El meu bloc

Cal canviar l'acció perquè canviï el resultat. - Bloc personal de Joan Inglada Roig

25 de febrer de 2026
Sense categoria
0 comentaris

Pelis vistes ordenades per data inversa fins el 2024

Billy Elliot (Quiero bailar 2000) 7,4 111′ Netflix Billy Elliot – Amazon prime Billy Elliot – Filmin 20211219, 20241231
Ojalá fuera cierto (Just Like Heaven 2005) 5,8 90′ Ojalá fuera cierto – Amazon prime 20241230
Una Navidad para recordar (A Christmas to Remember 2016) 4,5 86′ Una Navidad para recordar – Amazon prime 20241229
¿Bailamos? (Shall We Dance? 2004) 4,8 106′ Shall We Dance? (¿Bailamos?) – Amazon prime 20241228
La cenicienta y el príncipe (Tres avellanas para Cenicienta) (Tri orísky pro Popelku (Drei Nüsse für Aschenbrödel) 1973) 6,6 82′ La Ventafocs – Filmin 20241227
Casi Navidad (Almost Christmas 2016) 4,9 112′ Casi Navidad – Amazon prime 20241223
Los Estados Unidos contra Billie Holiday (The United States vs. Billie Holiday 2021) 5,7 130′ Els Estats Units contra Billie Holiday – TV3 20241222
Love Actually (2003) 6,8 128′ Love Actually – Amazon prime 20211106 20241210 20241221
Odio el verano (2024) 4,7 103′ Odio el verano – Amazon prime 20241219
Sucedió en Manhattan (Maid in Manhattan 2002) 4,3 105′ Sueño de amor – Amazon prime 20241218
¿Cómo sabes si…? (How Do You Know 2010) 4,1 122′ ¿Cómo sabes si es amor? – Amazon prime 20241217
Necesitamos tu voto (Le Poulain 2018) 5,0 97′ Necesitamos tu voto – Amazon prime 20241216
La mujer del presidente (Bernadette 2023) 5,8 92′ La mujer del presidente – Filmin 20241215
Lola y sus hermanos (Lola et ses frères 2018) 6,0 97′ Lola i els seus germans – TMDB 20241214
Los amores de Anaïs (Les amours d’Anaïs 2021) 5,6 97′ Els amors d’Anaïs – Filmin Los amores de Anaïs – Amazon prime 20241213
Tan cerca, tan lejos (Deux moi 2019) 6,1 110′ Tan cerca, tan lejos – Filmin Tan cerca, tan lejos – Amazon prime 20230731, 20241212
Amor a segunda vista (Mon inconnue 2019) 6,0 117′ Amor a segunda vista – Amazon prime 20241211
Love Actually (2003) 6,8 128′ Love Actually – Amazon prime 20211106 20241210
Abajo el amor (Down With Love 2003) 5,1 101′ Abajo el amor – rtveplay-cine internacional 20241208
Una villa en la Toscana (Made in Italy 2020) 4,7 94′ Una vil·la a la Toscana – TV3 20241207
Swept Up by Christmas (2020) TV 84′ Encantats pel nadal – TV3 20241206
Bendita locura (Benedetta follia 2018) 4,8 110′ Bendita locura – Filmin 20241205
Bajo el mismo techo (2019) 3,9 97′ Bajo el mismo techo – Netflix Bajo el mismo techo – rtveplay-somoscine20241204
3 solteros y un biberón (Tres solteros y un biberón) (3 hommes et un couffin 1985) 5,6 101′ Tres solteros y un biberón – Filmin 20241203
Sonrisa de madrugada TV(Ein Lächeln nachts um vier 2017) 4,3 90′ Sonrisa de madrugada – max 20241202
Venganza (Taken 2008) 6,9 93′ Venganza – max Venganza – rtveplay-Cine internacional20241201
El padre (The Father 2020) 7,7 97′ El padre – max El padre – rtveplay-Cine internacional20241201
Quien me quiera que me siga (Qui m’aime me suive! 2019) 4,6 90′ Quien me quiera que me siga – Amazon Qui m’estimi, que em segueixi! – TV3 20241130
Amor sin cita previa (Man Up 2015) 5,7 88′ Amor sin cita previa – Amazon-Prime 20241127
Una vez más (2019) 5,7 111′ Una vez Más – Amazon-Prime 20241126
Upgrade: Primera clase (Upgraded 2024) 5,1 104′ Upgrade: Primera clase – Amazon-Prime 20240227, 20241125
El pico de las viudas (Widows’ Peak 1994) 6,2 105′ El pico de las viudas – Filmin 20241123
Adiós, idiotas (Adieu les cons 2020) 5,6 87′ Adiós, idiotas – Filmin 20241120
Historias de una indecisa (L’embarras du choix 2017) 4,7 95′ Històries d’una indecisa – Filmin 20241119
Dios mío, ¡los niños han vuelto! (Chacun chez soi 2021) 4,3 83′ Dios mío, ¡los niños han vuelto! – Amazon 20241118
Que la fiesta continúe (Et la fête continue! 2023) 6,2 106′ Que la fiesta continúe – Filmin 20241117
Una cita en el parque (Hampstead 2017) 5,0 102′ Una cita al parc – TV3 202411116
Secretos compartidos (Prime 2005) 5,6 105′ Secretos compartidos – Amazon Secretos compartidos (Prime) – IMDb 20240121, 20241115
Entre ellas (Faut pas lui dire 2016) 4,6 96′ Entre ellas – Amazon 20241113
Amor a toda costa (Blackout Love 2021) 4,6 95′ Amor a toda costa – Amazon 20241112
El libro de las soluciones (Le Livre des solutions 2023) 5,2 102′ El libro de las soluciones – Filmin 20241111
Asesinato en Ramatuelle TV (Crime à Ramatuelle 2022) 5,3 90′ Assassinat a Ramatuelle – TV3 20241110
Como Dios manda (2023) 4,7 99′ Como Dios manda – Amazon 20241109
Hillbilly, una elegía rural (Hillbilly Elegy 2020) 6,0 116′ Hillbilly, una elegía rural – Netflix 20241109
En nombre del pueblo italiano ((In nome del popolo italiano (In the Name of the Italian People) 1971) 7,0 103′ En nombre del pueblo italiano – Filmin 20241108
Un hombre fiel (L’homme fidèle 2018) 5,8 75′ Un hombre fiel – Filmin 20241107
El inocente (L’innocent 2022) 6,0 100′ El inocente – Filmin 20241106
Pequeña reina (Comedy Queen 2022) 6,0 93′ Comedy Queen – Filmin 20241105
Descansa en paz (Håndtering av udøde 024) 5,2 97′ Descansa en paz – Filmin 20241104 (jo sol)
Broadway Danny Rose (1984) 5,4 86′ Broadway Danny Rose – Filmin 20241104
The Square (2017) 6,4 142′ The Square – Filmin 20241103
Alma de actor (An Actor Prepares 2018) 4,7 97′ ‘Anima d’actor – TV3 20241102
La boda de Rachel (Rachel Getting Married 2008) 6,0 116′ La boda de Rachel – Filmin 20241029
Fallen Leaves (Kuolleet Lehdet 2023) 6,9 81′ Fallen Leaves – Filmin 20241028
Misión de audaces (The Horse Soldiers 1959) 7,6 119′ Misión de audaces- Filmin Misión de audaces – rtveplay-Cine de siempre 20241027
Este niño necesita aire fresco (Der Junge muss an die frische Luft 2018) 6,3 100′ Este niño necesita aire fresco- Filmin 20231121 i 20241026
Hombres duros (Men Up 2023) 5,7 87′ Hombres Duros – Filmin 20241025
Big (1988) 6,3 102′ Big – Filmin 20241024
El nombre (Le prénom 2012) 6,8 109′ El nombre – Filmin 20241023
El nom (2018) 6,4 93′ El nom – Filmin 20241022
Superlópez (2018) 4,4 108′ Superlópez – Amazon 20241021
Kaplan (Mr. Kaplan 2014) 6,0 98′ Kaplan – Filmin 20241020
Un plan irresistible (2020) 5,6 102′ Un plan irresistible – Amazon Un plan irresistible (Sinopsis)- movistarplus 20241019
Kiki, el amor se hace (2016) 6,2 102′ Kiki, el amor se hace – Netflix 20241018
Selfie (2017) 5,7 85′ Selfie – Apple-TV+ 20241017
Lolo, el hijo de mi novia (Lolo 2015) 5,1 99′ Lolo – Filmin 20241016
Días de fútbol (003) 6,1 118′ Días De Fútbol – Netflix 20241014/15
La tribu (2018) 4,9 90′ La tribu – Netflix 20241013
Seis días corrientes (Sis dies corrents 2021) 6,6 85′ Sis dies corrents – Filmin 20241012
Verano de una familia de Tokio (Kazoku wa tsuraiyo 2 2017) 5,5 113′ Verano de una familia de Tokio – Filmin 20241011
El jefe de todo esto (Direktøren for det hele (The Boss of It All) 2006) 6,5 100′ El jefe de todo esto- Filmin 20241007
El hundimiento (Der Untergang 2004) 7.4 155′ El hundimiento- Filmin 20241002
Magnolias de acero (Steel Magnolias 1989) 6,4 118′ Magnolias de acero – Filmin 20240929
Desvelades – TV3 Desvelades -Viquipèdia 20240928
El triunfo (Un triomphe 2020) 6,4 102′ El Triunfo – Filmin 20240927
Cold War (Zimna wojna 2018) 7,1 88′ Cold War – Filmin 20240926
Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot 1959) 8,3 120′ Con faldas y a lo loco – Filmin 20240925
Los gemelos golpean dos veces (Twins 1988) 4,4 105′ Los gemelos golpean dos veces – Filmin 20240924
Hermanos del viento (Brothers of the Wind 2015) 6,0 97′ Hermanos del viento – Filmin 20240923
París puede esperar (Paris Can Wait 2016) 4,6 92′ París puede esperar – Amazon París pot esperar – TV3 20240922
El pacto (Pagten 2021) 5,7 115′ El pacto – Filmin El Pacte – TV3 20240921
