A-MAR-RADA

Ningú no sent el xiulet de mort de les bales de la set i de la gana que mai no han deixat de delmar el planeta i d’excitar els exterminadors. Ni para esment a l’augment escandalós dels contagiats d’odi que es neguen a ser tractats com caldria. Ni reparen en els ulls dels arbres i en els cors de les mates. Ningú ja no crida “som d’aquesta terra” i s’ajup i la besa, i plora quan la profanen i crida quan la venen com is fos esclava i tingués amo. Ningú no es posa en el lloc d’un depauperat i li infon la ràbia que reclama per sortir del sot, però són legió els qui pensen que la mar pot ser amarrada.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!