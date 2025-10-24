Traducció de lapàgina web Why do we try, if in the end everything dies?
“Val realment la pena “viure”? Fins i tot la Bíblia ho diu… Tot el que vivim, conquerim, perdem, estimem, odiem, guanyem, tots els amics que van estar amb nosaltres, totes les lliçons que vam aprendre, tots els alliberaments, totes les persones… No només les coses materials, sinó tot el que vam aprendre i vam resistir, tots els aprenentatges i tot el que som serà oblidat. Tot això no serà res quan morim, tot això ja no importarà, es convertirà en pols…
Com a Blade Runner: “Tots aquests moments es perdran en el temps, com llàgrimes a la pluja”.
Si hem de morir, i tot això serà oblidat i potser inútil, per què intentar-ho?”
R1
“Per què mengem si més tard tindrem gana?”
Perquè és el que tens ara. Els moments s’esvaeixen, el temps passa, la gent mor i les coses s’oblidaran, però van existir. Aquesta finitud és l’única cosa definitiva de la vida i de les coses que passem durant ella. Abraça-la.
R2
Però, per què escollim l’estat de finitud (el cicle de gana/menjar) en lloc de l’estat continu infinit (sense el plaer de menjar, sense el patiment de la gana)? Quan li vas dir al noi que abracés aquest estat, el jutges superior a l’altre?
R3
Per què és molest tenir gana? Sempre he trobat aquestes analogies una mica ximples, pren alguna cosa de més complexitat i la correlaciona amb alguna cosa de menys complexitat.
R4
El nihilisme avorrit és una bogeria.
Absurdisme>>>> que li fotin, no té sentit, simplement viu i millora la teva vida i la dels altres. Que li fotin el significat, que li fotin Déu i les religions, simplement sigues una bona persona i gaudeix del teu temps.
R5
I per què algú esdevé una bona persona en un món sense sentit?
R6
I per què un esdevé una bona persona en un sentit insignificant?
R7
Exactament, és absurd, no té sentit i no cal. Així que sigues una mica francès, amb revolta, passió i llibertat.
L’absurdisme de Camus és el que millor m’encaixa. Moriràs de totes maneres i mai no coneixeràs el significat complet, merda, és un absurd tenir alguna cosa en comptes de res. Així doncs, viu fent el bé, honestament, i gaudeix de la teva vida com creguis oportú.
El vídeo d’Exurb1a a YouTube és un gran resum d’això, el recomano.
Aquest vídeo és en anglès, però n’he trobat un en castellà semblant: Nada Tiene Sentido – Y Eso es Liberador: La Filosofía del Absurdisimo | Albert Camus
R8
El significat del món està als ulls dels que el vivim, nosaltres som els que donem sentit a les nostres vides.
R9
Oxe, per què necessites millorar o empitjorar la vida d’algú altre?
Només dic, fes el que faràs, independentment de la moralitat. Vols matar? Matar. Vols salvar? Salvar. Vols arriscar-te a què fer? Aprofita-ho.
L’única obligació de l’existència és, inevitablement, existir, així que només existeix, això és suficient.
R10
R11
Deixa de veure anime.
R12
El propòsit de la vida és la mort, i viceversa. Sense la mort, res no tindria sentit, però és precisament perquè existeix que l’efímer esdevé rellevant i el transitori especial.
