ÀRTEMIS I TRUMP

La deessa Àrtemis era salvatge propensa a la crueltat i regnava en la natura, a més de ser protectora de les amazones, les dones guerreres, la virginitat i la lluna. Per això, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) posà el nom d’aquesta deessa al programa espacial, iniciat el 2017, amb l’objectiu de tornar a enviar astronautes a la lluna per reprendre’n l’exploració. El primer programa aeronàutic nord-americà que tenia la lluna també com a objectiu, l’Apollo (el déu Apol·lo era germà bessó d’Àrtemis) aconseguí que l’home trepitjàs per primer cop el satèl·lit terraqüi el 20 de juliol de 1969.
Ahir, l’aeronau Artemis II s’enlairà satisfactòriament amb cinc astronautes (una única dona) amb la missió d’anar a la cara oculta de la lluna i preparar noves missions selèniques.
L’enlairament obre gairebé tots els telenotícies i els mitjans impresos i digitals d’avui i no em deixa de sorprendre: al cap i a la fi és tan sols l’enlairament d’una nau enorme gens convencional, és cert, però res més. Cap més imatge que el foc i fum dels motors, simplement. Però importa l’espectacle, evidentment; entretenir el personal global per espantar momentàniament fantasmes i apagar per uns moments la furor de les hecatombes que ens posen, als que ens deim humans, per davall dels regne animal. A l’orient mitjà també n’hi ha molt, de foc i fum, impregnats de destrucció i mort.
Trump, el gran monstre menyspreable i pervers, aprofità aquesta fita per parlar -és un dir- de la guerra que ha desfermat a l’Iran juntament amb un altre ésser abjecte, Benjamin Netanyahu, i repetir bajanades, contradir-se i no dir res assenyat. Això sí, volgué deixar clar des del seu narcisisme armat que: “Estam guanyant a l’espai, a la terra i en tot el que hi ha entremig. I el món sencer ens està mirant”.
I d’això es tractava, d’embromar el seu egocentrisme i el menyspreu a tot i a aquell que no es plega a la seva supèrbia.
