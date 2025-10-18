BELLESA I LLUITA EN JOSEP MARIA LLOMPART

Avui dematí ha tingut lloc a l’Estudi General Lul·lià el seminari “Bellesa i lluita” a l’entorn de la figura i l’obra de Josep Maria Llompart.
Maria Antònia Perelló ha parlat de “La infantesa i la mort en el retrat literari de Josep M. Llompart”. Joan Mas i Vives ho ha fet d’”Els inicis poètics de Josep Maria Llompart”. Miquel Cardell de la “Influència de Josep Maria Llompart en la poesia contemporània mallorquina” i servidor d’”El compromís cívic de Josep Maria Llompart”.
Després de les intervencions, Margalida Pons ha moderat una taula rodona amb els quatre ponents i els assistents al seminari.
Una molt bona aproximació a un “homenot amb ulls d’infant”, com ha qualificat Llompart Maria Antònia Perelló; al militant i al més influent dels intel·lectuals mallorquins dels darrers cinquanta anys del passat segle, com s’hi ha referit Miquel Cardell; el poeta que supera l’Escola Mallorquina tot adoptant en les primeres creacions el neopopularisme de la generació del 27, sobretot de Lorca, com ha assenyalat Joan Mas i Vives.
Si de veres ens interessa la pervivència de tots els atributs del nostre país, dels nostres Països, -he indicat al final de la meva intervenció- farem bé de llompartejar la nostra actitud i el nostre activisme a favor seu.
