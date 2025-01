Sobre la felicitación de la Navidad y el Año Nuevo, quiero decir que son unos deseos muy acertados; invocamos la Conciencia General para que se realicen.

Unos deseos para pensarlos todos los días antes de la meditación.

la lección 2:

Es muy rica en contenidos, densa y que supongo que tendré que volver a leerla, algo que ya he hecho en muchos trozos. Lo que no sé, es si lo he captado todo lo suficiente.

He encontrado genial la introducción con la explicación de la evolución del embrión humano para llegar al descubrimiento de Mamine de las cavidades conectadas a las 5 lumbares y esto relacionado con el número 5 de los distintos casos de ocurrencias en el cuerpo humano.

Y la comunicación celular a través de las partículas mensajeras.

Los tipos L extrovertidos e introvertidos, las relaciones entre ellos y cómo facilitar las relaciones entre ellos. El caso de los Beatles y los datos para distinguir cada tipo. Todo muy interesante y difícil de recordar; por eso tendré que releerlo.

la lección 3.

Por lo que se refiere al Foro, no he colgado más fotos con la intención de no complicar el debate.

Sobre el experimento de soñar despierto un mundo ideal en el que me gustaría vivir, nada me ha salido; son incapaz de imaginar nada.

Estoy totalmente de acuerdo en las respuestas que dieron los asistentes a los seminarios y coincido en que mi mundo ideal sería éste de la definición de “Valor”.

Conocí la historia de Joan Mascaró y Fornés en una conferencia de Elisabet Abeyà en el congreso catalán de Esperanto celebrado en Sabadell en 2008, recogida en una recopilación de artículos sobre la historia del Esperanto en los Países Catalanes.

De 1973 a 1976 fui destinado a trabajar de delegado comercial en Málaga y antes de volver a Cataluña me llevaron a sustituir al director del Área Sur, que había dejado la empresa, hasta que encontraran a otro. Ese verano encontré en la prensa que había un discípulo de Maharishi Mahesh Yogi (https://es.wikipedia.org/wiki/Maharishi_Mahesh_Yogi) que hacía cursos de Meditación Trascendental y fui y supongo que la debería practicar durante algún tiempo .

Yo era una persona bastante amorfa y nada preocupada por lo que ocurría en el mundo, pero tenía dos hijitas nacidas en 1968 y 1970 y en la escuela de Málaga del barrio donde vivíamos noté cosas que no me gustaban. Eran los tiempos de la dictadura totalitaria de Franco y la directora de la escuela y los miembros de la junta de padres eran miembros de la Falange Española. En 1973 ETA mató al presidente del gobierno Carrero Blanco, en 1974 condenaron a muerte al anarquista y antifascista Salvador Puig Antich (https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Puig_Antich) y conocí a un padre de la escuela que hablaba muy bien en las asambleas, militante del clandestino Partido Comunista de España. La amistad con ese padre, que todavía mantengo, me inició en la vida social.

En septiembre volví a Cataluña y me enrolé a la politica antifascista y olvidé la Meditación Trascendental.

Es para sacarte el sombrero, la historia del origen del SaiSetai. El descubrimiento de la relaciones entre los 5 valores humanos fundamentales de Sathya Sai Baba y las 5 formas de ser de Haruchika Noguchi y Katsumi Mamine, más la necesidad de encontrar una manera pragmática de explicarlo a empresarios, maestros y padres de familia: personas adultas del siglo XXI, condujo a Jordi Griera a crear la Fundación INEVAL, que crearía el método SaiSeitai.

Lo que sí me ha quedado claro es que cuando acabe el curso tendré que volver a leer los tres libros porque creo que entenderé muchas más cosas de las que entendí en la primera lectura.

la lección 4:

Estoy muy satisfecho por lo que he leído (quería escribir “aprendido”, pero todavía no me atrevo) sobre la dualidad del cerebro, las características reptilianas vs. las humanas, el conmutador orgánico, despejar la mente, el subconsciente, el contagio emocional, despejar la mente, expandir la conciencia y la meditación. La meditación me ha recordado cosas que ya había practicado tiempo atrás, pero todo me parece distinto, como si fuera más terminado.

la lección 5:

La verificación de todo el material anterior hasta llegar a las coincidencias de la nomografía SaiSeitai ratifican las lecciones anteriores.

La conclusión sería que hay que releer y reestudiar todo y sobretodo hacer prácticas de determinación de tipo L, lo más variado posible.