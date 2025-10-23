marginàlies

Jaume Mateu i Martí

    23 d'octubre de 2025
    EL PAÍS I ELS PAÏSOS
    0 comentaris

    ALLÒ QUE SE N’HAURIA DE DUR EL VENT

    Les ventades que ens desbaraten el senderi no se’n duran res del que ens cal amb molta urgència fer fora d’aquest arxipèlag nostre tan malmenat i maltractat per la cobdícia, l’abús i el cretinisme. Se n’hauria de dur la deriva deshumanitzadora de Prohens i el seu govern encantat d’emprendre la ruta més extremadament ultramuntana de regir la cosa pública a partir del desballestament dels drets inherent a la persona. Deshumanitza qui  arrisca la vida a la Mar Nostra per fugir de la inhumanitat del seu lloc de naixença i els que lluitaren aquí deixant-hi la llibertat o la vida per no deixar entrar la dictadura sanguinària de Franco. I està en camí de fer vestir a l’ampla, per ridiculitzar-lo, qui parla l’única llengua pròpia d’aquestes illes de cada cop més desanimada -i, per tant, desanimades- a força de lleis i de decrets. Fa mal, viure al toc que mana l’extrema dreta. Fa molt de mal veure com el discurs eixelebrat, incendiari i violent del feixisme cala en els joves. No serem capaços d’engegar-los?

