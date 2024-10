ALLÒ QUE FA DIR A L’AIGUA

A la gatzoneta, enmig de la clastra, a la vista de tots els veïns que s’afanyen a tancar persianes per preservar-les de cops no desitjats per mor de l’aire eixelebrat, com un poll emparant la pluja que no amaina per fer bé, mira intensament com corr l’aigua acabada de fènyer i li fa dir allò que ella mai no s’hauria atrevit a dir ni a fer dir, com que declara guerres i mai no signa tractats de pau, i que mai no assacia els combatents que no coneixen l’exhaustió. S’embadaleix amb els bassiots sense cap pretensió, sent on són sense fer-ne comptes, sense haver fet res per ser-hi, estira el braç dret i obre la mà com si captàs a l’entrada de qualsevol Seu escapant dels canonges, com si del cel volgués que davallàs allò que més desitja sense posar res de part seva, com si meresqués el que deleja pel sol fet de delejar-ho amb una intensitat que no té parell, que ningú no pot igualar ni molt menys superar. Confiadament i amb complaença es remulla com si oferís el cos a una divinitat blanca indefinida i en benefici d’algun do que no sap precisar, una concessió novíssima, per estrenar, capaç de convertir el dolor en camps de mar, en moles de peixos de tot color per oxigenar pensaments sense regit i activar les paraules que defugen els discursos. I en acabada la pluja s’aixeca lentament i feixuga sentint el pes exagerat de la roba banyada que el ridiculitza, la pressa de l’aigua per abandonar el seu cos convertit en derelicte i el fred paralitzant de la vergonya.