El rearmament d’Europa costarà 800.000 milions d’euros, una xifra difícilment abastable i comprensiva. No ha costat gens als governadors europeus posar-se d’acord en això, fet que contrasta notablement amb la incapacitat que han demostrat de fer front comú a la crisi habitacional comuna, per posar només un exemple. Vuit-cents mil milions d’euros per defensar-nos de no se sap ben bé de qui ni de què.

L’excusa o la raó per a aquesta bestiesa en inversions bèl·liques és el desvari governamental de Donald Trump, que mira amb millors ulls Rússia que no Europa, i que ja ha començat a deixar de donar suport armamentístic a Ucraïna. I de la mateixa manera que vol sortir de l’ONU i de l’OTAN, també voldrà fer sortir els Estats Units del sistema solar, ell que tan bé veu els terraplanistes.

I tanmateix, ni el feixisme, ni la deshumanització, ni la llei de la selva predicada per cada vegada més dirigents polítics d’arreu se sotmetran o es desactivaran amb cap rearmament, amb cap guerra, ans al contrari, com bé s’encarrega la història de demostrar.

Però es veu que l’errat de comptes som jo; qui demostra un desconeixement absolut de la realitat mundial i de com tractar-la som jo. El gran somniador som jo i els somniadors també s’han de combatre com qualsevol altre enemic.

800.000 milions d’euros per a apropar-nos cada vegada més i a més velocitat a la desfeta.