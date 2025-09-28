L’any del genocidi
Jutjar algú per assassinat en aquesta guerra seria com posar multes de velocitat a la carrera d’Indianapolis. (‘Apocalypse Now’, 1979)
Sens dubte, l’any 2025 serà recordat per sempre més com l’Any del Genocidi contra els palestins. Restarà a la història com un terrible esdeveniment, i no només per a la nostra generació, en forma de genocidi al que hem assistit en directe, televisat, radiat i difós per les xarxes a nivell internacional. Un extermini que va començar al 1947, quan l’ONU va aprovar el Pla de partició de Palestina i, per tant, la creació de l’Estat d’Israel (1948).
Podem debatre i perdre el temps en discussions nominalistes amb qui nega l’existència d’aquest genocidi però és prou remetre’s a la definició del terme que va sorgir del Conveni per a la prevenció i la sanció del delicte de genocidi, aprovat el 9 de desembre del 1949 per l’Assemblea General de les Nacions Unides: «El genocidi és la destrucció intencionada, total o parcial, d’un grup nacional, ètnic, racial o religiós, amb cinc actes principals: matar membres del grup, causar-los danys corporals o psíquics greus, imposar condicions de vida destinades a destruir el grup, mesures per impedir naixements i, finalment, trasllat forçat de nens».
Però és prou parar esment al recent Informe de la Comissió Internacional Independent de Recerca sobre el Territori Palestí Ocupat, inclosa Jerusalem Oriental, i Israel: «Anàlisi jurídica de la conducta d’Israel a Gaza en virtut de la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi. Consell de Drets Humans de Nacions Unides». 16 de setembre de 2025 https://lnkd.in/dFeY_S58
Què ens diu, en essència, aquest informe de Nacions Unides:
«La Comissió conclou, basant-se en motius raonables, que les autoritats israelianes i les forces de seguretat israelianes han comès i continuen cometent els següents actus reus de genocidi contra els palestins a la Franja de Gaza, a saber: (i) matar membres del grup; (ii) causar greus danys físics; deliberadament al grup condicions de vida calculades per provocar la seva destrucció física total o parcial; i (iv) imposar mesures destinades a impedir naixements dins del grup».
«Sobre la incitació al genocidi, la Comissió conclou que el president Isaac Herzog, el PM Benjamí Netanyahu i el llavors ministre de Defensa Yoav Gallant han incitat a la comissió de genocidi i que les autoritats israelianes no han pres mesures contra ells per castigar aquesta incitació».
«Així, la Comissió conclou que les autoritats israelianes i les forces de seguretat israelianes han tingut i continuen tenint la intenció genocida de destruir, en tot o en part, els palestins a la Franja de Gaza».
«La Comissió també observa (.) la seva preocupació que la intenció específica de destruir els palestins en conjunt s’hagi estès a la resta del territori palestí ocupat, és a dir, Cisjordània, inclosa Jerusalem Oriental».
En definitiva, no hi ha espai pel dubte pel reconeixement oficial i popular d’aquest atroç crim de Genocidi perpetrat pel govern d’Israel. Hem de ser capaços de fer aquest reconeixement i de trencar amb aquesta normalització de la guerra, la destrucció i l’assassinat massiu. L’única solució davant la banalització del mal és la presa de consciència, el pensament crític i ser coneixedor que la indiferència n’és còmplice. No podem pertànyer a un sistema que permet aquest genocidi. S’han de prendre urgentment les mesures per restaurar i aprofundir la legalitat internacional i del Dret dels Drets Humans.
Caldrà seguir debatent i actuant decididament sobre això: ¨No cal abandonar mai ni l’acció ni l’esperança¨ (Pompeu Fabra i Poch, Enginyer i lingüista, 1868-1948, mort a l’exili a causa de la Guerra Civil espanyola).
També podeu llegir la notícia de Nacions Unides: “Israel ha cometido Genocidio en Gaza”