Avui que els Mateu fan festa, fa 120 anys que va néixer el poeta andalús de la generació castellana del 27 Luís Cernuda. Home de caràcter, valent, que digué molt i bé:

He venido para ver la muerte

Y su graciosa red de cazar mariposas,

He venido para esperarte

Con los brazos un tanto en el aire,

He venido no sé por qué;

Un día abrí los ojos: he venido.

O també:

Donde habite el olvido,

En los vastos jardines sin aurora;

Donde yo sólo sea

Memoria de una piedra sepultada entre ortigas

Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.

Donde mi nombre deje

Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,

Donde el deseo no exista.

I també en fa 88 que va néixer Leonard Cohen que en el seu darrer disc, “You Want It Darker” diu més o menys:

Si ets tu qui reparteix les cartes, deixa’m sortir del joc.

Si tu ets qui cura, això vol dir que estic fet malbé i som coix.

Si teva és la glòria, aleshores meva ha de ser la deshonra.

Vols més foscor,

Apaguem la flama.

Avui també és el Dia Internacional de la Pau i el Dia Internacional de l’Alzheimer. A la pau mai no la guanyarem perquè l’espècie humana és addicta a la sang; a l’Alzheimer tant de bo li trobem aturador.