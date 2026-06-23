38 GRAUS. MOLT LENT

Tot d’una en entrar a casa posa al tocadiscs heretat del seu pare -i convenientment restaurat- el segon moviment del Concert per a piano en sol major de Ravel, el famosíssim Adagio assai. No sap per què, desafiant els trenta-vuit graus de temperatura a les cinc del capvespre i pujant la costa exigent que mena a ca seva, ha començat a sonar dins el seu cap despertant-li una allau de records i sensacions intractables.
Esbufegant, enmig de la sala bona, es despulla i nu engega el ventilador de columna per mirar de tractar els estralls de la suada.
L’adagi arriba a l’entrada de l’orquestra i ell torna a veure el cos de la petita Jana entre dues mates grans, amb els ulls mig oberts cansats de demanar auxili infructuosament, la boca oberta per mostrar un poc més de la punta de la llengua i nua de cintura en avall. Tenia set anys, na Jana, i ell dos més. Ell i n’Agustí, el cosí amb qui més es feia, havien anat a la garriga, com tantes vegades, a jugar no sap ben bé a què. A vegades pensa que eren allà, precisament, per trobar na Jana morta.
En veure’l, xisclaren a l’uníson i recularen unes passes, espaordits, però també al mateix temps s’aturaren, es miraren mútuament l’exaltació que els desencaixava la cara i molt a poc a poc tornaren cap al cos mort de na Jana, que estava amb els braços estesos i les cames exageradament obertes i ensangonades. No els va caldre comprovar que era morta. Encara panteixant, es tornaren a mirar la cara desencaixada i corregueren cap a la fusteria del pare de n’Agustí, l’oncle Jeroni, que els hagué d’estamenejar perquè aclarissin les paraules.
No hi ha dia que no hi pensi, en na Jana. No es trobà mai qui la violà i la matà.
No ha acabat el concert de Ravel que tant l’abstreu i sent que toquen a la porta. Impactat altre cop pel record de na Jana, sense reparar que va nu i descambuixat, va a obrir. Només és a temps a veure la cara de na Míriam perquè el crit poderós que pega es clava als seus ulls i el fa caure d’esquena, estormeiat. Na Míriam és veïna seva, també té set anys i molts d’horabaixes va a ca seva per conversar amb el seu lloro, Cantinfles, que, en sentir-la, li repeteix fins a l’extenuació, “Hola, Míriam, cara guapa”.
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