AVIONS DE COMBAT DAMUNT PALMA: APOLOGIA DE LA GUERRA

La Base Aèria de Son Santjoan celebra el 75è aniversari i durant aquests dies s’han preparat diverses exhibicions o proves, o exercicis, d’avions de guerra. Dijous passat, un avió d’aquest tipus, un F18, ja va sobresaltar, amb tot motiu, els veïns de Sant Jordi i Son Ferriol. I avui dissabte Aena ha suspès l’activitat de l’aeroport de Palma entre les 11.30 i les 13.00 h. perquè els avions de guerra poguessin fer i desfer a discreció; poguessin exhibir-se com a paons d’acer.
No ha sortit ningú a dir si hi hauria pèrdues -i la conseqüent quantitat econòmica- amb aquesta aturada i tampoc ningú no ha sortit en defensa dels drets dels ciutadans cedits no a una actuació indubtablement necessària, sinó a una festa que tanmateix no mereix cap celebració.
Una amiga que viu a El Molinar em deia avui dematí que s’ha sentit veritablement amenaçada per aquests avionots que volaven a molt baixa altura. Sense saber per on venien -el soroll que feien era paorós- no sabia cap on anar i trobar cobert en sentir-se agredida. I no ha estat l’única persona, em deia, que s’ha sentit així.
Són necessàries aquestes demostracions boges de força sobre la població? Per què córrer tant de risc? Han calculat bé què passaria si per qualsevol circumstància adversa un d’aquests aparells de mort tingués pana? I què volen demostrar amb aquestes exhibicions? Que tenen uns pilots que han vist moltes pel·lícules de guerra? Què ens volen dir, que són aquí per fer-nos desaparèixer o que en cas d’amenaça els tendrem amb nosaltres?
Es poden estalviar tanta infatuació, tanta vanitat, tanta apologia de la guerra.