Hector y el secreto de la felicidad (Hector and the Search for Happiness 2014) 5,6 120′ Hector y el secreto de la felicidad – Filmin 20240920
Book Club (2018) 4,8 104′ Book Club – Filmin 20240919
Palm Springs (2020) 6,6 90′ Palm Springs – Filmin 20240918
Sucedió una noche (It Happened One Night 1934) 7,9 105′ Sucedió una noche – Filmin 20240917
El 47 (2024) 7,4 110′ Círcol Catòlic 20240916
La muerte os sienta tan bien (Death Becomes Her 1992) 5,8 104′ La muerte os sienta tan bien – Filmin 20240915
Así nos va (And So It Goes 2014) 4,8 94′ Así nos va – Amazon Así nos va – rtveplay-Cine internacional 20240914
El mal no existe (Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist) 2023) 6,5 106′ El mal no existe – Filmin 20240914
Te puede pasar a ti (It Could Happen to You 1994) 5,3 101′ Te puede pasar a ti – Filmin 20240913
Ninjababy (2021) 6,7 103′ Ninjababy – Filmin 20231101 20240912
Patch Adams (1998) 6,6 120′ Patch Adams – Filmin 20240909
En busca de Summerland (Summerland 2020) 6,2 95′ En busca de Summerland – Filmin 20240908
Crescendo (2019) 6,1 107′ Crescendo – Filmin Crescendo – TV3 20240907
La brigada de la cocina (La brigade 2022) 5,7 97′ La brigada de la cocina – Filmin 20240907
Un paso adelante (En corps 2022) 6,4 117′ Un paso adelante – Filmin 20240906
Divertimento (2022) 6,4 114′ Divertimento – Filmin 20240905
Radical (2023) 7,4 127′ Radical – Filmin 20240904
Perfect Days (Perfect Days 2023) 7,4 119′ Perfect Days – Filmin 20240903
La fractura (La fracture 2021) 5,9 98′ La fractura – Filmin 20240902
Mula (The Mule 2018) 6,6 116′ Mula – max 20240901
Alguien voló sobre el nido del cuco (One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975) 8,3 133′ Alguien voló sobre el nido del cuco – Filmin 20240901
Mejor… imposible (As Good as It Gets 1997) 7,6 138′ Mejor… imposible – rtveplay-Cine de siempre 20240901 (de matinada)
Ejecutiva en apuros (New in Town 2009) 4,2 96′ Ejecutiva en apuros – rtveplay-Cine internacional 20240831
París, Distrito 13 (Les Olympiades 2021) 6,7 105′ París, Distrito 13 – Filmin 20240830
El buen patrón (2021) 7,1 120′ El buen patrón – Filmin 20240829
Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes 1953) 6,8 91′ Los caballeros las prefieren rubias – Amazon 20240827
A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez (2022) 3,4 84′ A Todo Tren 2: Sí, Les Ha Pasado Otra Vez – max 20240826
Mamífera (2024) 6,7 93′ Mamífera – Filmin 20240825
Miss you already (Ya te extraño) (Miss You Already 2015) 6,1 112′ Ya te extraño – Filmin Ja t’enyoro – TV3 20240824
Otra terapia peligrosa. ¡Recaída total!(Analyze That 2002) 4,9 95′ Analyze That – max 20240823
El padre de la novia (Father of the Bride 2022) 4,7 117′ Father of the Bride – max 20240822
Una boda en la Toscana (Toscaanse bruiloft 2014) 3,7 104′ Una boda en la Toscana – Amazon-Prime 20240821
Hannah y sus hermanas (Hannah and Her Sisters 1986) 7,7 106′ Hannah y sus hermanas – Filmin 20240819
Incendies (2010) 7,7 130′ Incendies – Filmin Incendies – Amazon-Prime 20240818
La espía (Spionen (The Spy) 2019) 5,6 110′ La espía – Filmin La espía – Amazon-Prime L’espia – TV3 20240817
Déjales hablar (Let Them All Talk 2020) 5,3 113′ Déjales hablar – Amazon-Prime 20240816
Origen (Inception 2010) 8,0 148′ Origen – Amazon-Prime 20240814
Ocean’s 8 (Ocean’s Eight 2018) 5,2 110′ Ocean’s 8 – Amazon-Prime 20240813
Casa en flames (2024) 7,5 105′ Casa en flames -Viquipèdia 20240812
Un pequeño cambio (The Switch 2010) 5,1 101′ Un pequeño cambio – Amazon-Prime 20240812
Érase una vez en… Hollywood (Once Upon a Time in… Hollywood 2019) 7,0 165′ Érase una vez en… Hollywood – max 20240811
La gata sobre el tejado de zinc (Cat on a Hot Tin Roof 1958) 8,0 108′ La gata sobre el tejado de zinc – Filmin 20240810
Luces de candilejas (There´s No Business Like Show Business 1954) 6,1 117′ Luces de Candilejas – Amazon-Prime 20240809
Little Nicky (2000) 5,4 93′ Little Nicky – max 20240807
Me siento rejuvenecer (Monkey Business 1952) 7,1 97′ Me siento rejuvenecer -Viquipèdia 20240806
El prisionero de Zenda (The Prisoner of Zenda 1952) 7,1 101′ El prisionero de Zenda -Viquipèdia 20240805
Crazy Rich Asians (Locamente millonarios)(2018) 5,5 120′ Crazy Rich Asians (Locamente millonarios) – max 20240804
Dicen por ahí… (Rumor Has It… 2005) 4,6 96′ Dicen por ahí… – Amazon-Prime 20240803
El patriota (The Patriot 2000) 6,4 158′ El patriota – Amazon-Prime 20240803
El héroe de Berlín (Race 2016) 6,2 134′ L’heroi de Berlín -Viquipèdia 20240802
Antes de amanecer (Before Sunrise 1995) 7,4 101′ Antes del amanecer – max 20240802
Cómo acabar con tu jefe (Horrible Bosses 2011) 5,8 100′ Cómo acabar con tu jefe – Amazon-Prime 20240801
La misión (The Mission 1986) 7,6 125′ La misión – Amazon-Prime 20240729
Capitán Phillips (Captain Phillips 2013) 7,0 135′ Capitán Phillips – Amazon-Prime 20240728
Amistad (1997) 5,9 155′ Amistad – Amazon-Prime 20240727
Calma total (Dead Calm 1989) 5,9 96′ Calma total – Amazon-Prime 20240724
La costa de los mosquitos (The Mosquito Coast 1986) 6,2 117′ The Mosquito Coast (película) -Viquipèdia 20240721
La máscara (The Mask 1994) 6,0 101′ Máscara – MAX 20240717
Duplicity (2009) 5,2 125′ Duplicity – Amazon-Prime 20240713
Master and Commander: Al otro lado del mundo (Master and Commander: The Far Side of the World 2003) 7,0 137′ 20240712
Y llegó el día de la venganza (Behold a Pale Horse 1964) 6,3 118′ Y llegó el día de la venganza – Amazon-Prime Missatge de Jaume Sastre – X20240711
El maestro que prometió el mar (El mestre que va prometre el mar 2023) 7,2 105′ El maestro que prometió el mar – Amazon-Prime 20240710
La estrella azul (2023) 7,5 129′ La estrella azul – Filmin 20240709
Los pequeños amores (2024) 6,6 95′ Los pequeños amores – Filmin 20240708
Life Aquatic (The Life Aquatic with Steve Zissou 2004) 6,6 118′ Life Aquatic – DISNEY+ The Life Aquatic with Steve Zissou -Viquipèdia 20240707
La mujer del espía (Spy no tsuma (Wife of a Spy) 2020) 6,1 115′ La mujer del espía – Amazon-Prime 20240706
Ahora o nunca (2015) 4,4 87′ Ahora o nunca – Netflix 20240705
Ahora o nunca (The Bucket List 2007) 6,6 97′ Ahora O Nunca – Amazon-Prime 20240703
Muy lejos de aquí (Faraway 2023) 5,4 109′ Muy lejos de aquí – Netflix 20240702
El quinto poder (The Fifth Estate 2013) 5,4 124′ El quinto poder -Viquipèdia 20240701
Cata de vinos (La dégustation 2022) 5,6 92′ Cata de vinos – Amazon-Prime 20240630
Malas semillas (Mauvaises graines 2021) 91′ Males llavors – TV3 20240629
El caso Goldman (Le procès Goldman 2023) 6,2 116′ El caso Goldman – Filmin 20240627
Como el perro y el gato (Like Cats & Dogs 2017) 4,1 84′ Como el perro y el gato – Amazon-Prime 20240624
Primeras vacaciones (Premières vacances 2018) 5,1 102′ Primeras vacaciones – Amazon-Prime 20240623
Vivir es fácil con los ojos cerrados (2013) 6,5 108′ Vivir es fácil con los ojos cerrados – Amazon-Prime 20240622
Amor a primera visa ((Pulling Strings) 2013) 5,1 112′ Amor a primera visa – Amazon-Prime 20240621
Los renglones torcidos de Dios (2022) 6,6 154′ Les linies tortes de Déu – TV3 20240617
Sólo tú (Only You 1994) 5,9 99′ Sólo tú – Amazon-Prime 20240616
Maria Montessori – Una vita per i bambini (2007) 7,0 200′ Una vida dedicada a los niños 20240610 1a part i 20240615 2a part
Tres dies amb la família (Tres días con la familia 2009) 79′ Tres dies amb la família – rtveplay-somoscine 20240614
La fuerza del amor (Where the Heart Is 2000) 5,6 120′ La fuerza del amor – Amazon-Prime 20240614
Hogar, dulce hogar (TV)(Ein Reihenhaus steht selten allein 2014) 4,3 88′ Hogar, dulce hogar – Amazon-Prime 20240613
Maria Montessori – Una vita per i bambini (2007) 7,0 200′ Una vida dedicada a los niños 20240610 1a part i 20240615 2a part
