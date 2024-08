Subirats: Del Museu d’Esperanto al Centre de Documentació de l’Esperanto

Després d’assistir a la inauguració del Centre de Documentació de l’Esperanto de Subirats, que tingué lloc el 06/07/2024 a les 11.30 h a la plaça de l’1 d’octubre de Sant Pau d’Ordal, amb un gran èxit d’assistència i sobretot de presentació i d’exposició del procés, m’agradaria explicar quan va començar tot i, breument, algunes activitats realitzades.

Teresa Massana (1924-2021), ens va deixar el 10 d’octubre de 2021, als seus 97 anys d’edat. Era vídua del fundador del Museu d’Esperanto de Subirats (MES), Lluís Hernández Yzal, (1917-2002). Va ser una col·laboradora eficaç del seu marit en la creació del museu i en el seu manteniment junt amb el seu fill, Rafel, responsable de la informatització durant la vida de l’iniciador, a la mort del qual el museu es tancà al públic.

Pel desembre del 2009, al web de l’Espai internet del canal 324 de la TV de Catalunya, van publicar el dia 13, l’article «Esperanto, una llengua viva a la xarxa» i en els comentaris, en Daniel Garcia Peris, director del Patronat de Turisme de Subirats (PTS), va escriure: «Des del PTS, properament volem dinamitzar turísticament l’Hispana Esperanto-Muzeo. Així que totes les idees i col·laboracions són benvingudes.»

A partir d’aquí es convocaren: Rafel Hernández, fill del fundador del museu i actual propietari i conservador, Teresa Massana, Josep Tubau, lingüista i corrector de TV3, Daniel Garcia Peris i Joan Inglada de l’Associació Catalana d’Esperanto (ACE). Els subiratencs ja havien començat a treballar amb l’objectiu d’elaborar una proposta per una biblioteca pública a Subirats, que acolliria la biblioteca, l’hemeroteca i tot el contingut del museu, adequant el nom a Museu d’Esperanto de Subirats, per aquesta nova etapa.

El 9 d’abril de 2010 es va fer la presentació de la proposta al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal on s’havia instal·lat l’exposició “Un recorregut per la literatura a través de l’esperanto”, realitzada per l’equip promotor de la proposta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Subirats, per a dinamitzar el Museu d’Esperanto de Subirats a partir de la reobertura l’endemà mateix, amb l’esperantista Karles Berga de guia del museu, contractat pel PTS, tal com podem llegir a: De Subirats al món amb bicicleta, l’ona curta i l’esperanto.

Es van crear dos webs per anar informant de tot el procés. Un en català: https://museuesperanto.wordpress.com/ i un en esperanto: https://karulo.wordpress.com/. Es van fer multitud d’activitats, que es poden consultar, mes a mes. També es va obrir la secció de vídeos a https://www.youtube.com/museuesperanto i la pàgina a Facebook https://www.facebook.com/museuesperanto.

El 6 d’octubre s’anuncià la Presentació dels Amics del Museu el qual Acte de presentació a Sant Pau d’Ordal (Subirats), es dugué a terme el 8 d’octubre a les 20 hores al Centre Agrícola i es manifestà el seu objectiu de col·laboració constant amb l’Ajuntament, que va projectar destinar l’edifici d’un antic taller, a la Biblioteca Pública, en espera de que la Generalitat els atorgués la subvenció demanada, a la fi de la crisi que es patia des del 2007/2008

La celebració el 10 d’abril 2011 del primer aniversari de la reobertura del Museu d’Esperanto de Subirats al públic, es va fer amb la presentació del nou logotip, el disseny genial ideat pel Ferriol Macip (Farri). Una nova imatge que combina els colors clàssics, el verd, de l’esperanto amb el marró de la terra i el groc del cava de Subirats.

A final de mes es dugué a terme la Constitució de l’Associació d’Amics del Museu d’Esperanto de Subirats (AAMES) i es procedí a la legalització a la Generalitat.

La Junta Directiva de l’Associació quedà composta per Joan Inglada –president- i Rafael Hernández -vicepresident-, mentre que la resta de càrrecs (secretària, tresorer i vocals) foren ocupats, en el mateix ordre, per Montse Piñeiro, actual guia del museu, Sebastià Ribes, Teresa Massana, Daniel Garcia, Anna Maria Molera i Josep Tubau. La seu de l’Associació serà la del propi Museu, al carrer Zamenhof, 12, 08739 Sant Pau d’Ordal-Subirats (Barcelona).

Alguns de les activitats de l’AAMES:

– La conferència de Montserrat Comas -directora de la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú- el divendres 29 d’abril 2011 amb el títol La universalitat de l’esperanto per a un poble universal. Propostes de gestió patrimonial.

– Un acte remarcable va tenir lloc el dia 1 de novembre 2011. Més d’una trentena de participants en el 35è Congrés Català d’Esperanto a Barcelona, van visitar Subirats. Recepció a l’Ajuntament per l’alcalde i regidors, vista a caves i vinyes i al MES. Més detall al final d’aquesta pàgina-web.

– La instal·lació consultable online del catàleg del Museu d’Esperanto, duta a terme per l’esperantista Javier Gerrero.

– Dissabte 28 de gener de 2012, el MES va celebrar l’acte d’inauguració de la nova exposició permanent que acull, Una setmana d’estiu després de la Setmana Tràgica, centrada en la celebració durant uns dies de setembre de 1909 a Barcelona, del Vè Congrés Universal d’Esperanto, amb l’assistència de més d’un miler d’esperantistes de diverses procedències. La inauguració va comptar amb la presència de l’historiador i ex -polític d’àmplia trajectòria, Sr. Antoni Dalmau, que situà el context del Congrés després de les tibantors esdevingudes a Barcelona i altres ciutats del país durant la Setmana Tràgica. Al mateix temps, Dalmau destacà la importància del fons del museu subiratenc, expressant el seu suport a qualsevol iniciativa que pugui sorgir en favor de la seva preservació. Seguidament, hi intervingueren un dels comissaris, Sr. Rafael Hernández, i el regidor de Cultura de Subirats, Sr. Lluís Ràfols, així com l’alcalde del municipi, Sr. Pere Pons.

…

La crisi no es va acabar i la subvenció no va arribar. El 2015 el Patronat de Turisme va cessar el contracte del guia del Museu, l’Associació d’Amics del Museu es va paralitzar. El 27 de maig 2021, es produeix la notícia de que el Ple de l’Ajuntament de Subirats va acceptar la cessió dels fons del Museu d’Esperanto a l’Ajuntament. Per l’octubre 2021, el Rafel Hernández comunica que quasi tot el material estava a l’Ajuntament degudament ordenat en capses i mancava recollir encara una part del material del Museu. L’Associació Catalana d’Esperanto va començar a estudiar la possibilitat de col·laborar en la cessió i adequació dels fons del Museu d’Esperanto a la nova ubicació que l’Ajuntament ha previst.