ANUNCI CLASSIFICAT

Estava decidit a incloure en els anuncis classificats -un apartat del que sempre dubtà de la seva efectivitat- del diari de tirada més gran del seu entorn un anunci que digués: “Escriptor per compte d’altri a domicili. Tot tipus de text. 987654321” per veure l’efecte que tindria.
Tenint en compte el nombre de paraules, no li costaria més de cinc euros per dia, de dilluns a divendres; es podia permetre destinar vint euros en una curolla que feia temps que li voltava pel cap. Volia saber quantes telefonades rebria, amb quin to el tractarien i, en definitiva, què voldrien saber d’aquell anunci estrafolari.
Quantes serien per aclarir la feina que oferia? I per què a domicili quan es podria fer en línia? Quantes serien per burlar-se’n? I, sobretot, com reaccionaria ell a preguntes insospitades? Els més perspicaços, s’atrevirien a posar-se en contacte amb ell? I els més jogassers, li demanarien si es tractava d’un joc o d’un missatge en clau per descobrir ves a saber què?
I si no li telefonava ningú?
Tot d’una va descartar l’anunci desbaratat.
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