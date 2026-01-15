Un bolígraf japonès de punta zero-set,
un vers que no vol ser concebut
i el xiuxiueig d’un ocell que no coneix ningú
i el regust d’una rajola de xocolata
al noranta per cent que aclareix
el record d’un argenter ambulant
que parlava engolat per espantar
els badocs i els infants trapelles
i el desig intens de ser ull d’arbre
i un segon intent infructuós
de compondre un vers que acori i escorxi
i el bolígraf japonès que voldria
ser en altra mà més destra
que s’hi oposa escrivint en blanc
i la correguda d’una formiga rossa
i la regurgitació de la cafetera italiana
i la basca que vol ser llençol
per tapar el rellotge de l’ermita
