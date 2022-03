L’1/12/2021 l’Olga, membre de l’Estaquirot Teatre, em va comunicar que volia que jo participés en el programa Islàndia de l’Albert Om, a la secció El mètode Guitart amb Anna Guitart que tracta de les característiques dels idiomes i aquest dia presentaven l’Esperanto per suggeriment del Guillem Albà, fill de l’Olga, recordant que els seus pares el van aprendre per anar a un festival de titelles en Esperanto a l’antiga Iugoslàvia. Poc abans de començar el programa em va telefonar l’Anna Guitart per alliberar-me de la meva participació, ja que ho havia organitzat tot amb el Ferriol Macip, a qui coneixia del món de la Ràdio. Per sentir l’àudio del programa, cliqueu aquí. Podeu sentir explicacions en relació als pares del Guillem en els minuts 2:25 i 10:40.

La història comença quaranta anys abans a Vilanova i la Geltrú. A la Comparsa del Vidalot de l’any 1980, amb la rambla plena a vessar, naixia la Banda Puig. Els components de l’Estaquirot Teatre, hi tocaven diferents instrument, saxo, clarinet, percussió, etc. i jo hi vaig tocar la trompeta a partir del 1981. Ells sabien que jo era esperantista i em van dir que els agradaria participar en el Festival Internacional de Titelles, en Esperanto, PIF (Pupteatra Internacia Festivalo) que es celebrava anualment a Zagreb. En el PIF, les obres s’havien de representar en Esperanto. Els vaig dir que si volien els podria ajudar. Els vaig traduir l’espectacle “Tutilimundi”, els vaig fer un curs accelerat d’Esperanto a l’estiu, que els permeté actuar adequadament i a l’octubre del 1981 l’Estaquirot Teatre i un servidor vam participar en el 14è Festival Internacional de Titelles en Esperanto de Zagreb.

Jo vaig participar en el Festival com un actor més del grup i em van donar el premi (Ctrl-F 1981) al “Pupisto kiu plej bone parolas Esperanton ekster la scenejo” (Titellaire que millor parla l’Esperanto fora de l’escenari) 😉 . Els grups participants d’aquell any es poden veure en la nota en croat cap al final d’aquesta pàgina: https://esperanto.hr/arhiva/pif_esperanto.htm (Ctrl-F fragmentoj) i els premiats cap a la meitat d’aquesta: https://www.pif.hr/images/Dokumenti/Nagrade/nagrade1_29.pdf (Ctrl-F 1981) entre els quals hi ha el grup l’Estaquirot Teatre i un servidor.

L’actuació de l’Estaquirot Teatre els va agradar tant que els van organitzar una gira per Croàcia pel maig de l’any següent, a la que s’afegí l’actor Toni Albà, “substituint-me”, ja que jo no podia absentar-me del meu lloc de treball. El Toni Albà, també va seguir el curs accelerat d’esperanto.

En aquells moments el PIF estava organitzat per Internacia Kultura Servo (Servei de Cultura Internacional). que tenien de director, Zlatko Tiŝljar, e.p.d. que va participar en el Congrés Català d’Esperanto de Barcelona del 2011, i de secretari, Spomenka Ŝtimec, que a més va ser la nostra acompanyant durant tot el festival.

Vet acíi una anècdota: els organitzadors del festival van hissar banderes dels països dels grups participants i vam dir que no veiem la nostra bandera. Spomenka va somriure i va respondre: “Mira aquí la teniu!” i vam respondre que aquella no era la nostra bandera i que no actuaríem sota aquella bandera. “Malauradament no tenim la bandera catalana”, va respondre. Cap problema; et podem prestar la nostra bandera. Al cap d’un minut la nostra bandera va ser hissada. Tanmateix, mitja hora més tard, ens van informar que el director (Zlatko) no permetia aquella bandera perquè en aquells dies el ministre espanyol Rodolfo Martín Villa visitava la capital Belgrad per estudiar com funciona la República Federal Socialista amb l’objectiu d’un nou sistema d’autonomia espanyol i el director temia crear conflicte polític. Vam decidir que només actuaríem sense bandera i hi van estar d’acord😉. Potser per treure una mica de mal rotllo, Spomenka ens va comentar que el municipi de Zagreb estava estudiant de demanar agermanar-se amb Barcelona. I nosaltres vam pensar que no estava malament: la capital de la República de Croàcia amb la capital de Catalunya. Però la irònica Spomenka, afegeix, «la segona capital iugoslava amb la segona capital espanyola», i vam somriure una mica i ho vam deixar així.