Enamorarse (At Middleton 2013) 5,2 99′ Enamorarse – Amazon-Prime 20240607
Enlazados (TV) (Schwägereltern 2015) 3,2 89′ Enlazados – Amazon-Prime 20240606
Casi imposible (Long Shot 2019) 5,5 120′ Casi imposible – Amazon-Prime 20240604
Eufòria- la-gran-final – TV3 20240603
A Criminal Affair (2021) 87′ Un cas criminal – TV3 Un caso criminal – Apple TV+ 20240602
A primera vista (At First Sight 1999) 4,9 123′ A primera vista – Amazon-Prime 20240601
La idea de tenerte (The Idea of You 2024) 5,4 115′ La idea de tenerte – Amazon-Prime 20240531
Quien menos te esperas (Heiraten ist nichts für Feiglinge 2015) 4,0 90′ Quien menos te esperas – Amazon-Prime 20240530
Beauty Shop (2005) 4,4 104′ Beauty Shop – Amazon-Prime 20240527
Viaje al paraíso (Ticket To Paradise 2022) 5,0 104′ Viaje al paraíso – Amazon-Prime 20240526
Eufòria- segona-semifinal – TV3 20240525
Qué les pasa a los hombres (He’s Just Not That Into You 2009) 5,3 129′ Què els passa, als homes? -Viquipèdia 20240524
La boda de mi novia (Made of Honor 2008) 5,0 101′ LA BODA DE MI NOVIA – Amazon-Prime 20240521
El amor es lo que tiene (A Lot Like Love 2005) 6,0 107′ A lot like love -Viquipèdia 20240520
Eufòria- primera-semifinal – TV3 20240519
Ali y Ava (Ali & Ava 2021) 6,1 95′ Ali & Ava – Amazon-Prime 20240518
Algo pasa en Las Vegas (What Happens In Vegas 2008) 5,2 99′ Algo Pasa en Las Vegas – Amazon-Prime 20240718
Sweet Home Alabama (2002) 5,2 105′ Sweet Home Alabama – Amazon-Prime 20240717
10 razones para odiarte (10 Things I Hate about You 1999) 5,9 97′ 10 razones para odiarte – Amazon-Prime 20240515
El rei Peret (2024) 110′El Rei Peret – TV3 20240515
Eufòria- gala 10 – TV3 20240511
La proposición (The Proposal 2009) 5,5 107′ La proposición – Amazon-Prime La proposta -Viquipèdia 20240510
Mientras dormías (While You Were Sleeping 1995) 5,5 100′ Mientras dormías – Amazon-Prime Mentre dormies -Viquipèdia 20240509
Un día inolvidable (One Fine Day 1996) 5,6 109′ One Fine Day -Viquipèdia 20240508
Tú la letra, yo la música (Music and Lyrics 2007) 5,3 96′ Tu a la letra y yo la Música – Amazon-Prime 20240507
Siempre nos quedará mañana (C’è ancora domani 2023) 7,6 118′ Encara hi ha demà -Viquipèdia 20240506
Hitch, especialista en ligues (Hitch 2005) 5,7 115′ Hitch, especialista en ligues – Amazon-Prime 20240505
Eufòria- gala 9 – TV3 20240505
¿En qué piensan las mujeres? (What Women Want 2000) 5,3 130′ ¿En qué piensan las mujeres? – Amazon-Prime 20240504
Tenías que ser tú (Leap Year 2010) 5,3 102′ Tenías que ser tú – Amazon-Prime 20240501
French Kiss (1995) 5,8 111′ French Kiss – M+ 20240430
Tienes un e-mail (You’ve Got Mail 1998) 5,2 119′ Tienes un e-mail – Amazon-Prime20240428
Los padres de él (Meet the Fockers 2004) 6,0 115′ Los padres de él – Amazon-Prime20240428
Cásate conmigo (Marry Me 2022) 4,5 112′ Cásate conmigo – Amazon-Prime20240427
Eufòria-vuitena gala – TV3 20240427
Ojalá fuera cierto (Just Like Heaven 2005) 5,8 90′ Ojalá fuera cierto – Amazon-Prime20240426
Esperando al rey (A Hologram for the King 2016) 5,6 98′ Esperando al rey – A Hologram for the King – M+ Tot esperant el rei – TV3 20240424
Con derecho a roce (Friends with Benefits 2011) 5,4 109′ Con derecho a roce – Netflix 20240422
Eufòria-setena gala – TV3 20240421
Colette (2018) 6,2 112′ Colette – Filmin Colette – TV3 20240417
Amor y otras drogas (Love and Other Drugs 2010) 5,6 113′ Amor y otras Drogas – Amazon-Prime20240416
Bridget Jones: Sobreviviré (Bridget Jones: The Edge of Reason 2004) 5,4 108′ Bridget Jones: Sobreviviré – Netflix 20240415
Eufòria-sisena gala – TV3 20240414
Joy (2015) 5,8 116′ tarda de cine – TV3 20240413
Y entonces llegó ella (Along Came Polly 2004) 5,3 87′ Y entonces llegó ella – Amazon-Prime20240412
Bajo el sol de la Toscana (Under the Tuscan Sun 2003) 5,7 113′ Bajo el Sol de Toscana – Amazon-Prime20240410
Amor con preaviso (Two Weeks Notice 2002) 4,8 100′ Amor con preaviso – Netflix 20240409
Chocolat (2000) 6,7 121′ Chocolat – Filmin 20240408
El sueño de mi vida (13 Going On 30 2004) 5,3 97′ El sueño de mi vida – Netflix 20240407
Eufòria-cinquena gala – TV3 20240407
Kate & Leopold (Kate & Leopold 2001) 5,2 121′ Kate And Leopold – Amazon-Prime20240406
Planes de boda (The Wedding Planner 2001) 4,4 100′ Planes de Boda – Amazon-Prime20240405
La cruda realidad (The Ugly Truth 2009) 5,6 97′ La Cruda Realidad – Amazon-Prime20240403
Una familia embarazosa (Telle mère, telle fille 2017) 4,3 94′ Una familia embarazosa – Amazon-Prime20240401
Descubriendo el amor (Barefoot 2014) 5,0 90′ Descubriendo el amor – Filmin Descubriendo el amor – Amazon-Prime20230908, 20240331
Four Lions (2010) 6,6 94′ Four Lions – Filmin 20230102, 20240331
Very Bad Things (1998) 6,2 100′ Very Bad Things – Filmin 20240330
L’alegria que passa – TV3 20240329
La boda de mi mejor amigo (My Best Friend’s Wedding 1997) 5,8 105′ La boda de mi mejor amigo – Filmin 20240328
Cartas a Julieta (Letters to Juliet 2010) 5,4 105′ Cartas a Julieta – Amazon-Prime 20240327
Un pequeño mundo (Un monde 2021) 7,0 72′ Un pequeño mundo – Filmin 20240326
La peor persona del mundo (Verdens verste menneske 2021) 7,1 117′ La peor persona del mundo – Filmin 20240326
Shiva Baby (2020) 6,3 71′ Shiva Baby – Filmin 20240325
The Karate Kid (2010) 5,7 140′ The Karate Kid – rtveplay-Cine internacional 20240324
Eufòria-quarta gala – TV3 20240323
Vivamente el domingo (Vivement dimanche! 1983) 7,0 106′ Vivamente el domingo – Filmin 20240322
Karen (2020) 5,3 65′ Karen – Filmin 20240321
Tres colores: Blanco (Trois couleurs : Blanc 1994) 7,2 92′ Tres Colores: Blanco – Filmin 20240320
Tres colores: Azul (Trois couleurs : Bleu (Three Colours: Blue) 1993) 7,4 98′ Tres Colores: Azul – Filmin 20240318
Tres colores: Rojo (Trois couleurs : Rouge (Three Colours: Red) 1994) 7,7 99′ Tres Colores: Rojo – Filmin 20240317
Eufòria-tercera gala – TV3 20240317
Ricas y famosas (Rich and Famous 1981) 6,6 117′ Ricas y famosas – Filmin 20240315
En busca del hombre ideal (TV) (Dater’s Handbook 2016) 3,6 83′ En busca del chico perfecto – Amazon-Prime 20240314
Maixabel (2021) 7,2 115′ Maixabel – rtveplay-somoscine 20240313
Figuras_Ocultas- Años 60. Racismo. Comedia dramática. Matemáticas. Feminismo-6,9 20201127 Valors ocults (2016) 20240312
Eufòria-segona gala – TV3 20240310
La consejera del amor (TV)(All Things Valentine 2016) 3,8 83′ La consejera del amor – Amazon-Prime 20240308
Vacaciones con mamá (Larguées 2018) 4,7 95′ Vacaciones con mamá – Amazon-Prime 20240306
Una pastelería en Notting Hill (Love Sarah 2020) 5,0 98′ Una pastelería en Notting Hill – Amazon-Prime 20240305
Atraco en familia (Mes trésors 2017) 4,6 91′ Atraco en familia – Amazon-Prime 20240304
Eufòria-primera gala – TV3 20240303
Juego de roles (Role Play 2024) 4,6 101′ Role Play – Amazon-Prime 20240303
Novio de alquiler (Picture Perfect 1997) 4,5 102′ Novio de alquiler – rtveplay-Cine de siempre 20240302
Caballos a la fuga (TV)(liehende Pferde in Sörmland 2022) 90′ Caballos a la fuga – rtveplay-Cine internacional CABALLOS A LA FUGA 20240302
Cinco citas a ciegas (Five Blind Dates 2024) 3,5 84′ Cinco citas a ciegas – Amazon-Prime 20240228
Upgrade: Primera clase (Upgraded 2024) 5,1 104′ Upgrade: Primera clase – Amazon-Prime 20240227
Alta costura (Haute couture 2021) 5,4 100′ Alta costura – rtveplay-Cine internacional 20240225
The Blind Side (Un sueño posible) (2009) 6,5 130′ The Blind Side (Un sueño posible) – Filmin 20240224
The Good Neighbor (Unter Nachbarn 2021) 5,2 96′ El bon veí – TV3 20240224
Suegra por sorpresa (Belle fille 2020) 4,8 96′ Suegra por sorpresa – Amazon-Prime 20240223
El papel de sus vidas (Ni une ni deux 2019) 4,8 95′ El papel de sus vidas – Amazon-Prime 20240221
Una canción irlandesa (Wild Mountain Thyme 2020) 4,8 102′ Una canción irlandesa (Wild Mountain Thyme) – Amazon-Prime 20240220
