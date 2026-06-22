marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 22 de juny de 2026
    DIETARI
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    ENCETEM UNA SÍNDRIA

    Els Antònia Font, en calorades i onades de calor com la que patim, apareixen davant meu amb vestits ignífugs -aparentment- color de plata, de cap a peus, enmig d’un paisatge mineral que vol representar el panorama posterior a la desintegració de tota existència, la humana la primera:

    Fa calor,
    què tal si encetam una síndria,
    què tal si me dius que m’estimes
    durant es següents trenta mil dematins.

    Els telenotícies hi dediquen molt d’espai, a l’asfíxia dels quaranta graus de dia i a les nits tropicals o tòrrides -conseqüència claríssima del canvi climàtic que nega en Trump- fent recomanacions per evitar lipotímies i cops de calor, i convertint els meteoròlegs en el personatge malvat de la comèdia de la vida.

    Fa calor extrema, sí, i no la mitiga gens insistir-hi cada dos per tres, ni que desterrem el “bon dia” per “quina calorada” amb una cara de pam i els morros fregant en terra. Crida la malsofridura i l’emprenyadura, la calor de foc, però no cal que perdem ni els estreps ni l’oremus:

    Fa calor,què tal si encetam una síndria.

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