la seva caritat i preocupar-se de… Altres herbes, li donaria ella, si no fos perquè jurà a sa mare que mai no el deixaria sol, que estaria per ell fins a la fi dels seus dies… Pareix mentida, no me’n sé avenir que l’únic que et preocupi sigui això… Au, vés, què has de saber tu, d’això, si els homes, en veure’t, fugen escapats! Dones…
