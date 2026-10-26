RODAL SENSE OMBRA

Fer camí o navegar pel temps fiter d’una terra erma esguardada per voltors i milanes on hi regna la foscúria, l’ombra inerta i la pedra, i en la que la nit consumida fuig de l’univers. Un racó de món i de pols, amb foc enllà, consumit pel temps, vedat de llunes, on un segon abasta un segle, l’ocàs no troba la posta i la pedra és llum. L’espai d’un rellotge de sol on es camina amb fam d’opulència esperant profetes i Satanàs, on la llum “tal com cau es fa enrere” i on “fa molt de temps /que el tic i el tac/ sonen alhora”.
Quelcom així queda després de llegir “Horografia”, de Joan Tomàs Martínez Grimalt (Palma, 1984), premi Miquel de Palol 2026, i editat per Proa. Una obra densa, dringadissa i fitera de la que fulgeixen versos com aquests:
A força de perdre
cada dia un dia
per ventura som
més a prop d’on érem,
més perduts, més orbs,
més segurs de res.
O com aquests altres:
I els pelegrins
quan diuen mar,
volen dir foc.
O bé:
Tants d’anys hem trescat
per verals remots
que ja no veurem
la terra promesa.
El poder infranquejable dels versos; d’aquests versos d’”Horografia”.
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