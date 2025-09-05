ANTONI COSTA O QUAN UN ACTE HUMANITARI PERJUDICA LA COL·LECTIVITAT

Antoni Costa, l’inefable vicepresident primer i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, a més de portaveu del Govern de les Illes Balears, avui ha insistit amb tota la teatralitat severa amb què es comporta en informar sobre les decisions del govern illenc, que aquest executiu s’oposa al repartiment de menors immigrants no acompanyats perquè perjudica els interessos dels illencs.
Altra vegada tira la pedra i amaga la mà: quins són aquests interessos? A qui perjudica aquest acolliment? Qui, individual o col·lectivament, ha manifestat públicament al govern Prohens que acollir menors immigrants no acompanyats perjudica els seus legítims interessos?
Mai un acte humanitari perjudica ningú.
Per què maçolar la humanitat més elemental? Per què s’implica els illencs per satisfer pura i simplement els interessos d’un partit polític?
I tanmateix no ens deshumanitzaran.
