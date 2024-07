MANDELA, GUIMERÀ

Avui fa 106 anys que va néixer a Mthatha, Sud-Àfrica, Nelson Rolihlahla Mandela lluitador ferreny d’aquest país contra el domini polític blanc -la blanca era la raça minoritària- i la segregació racial que se’n derivava. El 1963 va ser condemnat a treballs forçats i a cadena perpètua. Començant el 1990 va ser alliberat. El 1993 se li va atorgar el Premi Nobel de la Pau i un any després aconseguí la presidència de Sud-Àfrica, que mantingué fins al 1999. Morí el 5 de desembre de 2013.

El novembre de 2009, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 18 de juliol “Dia Internacional de Nelson Mandela” en reconeixement a la seva contribució a la cultura de la pau i la llibertat. Es reconeixen, a més, els valors de Nelson Mandela i la seva dedicació al servei de la humanitat a través de la seva tasca en els àmbits de la solució de conflictes, les relacions interracials, la promoció i protecció dels drets humans, la reconciliació, la igualtat entre els gèneres, els drets dels infants i altres grups vulnerables, així com la lluita contra la pobresa i la promoció de la justícia social.

Avui també fa cent anys que morí el dramaturg Àngel Guimerà, nascut a Santa Cruz de Tenerife el 1845, autor entre d’altres de “Maria Rosa” (1894), “Terra Baixa” (1896) o “La filla del mar” (1900), i un dels més alts representants de la Renaixença, tant en el terreny polític com literari. “Som i serem gent catalana / tant si es vol com si no es vol, / que no hi ha terra més ufana / sota la capa del sol”, escriví per a la sardana “La santa espina”, que musicà Enric Morera.

Sí, avui també fa 88 anys del cop d’estat encapçalat per Franco. Ni ho oblidam ni ho perdonam.