Larry Crowne, nunca es tarde (Larry Crowne 2011) 4,8 98′ Larry Crowne, nunca es tarde – rtve-play-Cine internacional 20240217
Els bastards vng 20240217
El gruñón (Mielensäpahoittaja 2014) 5,3 104′ El Gruñón – Filmin 20240216
Money Monster (2016) 5,7 100′ Money Monster – TV3 20240215
Antes de que te vayas (Before We Go 2014) 5,5 89′ Antes de que te vayas – Amazon-Prime 20240214
El mundo es tuyo (Le monde est à toi 2018) 5,5 100′ Le Monde est à toi – Amazon-Prime 20240213
Como pez fuera del agua (Come un gatto in Tangenziale 2017) 5,2 96′ Como Pez Fuera del Agua – Amazon-Prime Como pez fuera del agua – Filmin 20240211
Desayuno con diamantes (Breakfast at Tiffany’s 1961) 7,6 115′ Desayuno con diamantes – Compra-lloguer 20aammdd
Cuando Harry encontró a Sally (When Harry Met Sally 1989) 6,9 96′ Cuando Harry encontró a Sally – Filmin 20aammdd
El bus (2023) 30′ El bus – Filmin 20240205
Cómo perder a un chico en 10 días (How to Lose a Guy in 10 Days 2003) 5,3 115′ Cómo perder a un chico en 10 días – rtve-play- Cine de siempre 20240204
Solo las bestias (Seules les bêtes 2019) 6,8 117′ Solo las bestias – Filmin Només les bèsties – rtve-play-cinema en català 20240203
Alma Mahler, la pasión (Alma & Oskar 2022) 5,4 88′ Alma Mahler, la pasión – Filmin 20240203
The Lunchbox (Dabba (The Lunchbox) 2013) 6,8 104′ The Lunchbox – Filmin 20240202
Los casos de Victoria (Victoria 2016) 5,2 97′ Los casos de Victoria – Filmin 20240131
Matrimonio a la italiana (Matrimonio all’italiana 1964) 7,0 95′ Matrimonio a la italiana – Filmin 20240130
Ensayo de orquesta (Prova d’orchestra 1979) 6,9 70′ Ensayo de orquesta – Filmin 20240129
La sonrisa de Mona Lisa (Mona Lisa Smile 2003) 5,5 117′ La sonrisa de Monalisa – La sonrisa de Monalisa 20240128
Spotlight (2015) 7,3 121′ Spotlight – Filmin Spotlight – TV3 20240127
¡Ay, Carmela! (1990) 6,8 102′ ¡Ay, Carmela! – rtve-play- Cine de siempre 20240126
El diablo es una mujer (The Devil is a Woman 1935) 6,6 85′ El diablo es una mujer – Amazon-Prime 20240126
Vuelta a casa de mi hija (Un tour chez ma fille 2021) 4,6 88′ Vuelta a casa de mi hija – Amazon-Prime 20240124
Zazie en el metro (Zazie dans le Metro 1960) 6,3 92′ Zazie en el metro -Filmin Zazie al metro -Viquipèdia 20240123
Buenos principios (Mon chien Stupide 2019) 5,8 106′ Buenos principios -Filmin 20220822, 20240122
Secretos compartidos (Prime 2005) 5,6 105′ Secretos compartidos (Prime) – IMDb 20240121
El cuarteto (Quartet 2012) 6,0 95′ El Quartet – TV3 20240120
Joan Oró. La fórmula de la vida – C33 (2024) 55′ 20240119
Goodbye, Berlín (Tschick 2016) 6,2 93′ Goodbye Berlín – Filmin 20240118
Damas de hierro (Teräsleidit 2020) 5,3 88′ Damas de hierro – Filmin 20240117
Compartimento Nº 6 (Hytti nro 6 2021) 6,6 107′ Compartimento nº6 – Filmin 20240116
Empieza el baile (2023) 6,4 98′ Empieza el baile – Filmin 20240115
Victor Victoria (1982) 7,1 132′ Victor/Victoria – Filmin 20240114
Viento de libertad (Ballon 2018) 6,4 120′ Viento de libertad – Filmin Globus – TV3 20240113
Un amor en Escocia (L’ombre d’un mensonge 2021) 6,2 95′ Un amor en Escocia – Filmin 20240112
El pequeño Tate (Little Man Tate 1991) 6,0 106′ El pequeño Tate – Amazon-Prime 20240109
Fuerza mayor (Turist (Tourist) (Force Majeure) 2014) 6,4 117′ Fuerza Mayor – Filmin 20240108
Toni Erdmann (2016) 6,4 162′ Toni Erdmann – Filmin 20240107
Mejor que nunca (Poms 2019) 4,6 91′ Millor que mai – TV3 20240106
Yannick (2023) 6,4 64′ Yannick – Filmin 20240105
El abuelo que saltó por la ventana y se largó (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 2013) 5,9 114′ El abuelo que saltó por la ventana y se largó – Filmin 20240103
Pequeños grandes amigos (Quand tu seras grand 2023) 5,5 99′ Pequeños Grandes Amigos – Filmin 20240101
La empleada del mes (L’employée du mois 2021) 5,7 78′ La empleada del mes – Filmin 20231231
Saltburn (2023) 6,6 127′ Saltburn – Amazon-Prime 20231230
Creatura (2023) 6,8 112′ Creatura – Filmin 20231229
Almas en pena de Inisherin (The Banshees of Inisherin 2022) 7,0 114′ Peli del Xavier 20231226
Morning Glory (2010) 5,4 102′ Morning Glory – Amazon-Prime 20231224
Tres pisos (Tre Piani 2021) 6,5 119′ Tres pisos – rtve-play-Cine internacional 20231223
El inadaptado (Den Brysomme mannen (The Bothersome Man) 2006) 6,6 91′ El inadaptado – Filmin 20231223
El mundo sigue (1965) 7,8 115′ El mundo sigue – rtve-play-Cine de siempre 20231222
Un pez llamado wanda (1988) 7,0, 6,9 108′ Un pez llamado Wanda – Filmin 20200408, 20231221
Un pequeño plan… como salvar el planeta (La croisade (The Crusade) 2021) 5,5 67′ Un pequeño plan… como salvar el planeta – Filmin 20231219
Juana la Lorca (2021) 6,0 98′ Juana La Lorca – Filmin 20231218
La gran juventud (Les Amandiers 2022) 5,9 126′ La gran joventut – Filmin 20231217
El regreso de Ben (Ben Is Back 2018) 6,2 98′ El regreso de Ben – Filmin 20231216
Joyland (2022) 7,0 126′ Joyland – Filmin 20231214
Sundown (2021) 6,2 84′ Sundown – Filmin 20231212
Carmina o revienta (2012) 6,1 71′ Carmina o revienta – Filmin 20231211
El palacio ideal (L’incroyable histoire du facteur Cheval 2018) 6,3 105′ El palau ideal – Filmin 20231209
Un amigo extraordinario (A Beautiful Day in the Neighborhood 2019) 6,0 103′ Un Amigo Extraordinario – Amazon-Prime 20231206
Swan Song (2021) 6,5 105′ Swan Song – Filmin 20231205
Reality (2023) 6,2 83′ Reality – Filmin 20231204
Philomena (2013) 6,7 98′ Philomena – Filmin 20230105, 20231203
La vida de los demás (Sheytan vojud nadarad 2020) 6,9 150′ La vida de los demás – Filmin El mal no existeix – rtve-play-
Especials en català 20231202
El club de los jóvenes multimillonarios (Billionaire Boys Club 2018) 4,8 100′ El club dels joves milionaris – Filmin 20231202
La parte de los ángeles (The Angels’ Share 2012) 6,6 106′ La Parte de los Ángeles – Filmin 20231201
Un pequeño cambio (The Switch 2010) 5,1 101′ Un pequeño cambio – Amazon-Prime 20231126
El sentido de la vida (Monty Python’s The Meaning of Life 1983) 7,3 103′ El sentido de la vida – Filmin 20231124
Bye Bye Germany (Es war einmal in Deutschland… (Auf Wiedersehen Deutschland) 2017) 5,8 98′ Bye Bye Germany – Filmin 20231122
Amarcord (1973) 8,0 127′ Amarcord – Filmin 20231119
The Game (1997) 7,2 123′ The Game – Filmin The Game (pel·lícula) Viquipèdia™ 20231118
La fiesta de despedida (Mita Tova (The Farewell Party) 2014) 6,6 95′ La Fiesta de Despedida – Filmin 20231117
Vacaciones contigo… y tu mujer (Antoinette dans les Cévennes 2020) 5,4 95′ Vacaciones contigo… y tu mujer – Filmin 20231115
Millor la llengua (C) (2023) ? 14′ Millor la llengua – Filmin 20231114
La muerte de Stalin (The Death of Stalin 2017) 6,2 106′ La muerte de Stalin – Filmin 20231113
Un hombre de altura (Un homme à la hauteur (Up for Love) 2016) 5,2 98′ Un hombre de altura – Amazon-Prime 20231112
Palm Beach (2019) 4,4 100′ Palm Beach (pel·lícula)™ 20231111
La hermana del novio (Sister of the Groom 2020) 4,2 92′ La germana del nuvi Viquipèdia™ 20231105
Entre dos maridos (The Wilde Wedding 2017) 3,6 96′ Entre dos marits Viquipèdia™ 20231104
Barton Fink (1991) 7,4 113′ Barton Fink – Filmin 20231103
Uno para todos (2020) 6,1 91′ Un per a tots – TV3 20231102
Ninjababy (2021) 6,7 103′ Ninjababy – Filmin 20231101
Un hombre llamado Ove (En man som heter Ove 2015) 6,7 116′ Un hombre llamado Ove – Filmin 20231029
El hilo invisible (Phantom Thread 2017) 6,8 130′ El fil invisible Viquipèdia™ 20231028
La chica danesa (The Danish Girl 2015) 6,8 120′ La verdadera historia de “La chica danesa” 20231027
¡Que suene la música! (Military Wives 2019) 5,6 110′ ¡Que suene la música! – Filmin 20231025
Déjate llevar (Lasciati andare 2017) 4,7 97′ Déjate llevar – Filmin 20231024
