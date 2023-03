En el passeig marítim de Palma tot és pressa i soroll, bicicletes que volen, patins que reclamen més cilindrada per poder anar més apressats, gent que corre degudament equipada per fer salut o exhibir-se. Què hi fan, castigant-se entre pols i avingudes aixecades i màquines estridents? 21 graus en ple migdia. I cotxes i camions i autocars que apaguen implacables les paraules tot i que no ho poden fer amb el renou compassat i abrupte que alguns qualifiquen de música. I passejants esglaiats que distreuen la mirada sense fixar-la en res perquè res no convida a quedar-s’hi. Hi ha iots que ja es preparen per Setmana Santa i fan mostrar la pell lletosa dels netejadors al darrer sol eixerit del mes de març. Persones negligides i allunyades de la bellesa per un panorama casat amb la desmesura, la cobdícia i l’altivesa i que redueix la mar a aigua envernissada i reclosa