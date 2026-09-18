ABANS QUE TRENQUIN LA LLUM

El titellaire, en un capvespre tardoral, assegut a la vora d’un llac, recús el descosit del putxinel·li de la dona humiliada instal·lat en el brevíssim espai que s’obre entre allò que es veu i el que és imperceptible. La pluja desitjada que comença a caure com si no volgués que ningú s’adonàs va endarrer de lliscar per pells assedegades. El titellaire alça momentàniament els ulls per atendre degudament la promiscuïtat del regne vegetal i el vol descontrolat d’una abella reina desposseïda. Una remor, però, el distreu: milers d’insectes voladors de totes les espècies travessen amenaçadorament el cel de sobre el llac tot reclamant als humans millores en els ecosistemes. I en tornar els ulls al descosit del putxinel·li per fer-hi les darreres passades de fil, s’adona que una taranta es fa cuixes amunt mostrant-li una bandera blanca; i a la seva esquerra una guineu a l’aguait que li somriu, com si li digués que prefereix els versos, ni que siguin ensucrats, a l’empait de rosegadors. I igualment s’adona amb amargor que les plantes, arbres i arbusts ho senten tot però mai no es rebel·len contra cap agressió llevat de la planta sensitiva, que reacciona defensivament al tacte. El titellaire, aleshores, es demana com es pot viure d’esquena a l’activitat incessant dels insectes i d’aquell gerani que s’esforça per poder cridar que té set. Només el sent l’òliba que es considera la intel·lectual del bosc, ben resguardada en el ginkgo femella, 260 milions d’anys a les arrels i que sap com fer anar llatina la memòria, que reflecteix molt clarament la tristesa en veure com maltracten el peiot per estrafer les vides més joves que no suporten no tenir més que misèria. Perdut en aquest desvari, el titellaire no s’adona que cap a ell hi va un jove amb tot de símbols nazis a la roba i a la pell que romprà la llum i, a cops de bat de beisbol, el seu cap. El putxinel·li acabat de reparar surant en el llac estremit és testimoni de la tragèdia.
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