Man on the Moon (1999) 6,9 118′ Man on the Moon – Filmin 20231023
Scarlet (L’envol 2022) 6,7 100′ Scarlet – Filmin 20231022
Criminales en el mar (Murder Mystery 2019) 4,4 97′ Criminales en el mar – Netflix 20231015
Antes de ti (Me Before You 2016) 6,3 110′ Antes de ti – Amazon-Prime 20231014
Las tres noches de Eva (The Lady Eve 1941) 7,4 94′ Las tres noches de Eva – Filmin 20231013
The Party (2017) 6,2 71′ The Party – Filmin 20231012
¿Qué me pasa, doctor? (What’s Up Doc? 1972) 7,1 94′ ¿Qué me pasa, doctor? – Filmin 20231011
El buen maestro (Les grands esprits 2017) 6,1 106′ El buen maestro – Filmin 20231010
Iré donde tú vayas (J’irai où tu iras 2019) 5,1 91′ Iré donde tú vayas – Filmin 20231009
Cosas de la edad (Rock’n’ Roll 2017) 5,3 123′ Cosas de la edad – Filmin 20231008
Algo celosa (Jalouse 2017) 5,5 102′ Algo celosa – Filmin 20231007
Aurora (Jamais contente 2016) 5,6 86′ Aurora (2017) – Filmin 20231006
El chef, la receta de la felicidad (Comme un chef 2012) 5,5 85′ El Chef, la receta de la felicidad – Filmin 20231005
Nuestra vida en la Borgoña (Ce qui nous lie 2017) 5,9 113′ Nuestra vida en la Borgoña – Filmin 20231004
Madame Marguerite (Marguerite 2015) 6,2 127′ Madame Marguerite – Filmin 20231003
¿Dónde estás, mamá? (Momo 2017) 4,6 85′ ¿Dónde estás, mamá? – Filmin 20231002
Los profesores de Saint-Denis (La vie scolaire 2019) 6,0 111′ Los profesores de Saint-Denis – Filmin 20230929
Vuelta a casa de mi madre (Retour chez ma mère 2016) 5,3 97′ Vuelta a casa de mi madre – Filmin 20230928
La última locura de Claire Darling (La Dernière Folie de Claire Darling 2018) 5,4 94′ La última locura de Claire Darling – Filmin 20230927
Rosalie Blum (2015) 6,4 91′ Rosalie Blum – Filmin 20230926
Las chicas de la 6ª planta (Les femmes du 6ème étage 2010) 6,0 106′ Las chicas de la 6ª planta – Filmin 20230925
No se aceptan devoluciones (2013) 6,2 116′ No se aceptan devoluciones – Filmin 20230924
Un doctor en la campiña (Médecin de campagne 2016) 6,0 102′ Un Doctor en la Campiña – Filmin 20230923
Perfumes (Les parfums 2020) 5,9 100′ Perfumes – Filmin 20230922
Lucha de clases (La lutte des classes 2019) 5,3 103′ Lucha de clases – Filmin 20230921
¿Y esto… de quién es? (Le test 2021) 5,2 85′ I això… de qui és? – Filmin 20230919
Todo sobre mi padre (About My Father 2023) 4,6 89′ Todo sobre mi padre – Amazon-Prime 20230917
Delicatessen (Delicatessen 1991) 7,2 95′ Delicatessen – Filmin 20230916
Mandíbulas (Mandibules 2020) 6,1 74′ Mandíbulas – Filmin 20230915
El Sr. Henri comparte piso (L’étudiante et Monsieur Henri 2015) 5,8 95′ El Sr. Henri comparte piso – Filmin 20230914
Entre rosas (La fine fleur 2020) 5,6 95′ Entre rosas – Filmin 20230913
Los recuerdos (Les souvenirs 2014) 5,9 92′ Los recuerdos – Filmin 20230912
El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street 2013) 7,6 179′ The Wolf of Wall Street – Netflix 20230910
Un par de seductores (Dirty Rotten Scoundrels 1988) 6,3 110′ Un par de seductores – Filmin 20230909
Descubriendo el amor (Barefoot 2014) 5,0 90′ Descubriendo el amor – Filmin Descubriendo el amor – Amazon-Prime20230908, 20240331
La familia que tú eliges (The Peanut Butter Falcon 2019) 6,4 97′ La familia que tu esculls – Filmin 20230907
Baila con la vida (Alors on danse 2021) 4,5 105′ Baila con la vida – Filmin 20230905
Las invisibles (Les Invisibles 2018) 6,1 102′ Las Invisibles – Filmin 20230903
Las pequeñas victorias (Les Petites Victoires 2023) 5,6 89′ Las pequeñas victorias – Filmin 20230829
Otra ronda (Druk 2020) 7,1 116′ Otra Ronda – Filmin 20230828
Un romance con Fígaro (Falling for Figaro 2020) 5,6 104′ Un romance con Fígaro – Filmin 20230827
La Vida de Adele (La vie d’Adèle – Chapitre 1 & 2 (Blue Is the Warmest Color) 2013) 7,4 180′ La vida de Adèle – Filmin 20200810, 20230826
Las hermanas enfadadas (Les soeurs fâchées 2004) 6,1 93′ Las hermanas enfadadas – Filmin 20230825
El pequeño Nicolás (Le petit Nicolas 2009) 6,1 91′ El pequeño Nicolás – Amazon-Prime 20230824
Clara y Claire (Celle que vous croyez 2019) 6,3 101′ Clara y Claire – Filmin 20230823
Oppenheimer (Odeón multicines)(2023) 7,6 180′ Relacionada amb: Oppenheimer: El dilema de la bomba atómica (2023) 6,7 87′ 20230822
La delicadeza (La délicatesse 2011) 6,2 108′ La delicadeza – Filmin 20230821
De la India a París en un armario de Ikea (The Extraordinary Journey of the Fakir 2018) 6,0 92′ De la India a París en un armario de IKEA – Amazon-Prime 20230820
Si Dios quiere (Se Dio vuole 2015) 5,9 84′ Si Dios Quiere – Filmin Si Déu vol – TV3 20230819
La directora de orquesta (De Dirigent 2018) 6,1 137′ La directora de orquesta – Filmin La directora d’orquestra – TV3 20230818
La oportunidad de mi vida (La chance de ma vie 2011) 5,3 87′ La oportunidad de mi vida – Filmin 20230818
No es mi tipo (Pas son genre 2014) 5,8 111′ No és el meu tipus – Filmin 20211101-20230817
50 primaveras (Aurore 2017) 5,9 89′ 50 primaveres – Filmin 20230816
Sácame de dudas (Ôtez-moi d’un doute 2017) 5,9 100′ Sácame de dudas – Filmin 20230815
Señor y Señora Adelman (Monsieur & Madame Adelman 2017) 6,8 120′ Señor y señora Adelman – Filmin 20230814
Amor y letras (Liberal Arts 2012) 5,8 97′ Amor y Letras – Filmin 20230813
Un nuevo comienzo (Waffle Street 2015) 5,2 86′ Tornar a començar – TV3 20230812
Shakespeare enamorado (Shakespeare in Love 1998) 6,5 123′ Shakespeare enamorat – Filmin 20230811
Reencontrar el amor (Une rencontre 2014) 5,5 80′ Reencontrar el Amor – Filmin 20230809
Brasserie Romantic (Brasserie Romantiek 2012) 5,6 102′ Brasserie Romantic – Filmin 20230808
Reality bites (Bocados de realidad 1994) 6,2 99′ Reality Bites (Bocados de realidad) – Filmin 20230806
El secreto de mi éxito (The Secret of My Success (The Secret of My Succe$s 1987)) 5,4 110′ El secreto de mi éxito – Filmin 20230805
Beautiful Thing (1996) 7,2 89′ Beautiful Thing – Filmin 20200706, 20230803
Bagdad Café (1987) 7,0 91′ Bagdad Café – Filmin 20230802
En lugar del Sr. Stein (Un profil pour deux 2017) 5,6 99′ En lugar del Sr. Stein – Filmin 20230801
Tan cerca, tan lejos (Deux moi 2019) 6,1 110′ Tan cerca, tan lejos – Filmin 20230731
Una librería en París (Il materiale emotivo 2021) 5,1 93′ Una llibreria a París – Filmin 20230730
El sueño de Gabrielle (Mal de pierres-2016) 6,0 120′ El sueño de Gabrielle – Filmin 20230729
¡Al abordaje! (À l’abordage! 2020) 6,3 95′ ¡Al abordaje! – Filmin 2023072x
Regreso a Hope Gap (Hope Gap 2019) 6,5 96′ Hope Gap – Filmin 20230722
Su mejor historia (Their Finest 2016) 6,1 117′ La seva millor història – Filmin 20230709
Una bolsa de canicas (Un sac de billes 2017) 6,6 110′ Una bolsa de canicas – Filmin Una bossa de bales – TV3 20230708
Los miserables (Les Misérables 2019) 7,2 102′ Els Miserables – Filmin 20230701
Living (2022) 6,6 102′ Living – Filmin 20230625
Cita en París (Made in Paris 1966) 4,9 103′ Cita en París – Filmin 20230623
Ragtime (1981) 7,0 155′ Ragtime – Filmin 20230603
Sin novedad en el frente (Im Westen nichts Neuesaka 2022) 7,2 147′ Sin novedad en el frente 20230530
Mandarinas (Mandariinid (Tangerines) 2013) 7,5 83′ Mandarines 20230529
El último voto (Swing Vote 2008) 5,1 119′ El último voto – Filmin 20230528
La clase de piano (Au bout des doigts 2018) 5,5 106′ La clase de piano – Filmin 20230521
Adam (2019) 6,9 98′ Adam – Filmin 20230520
Luces de París (La ritournelle 2014) 5,6 98′ Luces de París – Filmin 20230514
Volver a vivir (June Again 2021) 6,2 99′ Volver a vivir – Filmin 20230409
Negación (Denial 2016) 6,0 110′ Negació – Mecanoscrit 20230407
El caso Sloane (Miss Sloane 2016) 7,0 132′ El Caso Sloane – Filmin 20230313
Ciudadano Bob Roberts (Bob Roberts 1992) 6,7 105′ Ciudadano Bob Roberts – Filmin 20230312
Leones por corderos (Lions for Lambs 2007) 5,9 90′ Leones por corderos – Filmin 20230305