Història i actualitat del PIF.

El PIF es va fundar el 1968 pel Club Esperantista d’Estudiants (SEK- Studenta Esperanto-Klubo) i va tenir un clima esperantista des dels seus inicis fins a finals dels anys vuitanta. Des del 1972 el PIF va estar liderat pel Servei Cultural Internacional (IKS-Internacia Kultura Servo). IKS va ser una firma que també van crear els esperantistes que va col·laborar amb la Lliga Esperantista Croata (Kroata Esperanto-Ligo). A més de promoure l’esperanto, també s’hi va implicar a través de l’edició i d’una gran varietat d’activitats culturals. A les darreries de la dècada de 1980, els components del Servei Cultural Internacional van canviar i l’entitat va perdre el seu caràcter esperantista. Des del 2013 IKS canvia de nom a: Centre Cultural Travno. Tanmateix, el festival PIF continua sense parar, el 2016 ja era el 49è, però l’esperanto ja no s’utilitza. Spomenka Štimec ha estat la principal organitzadora del PIF durant gairebé 20 anys. En aquells anys l’esperanto era una de les llengües oficials del PIF, moltes presentacions i cartells eren (també) en esperanto, les companyies de titelles estrangeres portaven els seus companys esperantistes, i també hi havia esperantistes, tant nacionals, com estrangers, que visitaven el PIF. El nom PIF ha arribat fins als nostres dies, encara que molts ja no en saben el significat.

http://www.esperanto.hr/arhiva/galerio_3.htm (Ctrl-F IKS)

IKS (Internacia Kultura Servo = Servei Cultural Internacional) A la foto, des de l’esquerra: Jadranka Farszky, Milena Margetić, Josip Pleadin, Spomenka Štimec, Judita Rey Hudeček i Ivan Špoljarec (Štef), i a sota hi ha Zlatko Tišljar (Pajo). La foto és de 1983 davant de la casa d’Amruševa 5 a Zagreb, que era la seu d’IKS.

IKS és una empresa fundada l’any 1972 per un grup d’esperantistes que a més es van convertir en els seus empleats. L’iniciador i director de l’IKS va ser Zlatko Tišljar, aleshores president de l’Associació Juvenil Esperantista de Iugoslàvia. Fins al 1984 va ser una empresa totalment independent, després un servei professional de la Lliga d’Esperanto de Croàcia. La companyia va formar uns activistes esperantistes molt valuosos, que també van ser actius després. Una tasca important d’IKS va ser l’organització regular del Festival Internacional de Teatre de Titelles (PIF) anual, l’edició d’esperanto, etc. A la dècada de 1990, el nou director d’IKS no era un parlant esperantista, i les activitats d’esperanto d’IKS van cessar gradualment.

El Festival Internacional de Teatre de Titelles (PIF) se celebra anualment des de 1968 a Zagreb i Velika Gorica. La idea del festival va ser de Tibor Sekelj, i va ser realitzada per Roger Imbert i Zlatko Tišljar. 4 anys després es va fundar l’empresa esperantista Internacia Kultura Servo (IKS), que va organitzar els següents PIF. El programa estava en gran part en Esperanto, sobretot mentre la secretària del festival va ser Spomenka Štimec (fins el 1988). L’esperanto també era la llengua oficial del festival. L’any 2009 va ser el 42è PIF. Durant aquestes 4 dècades es van fer centenars d’actuacions amb titelles de tots els continents. A la dècada de 1990, el PIF va perdre el seu esperantisme, i cada cop hi ha menys esperantistes a IKS. El nom PIF i el premi “Tibor Sekelj” es van mantenir en esperanto. El web actual, on hi ha anunciat el festival d’enguany (2022) és: https://www.pif.hr on es manté el nom PIF, però no veig enlloc el premi “Tibor Sekelj”.

El llibre dedicat als 40 anys de PIF (Festival Internacional de Teatre de Titelles) – Festival internacional de teatre de titelles (fotos, cronologia, llistes, premis, repertori, memòries, articles periodístics, etc.) Trilingüe: anglès, esperanto, croat. Traducció de Lucija Borčić. El llibre es va publicar l’any 2008.