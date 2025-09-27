ASSUMINT LLOMPART

Anit, a la placeta de sant Pere de Bunyola, organitzada per l’Associació Koslowsky i la delegació de l’Obra Cultural Balears, tingué lloc una lectura de poemes de Josep Maria Llompart que s’emmarcà dins les festes de sant Mateu i, alhora, en la commemoració de l’Any Llompart en el centenari del seu naixement.
Es recitaren una vintena de poemes de totes les obres en vers que edità i els digueren bunyolines i bunyolins, la millor manera d’assumir la seva veu de Llompart; la forma més sentida de ser llompartianament actiu en la defensa de la cultura i de la llengua que ens són pròpies.
Clogué la lectura Bartomeu Quetgles Pons que llegí el poema “Bunyola” que Llompart volgué incorporar a la “Corona literària a la Mare de Déu de la Neu en el Xè aniversari de la seva reposició en el retaule major de la parròquia de Bunyola”, que s’edità el mes d’agost de 1970 i que diu:
Record l’aire del matí,
el cel gris, la neu esparsa.
Un infant d’ulls astorats.
La finestrella entelada.
Xiulet llunyà. Estació.
Una vila encimbellada.
Remor d’aigua sota els ponts.
Àngels d’aigua a la muntanya.
Meravella fugissera
dins l’esguard ple de distàncies.
La vila, com un misteri
lent i petit, s’allunyava,
tota sola, tota pura,
sempre grisa, sempre clara.
Madona Santa Maria
s’asseia al portal de casa.
(Ho record des d’un avui
sense fe, sense esperança.
a les meves mans només
romanen cendra i paraules.)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!