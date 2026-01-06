Pessebre vivent a Badalona
Ara que ha acabat el cicle festiu del Nadal a Reis, que comença cada cop abans, a mitjans o principis de novembre, no podem oblidar el que ha passat i el que està passant a Badalona, molt a prop nostre.
Encara que ja sabem que la solidaritat és inversament proporcional a la distància i mentre més lluny passa una catàstrofe o una ignomínia com aquesta, només a pocs quilòmetres, més s’esvaeix la nostra empatia i interès. Això ho podem constatar cruament cada dia a l’hora de les notícies.
El desnonament més gran del país
Però a Badalona hem presenciat un cas molt greu d’inhumanitat per part del govern municipal de l’alcalde Albiol, de Xavier García Albiol, que és com es diu aquest monstre. Tenim molt clar el que ha passat: Dos dies abans de Nadal, en ple hivern més de 400 persones van ser desallotjades i deixades al carrer a Badalona sense alternativa habitacional.
Una actuació política denunciable que ja està en mans de la Justícia, assenyalada per les Nacions Unides com a crueltat institucional. No és només un conflicte local: és un exercici sobre el racisme, l’abús de poder i el límit moral d’un ajuntament, suposadament democràtic, quan abandona els més vulnerables.
Davant les reaccions i critiques, l’alcalde García Albiol va dir (va cridar): “Els faré fora tots” i va titllar de “bonisme” els que no li donaven la raó. Per a ell i pels seus, això és un insult!. Cap empatia i llenguatge de psicòpates.
Desallotjats sense alternativa
Des de llavors, aquest ajuntament no ha fet res ni per coordinar-se amb les organitzacions ciutadanes o altres administracions. Fins i tot, ha donat alè als que s’han enfrontat contra l’església badalonina que s’havia ofert a acollir un grup petit de les persones sense llar desallotjades.
En una reunió al carrer a Badalona, filmada en vídeo, l’alcalde García Albiol es mostra comprensiu amb els partidaris de fer accions directes contra els immigrants que han ocupat Can Bofí Vell, que qualifica de “gentussa”, i fins i tot arriba a recomanar a uns joves que no facin amenaces en públic perquè «podrien ser enregistrats per alguna càmera», i en cap moment manifesta cap actitud pedagògica o convivencial.
El quilòmetre de la vergonya
Tot això passava a menys de 1.000 metres de la plaça badalonina on enguany s’ha tornat a instal·lar «l’arbre de Nadal més gran del país». El cost del guarniment i de les activitats per les festes de Nadal se sap que arriba als 2.000.000 € i que només el cost de l’arbre supera els 250.000 €. No sabem quan haurà costat l’operatiu policial pel desallotjament i contra les persones sense llar. Si que sabem el pressupost de l’alberg municipal per emergències socials: Zero!
Badalona havia tingut un alberg d’aquest tipus però el va tancar fa un temps… Està clar que no era per falta de pressupost.
Això era el badalonisme!
Les eleccions municipals les va guanya el Partit Popular de García Albiol canviant l’anterior lema «Limpiando Badalona» per un altra que apel·lava al «Badalonisme», però ara ja sabem que significava per a ells: cometre la il·legalitat del desnonament més gran i cruel al nostre país.
Per això, la Fiscalia ha requerit l’ajuntament de manera “urgent” perquè informi de possibles deficiències arran del desallotjament i per verificar si s’ha complert el que establia la interlocutòria judicial que el va autoritzar.
En concret, la resolució assenyalava que, amb caràcter previ, l’ajuntament havia d’adoptar les mesures adequades per atendre les persones vulnerables que vivien al B9. En la mateixa interlocutòria, el jutjat ja indicava que el consistori havia de lliurar un informe detallant quines actuacions havia dut a terme en aquest sentit.
Dormir sota un pont de Badalona
La passada nit de Reis, els grups polítics municipals de Badalona han denunciat que l’anomenada “operació fred” anunciada pel govern del Partit Popular no ha existit, ja que no ha posat a disposició de les persones sense llar ni llits, ni matalassos, ni mantes, ni dutxes, ni cap recurs d’allotjament d’emergència digne.
Al comunicat que s’ha fet públic, les entitats denuncien que Badalona es troba en ple hivern, amb temperatures molt baixes, i continua sense cap alternativa real d’allotjament d’emergència per a les persones que dormen al carrer. No hi ha dispositius extraordinaris actius de manera continuada, no hi ha resposta efectiva davant el fred extrem i es normalitza una situació que vulnera drets humans fonamentals com el dret a la vida, a la dignitat i a la protecció social.
L’oposició comparteix plenament la denúncia de les entitats socials i considera extremadament greu que, mentre el govern municipal anunciava un “operatiu fred”, a la pràctica les persones sense llar continuessin completament desemparades. Aquesta inacció no és fruit de la casualitat, sinó de les polítiques del govern de Xavier Garcia Albiol, que ha tancat serveis essencials com el menjador social i l’alberg municipal de Can Bofí Vell, no ha activat cap Operació Hivern i ha renunciat a tenir una política social i d’habitatge que doni resposta a l’emergència.
Fins i tot els bisbes protesten
Us recomano la lectura, amb atenció, de la carta dels bisbes catalans arran dels fets contra la parròquia acollidora a Badalona: «La resposta no pot ser el silenci ni la indiferència. Abans de res, cal una resposta humanitària immediata. La situació exigeix també una anàlisi profunda de les causes que provoquen aquestes realitats. Demanem que s’avanci en la llei del sensellarisme que fa mesos s’està tramitant amb lentitud davant un desafiament que demana solucions més àgils.
Fem un oferiment i una crida a les administracions públiques competents i a les entitats del tercer sector a obrir amb urgència una taula de diàleg, amb la participació d’alguns representants dels afectats, per trobar una resposta coordinada a curt termini i una estratègia a mitjà termini (…) En cap cas la solució passa per claudicar del diàleg ni per enfrontar els ciutadans precaritzats. Busquem camins que garanteixin drets, seguretat i convivència per a ells i per al conjunt de la ciutadania».
No sé si és prou, però seria un bon començament, a partir d’ara, a començaments del 2026. A Badalona i arreu.
També us recomano la lectura d’un article de la revista digital colomenca Infograma:
«Sense llar la nit de Reis» (05/01/2026)
Si la izquierda no entiende que cuando se gobierna hay que aprobar leyes que cambien el sistema capitalista, no entiende nada y es colaboracionista de este sistema que permite diariamente estos hechos.