BLAUMUT I LA LLUNA

Anit, a Consolació de Sant Joan, “Blaumut” hi va fer un concert que pot qualificar-se de memorable per la proximitat i per la complicitat amb el públic que omplí l’espai, i per la sensibilitat en tots els seus registres que desplegaren Xavi de la Iglesia, Vassil Lambrinov, Oriol Aymat, Manuel Krapovickas i Toni Pagès. Hi presentaren la primera part del seu nou projecte “Abisme”, que es clourà en breu, i repassaren els cinc treballs que han presentat fins ara.

El concert s’emmarca en el cicle “La lluna en vers” que ha programat la Fundació Mallorca Literària i per posar més intensitat a la trobada va tenir lloc amb la lluna a un pas de fer el ple.

“Blaumut” té el do de fer-se endins per trobar-te els buits que t’incomoden i et neguitegen i omplir-los d’estímuls per sortir de tota mena d’ensopiments, i , a la vegada, per saber en quins racons es refugien els terminals sensitius que per mera negligència fem callar, perquè es despleguin amb tota la seva potència.

Si no vaig errat feia 7 anys que no actuaven a Mallorca. El 21 de setembre de 2017 actuaren a Ses Voltes de Palma, en el festival “Fira B!”, i un any abans, el 2 d’agost de 2016, actuaren a Sant Salvador d’Artà en un concert organitzat per la delegació artenenca de l’Obra Cultural Balear. Massa temps sense “Blaumut” en directe.