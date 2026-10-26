marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 26 d'octubre de 2026
    NOTES DE LECTURA
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    RODAL SENSE OMBRA

    Fer camí o navegar pel temps fiter d’una terra erma esguardada per voltors i milanes on hi regna la foscúria, l’ombra inerta i la pedra, i en la que la nit consumida fuig de l’univers. Un racó de món i de pols, amb foc enllà, consumit pel temps, vedat de llunes, on un segon abasta un segle, l’ocàs no troba la posta i la pedra és llum. L’espai d’un rellotge de sol on es camina amb fam d’opulència esperant profetes i Satanàs, on la llum “tal com cau es fa enrere” i on “fa molt de temps /que el tic i el tac/ sonen alhora”.

    Quelcom així queda després de llegir “Horografia”, de Joan Tomàs Martínez Grimalt (Palma, 1984), premi Miquel de Palol 2026, i editat per Proa. Una obra densa, dringadissa i fitera de la que fulgeixen versos com aquests:

    A força de perdre
    cada dia un dia
    per ventura som
    més a prop d’on érem,
    més perduts, més orbs,
    més segurs de res.

    O com aquests altres:

    I els pelegrins
    quan diuen mar,
    volen dir foc.

    O bé:

    Tants d’anys hem trescat
    per verals remots
    que ja no veurem
    la terra promesa.

    El poder infranquejable dels versos; d’aquests versos d’”Horografia”.

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