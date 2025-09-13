marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 13 de setembre de 2025
    ENTORNS
    0 comentaris

    ADVERTIR AMB POCA ROBA

    La “Cursa amb roba interior” que enguany arriba a la vintena edició, si no vaig errat, és, sens dubte, l’acte -emmarcat dins les festes patronals de Bunyola- més conegut i concorregut. Un acte que no cerca res més que divertir, que no segueix cap norma, tant si s’és exhibidor com espectador (sense espectadors no hi hauria festa), i que posa de manifest que per fer sarau del gros ben poques coses calen: inventiva, desinhibició i la mica de provocació. I encara que a la cursa no la regeix cap normativa, d’any en any va adquirint traces carnavalesques. S’imposen les comparses amb un motiu treballat que tant pot ser innocu com provocador i reivindicatiu. Fent festa amb poca roba es pot donar suport al poble palestí o denunciar els excessos del turisme massiu i col·lapsador que patim, sobretot, els que vivim a Mallorca; o  presentar un eixam d’abelles o una colla de pals de fregar. Amb poca roba i amb ganes de gresca fins i tot es pot escenificar la proclamació d’un Papa nou… sense que a ningú li caiguin les vestidures.

    ERMITANEJANT
    27.01.2021 | 8.13
    A DIETARI
    DISTRETA TERRA
    02.10.2016 | 4.39
    A EL PAÍS I ELS PAÏSOS, NOMS I EMPREMTES
    CONTRA LA VIOLÈNCIA DEL MASCLE
    25.11.2019 | 9.48
    A CRÒNICA

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.