Ático sin ascensor (5 Flights Up 2014) 5,5 92′ Ático sin ascensor – Filmin 20230226
Michael Collins (1996) 6,7 132′ Michael Collins – Mecanoscrit 20230225
Kimi no Na wa (Your Name 2016) 7,8 106′ Your Name – Mecanoscrit 20230219
El olivo (2016) 6,4 94′ El olivo – Amazon-Prime 20230217
Ramona (2022) 5,9 80′ Ramona – Filmin 20230212
El código Da Vinci (The Da Vinci Code 2006) 5,7 147′ El código Da Vinci – Amazon-Prime 20230211
Hechizo de luna (Moonstruck 1987) 6,3 102′ Hechizo de luna – Filmin 20230207
Un héroe anónimo (Viens je t’emmène 2022) 5,6 100′ Un héroe anónimo – Filmin 20230205
La luz entre los océanos (The Light Between Oceans 2016) 6,3 130′ La luz entre los océanos – FilminLa llum entre els oceans – TV3 20230204
La estafa (Bad Education 2019) 6,3 103′ La estafa – Filmin 20230201
WALL•E (2008) 7,9 103′ WALL•E – DISNEY+ 20230130
Los miserables (Les Misérables 2012) 7,2 152′ Los miserables – Amazon-Prime 20230129
Espérame en el cielo (1988) 6,5 106′ Espérame en el cielo – Amazon-Prime 20230128
Percy (2020) 5,8 120′ Percy – Filmin 20230127
El amigo de mi hermana (Your Sister’s Sister 2011) 6,2 90′ El amigo de mi hermana – Filmin 202301xx
Miss (2020) 5,3 107′ Miss – TV3 20230115
El maestro del agua (The Water Diviner 2014) 5,8 111′ El maestro del agua – Rakuten TV 20230114
Primera plana (The Front Page 1974) 8,1 105′ Primera Plana – Filmin 20230110
Asuntos del corazón (TV) (es episodio de: La consulta de Eifel (Serie de TV) Herzenssachenaka 2019) 7,0 90′ Asuntos del corazón – rtve-play 20230108
Lo mejor para ella (Black or White 2014) 5,3 121′ Lo mejor para ella – Amazon-Prime 20230107
Todo el mundo odia a Johan (Alle hater Johanaka 2022) 6,4 93′ Todo el mundo odia a Johan – Filmin 20230106
Four Lions (2010) 6,6 94′ Four Lions – Filmin 20230102, 20240331
El Grinch (The Grinch 2018) 5,4 86′Amazon-Prime 20230101
Brittany corre una maratón (Brittany Runs a Marathon 2019) 5,7 103′Amazon-Prime 20221231
Hacia la luz (Hikari (Radiance) 2017) 6,0 97′ Hacia la luz – Filmin 20221230
Unas Navidades diferentes (Christmas in the Heartland 2017) 4,0 112′ Unas navidades diferentes – Filmin 20221226
Muchas gracias, Mr. Scrooge (Scrooge 1970) 6,9 118′ Muchas gracias, Mr. Scrooge – Filmin 20221225
Rompiendo las normas (Misbehaviour 2020) 5,5 106′ Rompiendo las normas – Filmin 20221224
También en el cielo (Du som er i himlenaka 2021) 6,3 86′ También en el cielo – Filmin 20221223
Una pastelería en Tokio (An 2015) 6,8 113′ Una pastelería en Tokio – Filmin 20221221
Baby, tú vales mucho (Baby Boom 1987) 5,4 103′ Baby, tú vales mucho – Filmin 20221218
La rosa púrpura de El Cairo (The Purple Rose of Cairo 1985) 7,6 85′ La rosa púrpura de El Cairo – Filmin 20221216
Binti (2019) 6,5 86′ Binti – Filmin 20221214
Los reyes del verano (The Kings of Summer 2013) 6,2 93′ The Kings of Summer – Filmin 20221207
Corazones valientes (Coeurs vaillants 2022) 5,2 85′ Cors valents – Filmin 20221206
12 años de esclavitud (Years a Slave (Twelve Years a Slave) 2013) 7,3 133′ 12 anys d’esclavitud – Filmin 12 anys d’esclavitud – TV3 L’infinit dins d’un jonc pàg.277 20210204 i 20221204
Hanne (2018) 7/10 90′ Hanne – TV320221203
Hit the Road (Jaddeh Khaki -Iran 2021) 6,5 93′ Hit the Road-Filmin 20221202
Yo era famoso (I Used to be Famous 2022) 6,0 104′ Yo era famoso – Netflix 20221129
Nadie sabe que estoy aquí (2020) 6,0 91′ Nadie sabe que estoy aquí – Netflix 20221128
Más allá de los dos minutos infinitos(Droste no hate de bokura 2020) 6,7 70′ Más allá de los dos minutos infinitos-Filmin 20221127
Demasiado mayor para cuentos de hadas (Za duzy na bajkiaka 2022) 4,8 106′ Too Old for Fairy Tales – Netflix 20221123
Cinco lobitos (2022) 7,3 104′ Cinco lobitos -Filmin 20221122
Hysteria (2011) 6 100′ Hysteria -Filmin 20221120
Las niñas (2020) 6,2 100′ 20221119
El inocente (The Lincoln Lawyer 2011) 6,5 119′ 20221113
Un crimen perfecto (A Perfect Murder 1998) 5,7 107′ 20221112
Despedidas (Okuribito (2008) 7,6 131′ Despedidas -Filmin 20221106
Tenéis que venir a verla (2022) 5,8 64′ Tenéis que venir a verla -Filmin 20221105
Miss Marx (2020) 5,2 103′ Miss Marx-Filmin 20221104
Sully (2016) 6,6 96′ 20221022
El pare de la núvia Joan Pera 99′ 20221012
Família a l’instant (Instant Family 2018) 6,1 119′ Netflix 20210504 i 20221009
Recuerdos del corazón (Heart of the Country 2013) 4,6 87′ 20221008
Hasta los huesos (To the Bone 2017) 5,8 107′ Hasta los huesos -Netflix 20221003
En la Toscana (2022) 4,5 90′ En la Toscana -Netflix 20220930
Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All at Once 2022) 7,0 139′ Todo a la vez en todas partes-Filmin-lloguer 20220928
Un monstruo viene a verme (A Monster Calls 2016) 6,6 100′ Un monstruo viene a verme-Netflix 20220927
Lluvia en los zapatos (1998) 5,9 90′ 20220926
¿Quién teme a Virginia Woolf? (Who’s Afraid of Virginia Woolf? 1966) 7,7, 129′ 20220925
C’est la vie (Le Sens de la fête 2017) 5,8, 115′ 20220924
Elvis (2022) 7,1 159′ 20220921
Moonrise Kingdom (2012) 7,2 94′ 20220910
Buena suerte, Leo Grande (Good Luck to You, Leo Grande 2022)6,6 97′ Buena suerte, Leo Grande-Filmin 20220909
Sis nits d’agost (2022) n,n 94′ 20220908
Un niño culpable (Responsible Child 2019) 6,3 90′ Un niño culpable-Filmin 20220902
Annette (2021) 6,3 140′ Annette-Filmin 20220901
La novia del desierto (2017) 6,3 77′ La novia del desierto-Filmin 20220831
Tove (2020) 6,2 103′ Tove-Filmin 20220830
La skater (Skater Girl 2021) 6,1 107′ La skater-Netflix 20220829
Las cartas de amor no existen (Chère Léa 2021) 5,8 89′ Las cartas de amor no existen-Filmin 20220827
El erizo (Le Hérisson 2009) 7,1 95′ L’eriçó -Filmin 20220826
Mystic Pizza (1988) 5,2 102′ Mystic Pizza-Filmin 20220825
Gabrielle (2013) 6,1 99′ Gabrielle (2013) -Filmin 20220824
La torre de Suso (2007) 6,4 100′ La torre de Suso -Filmin 20220823
Las buenas intenciones (Les Bonnes intentions 2018) 5,4 103′ Las buenas intenciones -Filmin 20220821
Wonder (2017) 7,1 113′ Wonder -Netflix 20220820
Amor de madre (2022) 5,0 110′ Amor de madre -Netflix 20220819
La biblioteca de los libros rechazados (Le Mystère Henri Pick 2019) 6,2 101′ La biblioteca de los libros rechazados -Filmin 20220818
Mi casa en París (My Old Lady 2014) 5,7 107′ La meva casa a París -Filmin 20220817
Manual de la buena esposa (La bonne épouse 2020) 4,7 109′ Manual de la buena esposa -Netflix 20220816
La casa de verano (Les Estivants 2018) 4,9 125′ La casa d’estiu -Filmin 20220814
Rosalie Blum (2015) 6,4 91′ Rosalie Blum -Filmin 20220813
Aprendiendo a conducir (Learning to Drive 2014) 5,7 86′ Aprendiendo a conducir -Filmin 20220717
A casa por navidad (Hjem til jul (Home for Christmas) (2010) 5.1 90′ A casa por Navidad -Filmin 20220716
Bienvenidos al Sur (Benvenuti al Sud – 2010) 5,8
102′ Bienvenidos al Sur -Filmin 20220716
Quiero ser italiano (L’italien 2010) 5,2 102′ Quiero ser italiano -Filmin 20220715
Amor sin control (Thanks for Sharing 2012) 5,5 112′ Amor sin control -Filmin 20220710
Loco por ella (2021), 5,9, 102′ Loco por ella -Netflix 20220415-0703
En la casa (Dans la maison – 2012) 7,3 101′ En la Casa -Filmin 20220415-0703
Lo mejor está por llegar (Le meilleur reste à venir 2019) 6,1 117′ 20220415-0703
En un patio de París (Dans la cour (In the Courtyard) 2014) 5,6 97′ En un pati de París -Filmin 20220415
Viva la libertad (Viva la libertà 2013) 6,3 94′ Viva la libertà -Filmin 20220410
Justicia (Miniserie de TV) (Anne 2022) 7,0 52×4′ Justícia-Filmin 20220327-30
Bailando la vida (Finding Your Feet 2017) 6,0 111′ Ballant la vida-Filmin 20220326
La casa de la esperanza (The Zookeeper’s Wife 2017) 6,1 124′ Netflix TV320220323
Dos amants (Two Lovers 2008) 6,6 100′ Filmin 20220320
Chéri (2009) 5,3 90′ 20220320
Un home anomenat Ove (En man som heter Ove 2015)6,7 116′ Filmin 20220319
