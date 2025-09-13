ADVERTIR AMB POCA ROBA

La “Cursa amb roba interior” que enguany arriba a la vintena edició, si no vaig errat, és, sens dubte, l’acte -emmarcat dins les festes patronals de Bunyola- més conegut i concorregut. Un acte que no cerca res més que divertir, que no segueix cap norma, tant si s’és exhibidor com espectador (sense espectadors no hi hauria festa), i que posa de manifest que per fer sarau del gros ben poques coses calen: inventiva, desinhibició i la mica de provocació. I encara que a la cursa no la regeix cap normativa, d’any en any va adquirint traces carnavalesques. S’imposen les comparses amb un motiu treballat que tant pot ser innocu com provocador i reivindicatiu. Fent festa amb poca roba es pot donar suport al poble palestí o denunciar els excessos del turisme massiu i col·lapsador que patim, sobretot, els que vivim a Mallorca; o presentar un eixam d’abelles o una colla de pals de fregar. Amb poca roba i amb ganes de gresca fins i tot es pot escenificar la proclamació d’un Papa nou… sense que a ningú li caiguin les vestidures.
