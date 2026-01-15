marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 15 de gener de 2026
    DIAVERS
    0 comentaris

    ARA

    Un bolígraf japonès de punta zero-set,
    un vers que no vol ser concebut
    i el xiuxiueig d’un ocell que no coneix ningú

    i el regust d’una rajola de xocolata
    al noranta per cent que aclareix
    el record d’un argenter ambulant
    que parlava engolat per espantar
    els badocs i els infants trapelles

    i el desig intens de ser ull d’arbre
    i un segon intent infructuós
    de compondre un vers que acori i escorxi
    i el bolígraf japonès que voldria
    ser en altra mà més destra
    que s’hi oposa escrivint en blanc

    i la correguda d’una formiga rossa
    i la regurgitació de la cafetera italiana
    i la basca que vol ser llençol
    per tapar el rellotge de l’ermita

    SEGON TEXT DEL BLOC OCUPAT
    11.07.2009 | 10.31
    A ENDREÇOS DE TAFANER
    XVI FESTIVAL DE POESIA DE LA MEDITERRÀNIA
    01.04.2014 | 8.50
    A DIAVERS
    DE PASOLINI A PREVOST
    09.05.2025 | 2.51
    A DIETARI, NOTES DE LECTURA

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.