Una buena receta (Burn 2015)100′ Filmin Cremat-TV320220319
El vientre del mar (El ventre del mar 2021) 5,2 111′ El ventre del mar-Filmin 20220313
Les dues nits d’ahir (2020) 5,6 85′ Les dues nits d’ahir-Filmin 20220312
¿Y si vivimos todos juntos? (Et si on vivait tous ensemble? 2011) 6,0 97′ I si vivim tots plegats?-Filmin 20220306
Una historia de Brooklyn (The Squid and the Whale 2017) 6,6 88′ Una historia de Brooklyn-Filmin 20220305
Un franco, 14 pesetas (2006)6,7 105′ Netflix 20220101
Lulli (2021) 3,8 90′ Netflix 20220101
Harry Potter y la piedra filosofal (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 2001) 6,8 152′ 20211228
Algo para recordar (Sleepless in Seattle 1993) 6,0 101′ Filmin 20211227
No mires arriba (Don’t Look Up 2021) 6,8 138′ Netflix 20211226
La cinta de música (Mixtape 2021) 5,5 93′ Netflix 20211225
El chico que salvó la Navidad (A Boy Called Christmas 2021) 5,7 106′ Netflix 20211224
Billy Elliot (Quiero bailar 2000) 7,4 111′ Netflix 20211219
Amor es todo lo que necesitas (Den skaldede frisør (Love Is All You Need) 2012) 5,8 116′ Filmin 20211218
Fiesta de empresa (Office Christmas Party 2016) 4,5 105′ Netflix 20211217
El hombre más enfadado de Brooklyn (The Angriest Man In Brooklyn 2014) 4,8 88′ Filmin 20211216
Un buen doctor (Docteur? 2019) 5,8 90′ Filmin 20211214
Un seductor a la francesa (Le retour du héros 2018) 5,5 90′ Filmin 20211213
I si vivim tots plegats? (Et si on vivait tous ensemble? 2011) 6,0 97′ Filmin 20211212
Un hombre fiel (L’homme fidèle 2018) 5,8 75′ Filmin 20211211
Normandía al desnudo (Normandie nue 2018) 5,3 105′ Filmin 20211209
Jugar para ganar (TV) (Playing for Keeps (TV) 2009) 4,2 80′ 20211208
Dumplin’ (2018) 5,2 110′ Filmin 20211207
Llenos de vida (Place publique 2018) 5,4 94′ Filmin 20211205
Mira quién habla (Look Who’s Talking 1989) 5,1 100′ Filmin 20211204
Mis funciones secretas (Moskau Einfach! 2020) 5,7 99′ Filmin 20211203
Casi imposible (Long Shot 2019) 5,5 120′ Netflix 20211202
Regreso al futuro (Back to the Future 1985) 7,5 116′ Netflix 20211201
Viajo sola (Viaggio sola 2013) 5,4 79′ Filmin 20211130
Sácame del paraíso (Wanderlust 2012) 4,3 98′ Netflix 20211128
Calle de la Humanidad, 8 (8 Rue de l’Humanité 2021) 5,2 125′ Netflix 20211127
El concierto (Le Concert 2009) 7,0 118′ El Concert – Filmin 20211126
Professor Lazhar (Monsieur Lazhar 2011) 6,8 94′ Filmin 20211124
Ments brillants (Première année 2018) 5,8 92′ Filmin 20211123
Potiche (2010) 5,6 103′ Filmin 20211118
Boges d’alegria (La pazza gioia 2016) 6,5 111′ Filmin 20211114
Pastel de pera con lavanda (Le goût des merveilles 2015) 6,0 95′ Filmin 20210515 i 20211111
Una razón brillante (Le brio 2017) 95′ Filmin 20211110
Luciérnagas en el jardín (Fireflies in the Garden 2008) 5,4 95′ Filmin 20211107
Love Actually (2003) 6,8 128′ Netflix 20211106
El rey pasmado (1991) 5,7 106′ 202111105
Mañana empieza todo (Demain tout commence 2016) 6,3 115′ Demà comença tot – Filmin 20211105
Els 50 són els nous 30 (Marie-Francine 2016) 5,0 95′ Filmin 20211104
Petites mentides sense importància (Les petits mouchoirs 2010) 5,8 154′ Filmin 20211102
Hermanas por sorpresa (Demi-Soeurs 2018) 95′ 20211031
Pride (Oegullo) (2014) 7,2 129′ Filmin 20211028
Los consejos de Alice (Alice et le maire 2019) 5,7 104′ Filmin 20201130 / 20211026
El amor está en el aire / L’amor és a l’aire-(Amour et turbulences)-Comèdia-5,1 Filmin 20201130 / 20211025
El majordom (Lee Daniels’ The Butler 2013) 6,6 132′ 20211024
Pau Casals, la força d’un silenci (TV) (2017) 6,3 97′ Filmin20211024
El becari (The Intern 2015) 5,8 121′ 20211023
Mai és tard (Danny Collins 2015) 6,1 106′ 20211022
Lady Bird (2017) 6,6 94′ Netflix 20211019
Vida privada (Private Life 2018) 6,5 127′ Netflix 20211016
En el mejor momento (Sul più bello 2020) 5,0 91′ Netflix 20211014
Shiva Baby (2020) 6,3 71′ Filmin 20211013
Náufrago (Cast Away 2000) 7,2 143′ Netflix 20211012
Atrápame si puedes (Catch Me If You Can 2002) 7,3 140′ Netflix 20211010
El profesor (Detachment 2011) 6,9 97′ Filmin 20211009
La llegada (Arrival 2016) 7,3 116′ Netflix 20211008
La professora d’història (Les héritiers 2014) 6,4 100′ Filmin 20211007
Separa-dos (The Break-Up 2006) 5,0 105′ Netflix 20211006
El bon mestre (Les grands esprits 2017) 6,1 106′ Filmin 20211005
Terra de telers (2020) 3,7 115′ Filmin 20211003
Seis grados de separación (Six Degrees of Separation 1993) 6,3 111′ Filmin 20210919
Rams (2020) 5,9 115′ Filmin 20210918
Descubriendo a Forrester (Finding Forrester 2000) 6,7 136′ Filmin 20210917
Petit indi (2009) 5,1 92′ Filmin 20210916
Milagro azul (Blue Miracle 2021) 5,6 95′ Netflix 20210915
El manual de la familia perfecta (Le Guide de la famille parfaite 2021) 5,6 102′ Netflix 20210913
Y entonces llegó ella (Along Came Polly 2004) 5,3 87′ Netflix 20210907
La gran apuesta (The Big Short 2015) 6,8 123′ Netflix 20210905
Las dos caras de la verdad (Primal Fear 1996) 7,3 131′ Netflix 20210904
Entre pillos anda el juego (Trading Places 1983) 6,3 117′ Filmin 20210902
Come, reza, ama (Eat, Pray, Love 2010) 4,7 146′ Netflix 20210822
1945 (2017) 6,7 91′ Filmin 20210821
Ride, al ritme de les ones (2015) 4,5 93′Amazon-Prime 20210820
L’illa (The Island 2005) 6,2 127′ 20210808
Heartstone, corazones de piedra (Hjartasteinn (Heartstone) 2016) 6,8 129′ 20210807
Thelma & Louise (1991) 7,2 128′ Filmin 20210807
Agost (August: Osage County 2013) 6,7 121′ Amazon-Prime 20210807
Tiempos de azúcar (2001) 5,8 116′ 20210806
Ser padre(Fatherhood 2021) 5,2 109′ Netflix 20210801
Puñales por la espalda (Knives Out 2019) 7,2 130′ Netflix 20210731
El mensajero (Snitch 2013) 5,6 112′ Netflix 20210725
La muerte de Stalin (The Death of Stalin 2017) 6,2 106′ Filmin 20210724
El hundimiento (Der Untergang 2004) 7,4 155 ‘ Filmin 20210723
Amistades salvajes (Animals 2019) 5,2 109′ Filmin 20210721
Captain Fantastic (2016) 7,5 118′ Filmin 20210716
Nacido el cuatro de julio (Born on the Fourth of July 1989) 6,7 145′ Filmin 20210704
Late Night (2019) 5,6 102′ Netflix 20210703
Al agua gambas (Les crevettes pailletées 2019) 5,3 100′ Filmin 20210625
Julie & Julia (2009) 5,7 123′ Netflix 20210624
El rey de la polca (The Polka King 2017) 5,1 95′ Netflix 20210623
La muerte os sienta tan bien (Death Becomes Her 1992) 5,7 104′ Filmin 20210621
Descifrando Enigma (The Imitation Game 2014) 7,2 114′ Netflix 20210620
Los Mitchell contra las máquinas (The Mitchells vs the Machines 2021) 7,2 110′ Netflix 20210619
The Farewell (2019) 6,7 95′ Filmin 20210616
El coro (Boychoir 2014) 5,8 106′ Filmin 20210615
Rain Man (1988) 7,4 129′ Filmin 20210613
Un home anomenat Ove (En man som heter Ove 2015) 6,7 116′ TV3 Filmin 20210612
Tootsie (1982) 7,1 119′ Filmin 20210611
Kramer contra Kramer (Kramer vs. Kramer 1979) 7,2 104′ Filmin 20210609
La trinchera infinita (2019) 7,3 147′ Netflix 20210608
Escuela de rock (School of Rock 2003) 5,6 108′ Netflix 20210607
Forrest Gump (1994) 8,2 142′ Netflix 20210606
Siete años en el Tíbet (Seven Years in Tibet 1997) 6,1 136′ Netflix 20210605
The Meyerowitz Stories (2017) 6,0 110′ Netflix 20210604
El día del Sí (Yes Day 2021) 4,5 89′ Netflix 20210603
Te quiero, imbécil (2020) 4,8 86′ Netflix 20210601
Hook (El capitán Garfio 1991) 6,3 137′ Netflix 20210531
La ola (Die Welle 2008) 7,4 110′ L’onada (pel·lícula) 20210530
L’obsessió d’una professora (A Teacher’s Obsession 2015) ?,? 83′ TV3 20210529
La meva setmana amb Marilyn (My Week with Marilyn 2011) 6,2 101′ Amazon-Prime 20210528
Personas, lugares, cosas (People Places Things 2015) 5,9 85′ Netflix 20210527
Historia interminable (Die unendliche Geschichte (The Neverending Story) 1984) 6,9 94′ Filmin 20210526
Memorias de África (Out of Africa 1985) 7,4 160′ Filmin 20210525
