Refugiades
«No deixar ningú enrere» és el lema central, encara que poc conegut, i l’objectiu fonamental de l’Agenda 2030 dels anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquest és un pacte internacional per erradicar la pobresa extrema, combatre la discriminació i reduir les desigualtats socials i econòmiques per a que tothom es pugui beneficiar del desenvolupament.
Aquest compromís de no excloure a ningú també ha d’incloure a la població que s’ha vist obligada a fugir de la violència fugint de conflictes, abusos, persecucions i explotació. Només cal recordar una xifra prou contundent: Ja són més de 130 milions de persones refugiades obligades a fugir de la guerra i la persecució.
Darrere d’aquest gran número, s’hi amaguen realitats d’una crueltat extrema i sovint silenciat a les notícies. Denunciem amb la mateixa fermesa la tragèdia humana que pateix el Sudan, convertit en un dels èxodes humanitaris més grans i desatesos del segle XXI, així com els conflictes i persecucions estructurals que devasten Gaza, Cisjordània, l’Afganistan, el Sahel, Haití, el Sàhara Occidental o Ucraïna.
Treure de l’oblit a milions de persones
Des de 2001 es celebra, o millor dit es commemora, el dia mundial de les persones refugiades el dia 20 de juny. Així ho va aprovar l’Assemblea de la Nacions Unides amb l’objectiu de treure de l’oblit la dramàtica situació que viuen al món milions de persones desplaçades forçosament, sol·licitants d’asil i apàtrides.
Històries d’esperança i resiliència
Malgrat això, com recorda el manifest que ha publicat el Fons Català de Cooperació per aquesta diada: Ens trobem ara amb un escenari especialment cruent a Gaza, on el genocidi comès per Israel continua davant la passivitat de la comunitat internacional. Les xifres són colpidores: més de 75.000 persones assassinades, un territori devastat i una ajuda humanitària bloquejada. Avui, retornar a una vida normal és del tot impossible.
El resultat és un desplaçament forçat que ja afecta més d’1,9 milions de palestins, que són el 90% de la població de la Franja, obligats a fugir repetidament en condicions infrahumanes. Aquesta violència s’ha estès durant els darrers mesos al Líban, on la guerra i els bombardejos constants ja han provocat el desplaçament massiu de més d’un milió de persones, col·lapsant el país i generant una nova i greu crisi de persones refugiades a la regió.
També haurien de parlar de la població refugiada sahrauí, amb la que ens uneixen més llaços històrics i culturals, però ho farem més extensament un altre dia…
No deixar ningú enrere
El moment actual demana parlar, denunciar i actuar amb urgència perquè estem en un moment de ressorgiment de l’extrema dreta arreu i de trencament del dret internacional, on l’erosió dels mecanismes de protecció global i la impunitat generalitzada davant el dret humanitari vulneren sistemàticament el respecte als drets humans i les resolucions de les Nacions Unides.
Sembla difícil però hi ha molt per fer i molt que podem fer començant des del nostre propi lloc i el nostre entorn i anant més enllà. Aquí deixo alguns enllaços amb més informació:
- Exposició d’Ahmed Muhanna (Gaza)
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Comissió Catalana d’Acció pel Refugi- CCAR
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Projecte Món local refugi del Fons Català de Cooperació
- Dia mundial de les persones refugiades a Santa Coloma de Gramenet