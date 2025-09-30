A CAN GAZÀ, SEGUIM

Quatre mesos després del traspàs de Jaume Santandreu, fundador del projecte assistencial de Can Gazà, continuam atenent els marginats més marginats com ell volia, en règim familiar i implicant els residents en les tasques de manteniment de l’hort, de la granja i el casal. El seu esperit ens marca el camí, que seguim amb la màxima implicació i coratge tant dels atesos com de l’equip directiu.
A Can Gazà, per tant, seguim i seguirem sempre que no ens manqui el suport dels amics i dels que senten com a seva la nostra causa i l’esforç que comporta. Ara mateix necessitam més que mai aquest suport per mantenir amb la màxima dignitat els nostres assistits. Per això, agrairem les aportacions econòmiques que ens pugueu fer als nostres comptes:
ES81 2100 1406 1402 0009 0834 de CaixaBank i
ES65 2056 0009 7510 0107 9720 de Caixa Colonya
La nostra causa, la de les persones socialment més excloses, com més va i atenent les crisis que ara mateix les assetgen, més compromís individual necessita. Per això, des de Can Gazà, feim una crida per despertar consciències a comptes d’enfrontar aquests reptes amb les majors garanties d’èxit.
