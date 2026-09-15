marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 15 de setembre de 2026
    DIETARI, ELS VERALS DE MARGINÀLIA
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    ANTIANTROPOCENTRISME

    Observant els moviments d’un dels moixos mascles sencers de Can Gazà, en veient com acarava algun animal inferior que jo no veia -gairebé reptant i avançant calculadament i lenta- pensava infantilment que, al llarg de la nostra vida, per un temps determinat, hauríem de poder viure i sentir com un altre animal terrestre, aquàtic i aeri; els vegetals i minerals els deixaríem per a una altra vida. I, sobretot, guardant-ne bé memòria, d’aquest pas.

    Percebre delicadament com una balena, per exemple; o veure-hi des de molt amunt com una àguila partint del panorama més obert i acabant en el detall més insignificant d’un cabrit; o sentint el pes del temps i de la responsabilitat de l’elefant. Fins i tot ser cuc o formiga, aranya o llimac i després esmicolar allò viscut. Poder acarar la bestialitat i l’estupidesa de la raça humana ni que fossin tres dies, un per cada medi; només tres dies de la nostra vida tan superba i malaguanyada.

    Seria molt alliçonador veure quants de nosaltres no voldrien tornar d’aquesta aventura, d’aquesta vida que no és salvatge, com deim per menysprear-la. Perquè els bípedes pensants, sens dubte i la història em guarda de mentir, som els veritables salvatges.

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