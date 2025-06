El temps avui no queda a fer el capvespre.

Dropo i drapaire ensems remena i tresca

per la brutícia sense quedar-se

amb res més que la sutja de les mans.

Temps brut que crida la repulsió,

que ni pedacer vol ser per cridar:

besos d’aram, alens de giny, desitjos

de plom, ànimes de ferro vell, tot

ho corromp per fer fugaç la bellesa.