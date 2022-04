Tot està fermat, també les mirades

ancorades en el ball dels malucs.

I la memòria, que ja no val

per res, ni per enyorar les lliçons

de les guerres per evitar sagnies,

ni per recordar-nos que cada dia

ens hem de fer el pa que ens dignifica.

Tot ha quedat reduït a una imatge

imprecisa gravada en una sola

tinta sobre el llenç del temps que vol ser

la mar que enjogassa el vol de l’albatros.