Flipped (2010) 6,9 86′ Netflix 20210524
The Holiday (Vacaciones-2006) 6,0 138′ Netflix 20210523
Diecisiete (2019) 6,8 100′ Netflix 20210522
Crueldad intolerable (Intolerable Cruelty 2003) 5,5 100′ Netflix 20210519
La estación de las mujeres (Parched 2015) 6,9 116′ Filmin 20210518
El maravilloso jardín secreto de Bella Brown (This Beautiful Fantastic 2016) 5,8 100′ 20210516
Unos días para recordar (Bon rétablissement! 2014) 5,6 81′ Netflix Filmin Amazon-primevideo 20210513
Tallulah (2016) 6,2 111′ Netflix 20210512
10 días de oro (10 jours en or 2012) 5,2 95′ Netflix 20210510
Monstruo (Monster 2018) 6,1 98′ Netflix 20210509
Revolutionary Road.2008-6,9 119′ Netflix 20210507
Ya no me siento a gusto en este mundo (I Don’t Feel at Home in This World Anymore 2017) 6,0 93′ Netflix 20210506
Familia al instante (Instant Family 2018) 6,2 119′ Netflix 20210504
Mein Führer (Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler 2007) 4,9 89′ Filmin 20210503
La vida de los otros (Das Leben der Anderen 2006) 8,0 137′ 20210502
Nomadland (2020) 7,0 108′ 20210502
Esta tierra es mi tierra (Bound for Glory 1976) 6,9 147′ 20210501
Esta tierra es mía (This Land is Mine 1943) 8,0 103′ 20210430
Más allá de la vida (Hereafter 2010) 6,2 129′ Netflix 20210428
La gata sobre el tejado de zinc (Cat on a Hot Tin Roof 1958) 8,0 108′ Filmin 20210426
Historia de un matrimonio (Marriage Story 2019) 7,2 136′ Netflix 20210423
28 días (28 Days 2000) 4,8 104′ Netflix 20210422
Miss Agente Especial (Miss Congeniality 2000) 4,2 105′ Netflix 20210421
La llista de Schindler (1993) 8,6 195′ pàg.375 L’infinit dins d’un jonc Netflix 20210420
Mentiroso compulsivo (Liar Liar 1997) 5,4 87′ Netflix 20210419
El amor tiene dos caras (The Mirror Has Two Faces 1996) 5,8 126′ 20210418
Adú (2020) 6,2 119′ 20210417
La vida por delante (La vita davanti a sé 2020) 6,1 94′ 20210414
La teoría del todo (The Theory of Everything 2014) 7,0 123′ 20210413
La casa del reloj en la pared (The House With a Clock in its Walls 2018) 5,1 104′ 20210412
Un viaje de diez metros (The Hundred-Foot Journey 2014) Comedia dramática 6,1 117′ 20210410
Helene (2020) 6,3 121′ 20210405
La boda de Rosa (2020) 6,2 100′ 20210404
Betty Anne Waters (Conviction) (2010) 6,4 107′ 20210403
Mediterraneo (1991) 7,0 90′ 20210402
Josep (2020) 7,3 81′ 20210401
Persepolis (2007) 7,8 95′ 20210331
O los tres o ninguno (Nous trois ou rien 2015) 6,6 102′ 20210330
La noia de la boira (La ragazza nella nebbia 2017) 6,0 128′ 20210327
Una película hablada (Um Filme Falado)(2003)-6,2 96′ Boladevidre 20210322
Orson West (2012) 5,1 87′ Boladevidre FILMIN 8 20210321
El metge (Der Medicus (The Physician) 2013) 6,6 150′ 20210320
El guateque (The Party 1968) 7,6 99′ Boladevidre 20210318
Las Vidas Posibles De Mr Nobody-7,2 (distòpica) 141′ 20210317
Taxi Driver (1976)-8,1 113′ L’infinit dins d’un jonc pàg.203 20210316
Lisístrata (2002) 3,2 89′ 20210315
La dona del segle (2019) 5,6 90′ 20210314
La llum d’Elna (2016) 5,6 96′ 20210313
Zorba El Griego-Comèdia-6,6 136′ Boladevidre 20210309
El ayuda de camara (The Dresser,2015) Anthony Hopkins – 6,0 104′ 20210308
Batalla en Seattle (2007) 6,1 100′ 20210305
Mantra, el so en el silenci (2017) 6,7 85′ 20210305
Los principios del cuidado (Comèdia 2016) 6,4 93′ 20210304
Mala hierba (Comèdia 2018) 6,6 100′ 20210303
Mully (2015) 81′ 20210301
Vivir para gozar (Holiday-1938)-7,5 93′ L’infinit dins d’un jonc pàg.378 Comèdia 20210228
La invención de Hugo (Hugo-2011) 6,8 127′ (Amazon-primevideo) L’infinit dins d’un jonc pàg.334 20210227
Ramon Grosfoguel a la CUP, ERC, JxC: “Pónganse a la altura del mandato de este pueblo”.(2021) 52′ 20210226
La Misión (1986) 7,6 125′ 20210225
No soy tu enemigo (2019) 6,7 133′ 20210224
El que sé del meu oncle (2021) 10,0 57′ 20210223
Un dia perfecte per volar (2015) 5,3 70′ 20210222
Banderas de nuestros padres (2006) 6,7 132’20210221
Generació Kibbutz 52′ 20210220
Cartes des d’Iwo Jima (2006) 7,4 141′ L’infinit dins d’un jonc pag.177 20210219
Gangs Of New York [2002] 6,7 161′ (Amazon-primevideo) L’infinit dins d’un jonc pàg.227 20210218
El lector (Stephen Daldry-2008)-7,2 123′ L’infinit dins d’un jonc pàg.106 Boladevidre 20210216
Per el afortunado (2018) 6,4 162′ 20210216
Smoke (1995) 7,6 112′ L’infinit dins d’un jonc pàg.226 20210215
Mis tardes con Margueritte (2010) 6,5 82′ 20210209
Doce hombres sin piedad (1957) 8,7 95′ 20210208
Profesor en Groenlandia (2018) 5,7 94′ 20210207
Border (2018) 6,5 101′ 20210206
Hasta tiene tus ojos, 5,4 Comedia | Adopción 20210205
Te querré siempre (Viaggio in Italia-1954) 7,4 80′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.350 20210205
84 Charing Cross Road (La carta final-1987) 6,9 99′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.305 20210203
La cinta blanca (2009) 7,2 145′ (Amazon-primevideo+FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.292 202101dd
Ciudad de Dios (2002) 8,4 130′ L’infinit dins d’un jonc pàg.366 202101dd
Centauros del desierto (1956) 8,0 119′ L’infinit dins d’un jonc pàg.367 202101dd
El juicio de los 7 de Chicago (2020) -7,1 202101dd
El niño que domó el viento (2019) 6,9 113′ 202101dd
La increíble historia de la Isla de las Rosas (2020) 5,9 202101dd
La milla verde (1999) 7,9 180′ 202101dd
La Terminal Steven Spielberg (2004)-6,5 128′ 202101dd
Una cuestión de género (2018) 6,3 120′ 202101dd
2001 Una odisea en el espacio (1968)-7,9 139′ L’infinit dins d’un jonc pag.192 202101dd
Tierra de abundancia (Land of Plenty) (2004) 6,0 118′ Boladevidre 202101dd
El nombre de la rosa (1986) 7,8 131′ ( Amazon-primevideo+FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.153 20210130
Set núvies per a set germans (1954) 7,0 103′ L’infinit dins d’un jonc pàg.256 20210128
Agora (2009) 6,5 126′ L’infinit dins d’un jonc pàg.231 20210127
Matar un rossinyol (1962) 8,3 129’ L’infinit dins d’un jonc pàg.205 20210124
50 Primeras Citas (2004) 6,0 99′ 20210120
Qué bello es vivir (It’s a Wonderful Life, Frank Capra-1946) 8,2 130′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc Pàg.154 20210119
Pretty Woman (1990) 6,3 119′ 20210116
Underground (Emir Kusturica-1995)-7,8 165′ L’infinit dins d’un jonc pàg.60 20210111
Soul (Disney 2020)-7,6 100′ 20210110
Roba esta película (Steal This Movie) (2000) -6,1 107′ 20210107
El Fantasma de la Opera (1986) (25è aniversari-2013) 160′ 20210102
Fahrenheit.451.(1966)-7,3 108′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.124 20210102
Dinero sucio (The Laundromat) (2019) 5,5 95′ 2020mmdd
El Francotirador (2014) – 6,4 2020mmdd
El nostre últim estiu a Escòcia -6,3 2020mmdd
El Ultimo Rey De Escocia 7,1 2020mmdd
Hitchcock (2012)-6,2 98′ 2020mmdd
La Heredera 8,1 2020mmdd
La vida lliure (2017) 5,7 90′ Boladevidre 2020mmdd
Molly’s game -6,8 2020mmdd
¿No es romántico? (2019) 4,7 88′ 2020mmdd
La ceremonia (Claude Chabrol 1995)-7,4 126′ L’infinit dins d’un jonc pàg.108 20201231
La Mejor Oferta 2013-Drama romántico-7,1 131′ Boladevidre 20201230
Sense perdó (Clint Eastwood-1992)-8,2 126′ L’infinit dins d’un jonc pàg.45 20201230
El Hombre Que Mató A Liberty Valance (John Ford-1962)-8,3 119′ L’infinit dins d’un jonc pàg.84 20201228
Memento (Christopher Nolan-2000)-7,9 115′ L’infinit dins d’un jonc pàg.75 20201227
Como en un espejo (Såsom i en spegel) (Ingmar Bergman-1961)-7,7 91′ ( Amazon-primevideo+FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.49 20201226
Django desencadenat (Quentin Tarantino-2012)-7,9 165′ (NETFLIX) L’infinit dins d’un jonc pàg.45 20201224
El cielo sobre Berlín (Der Himmel über Berlin (Wim Wenders-1987)-7,4 128′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.52 20201224
El Rio-Jean.Renoir.The.River.(1951)-7,8 20201223
Las Zapatillas Rojas (The Red Shoes)-1948-7,720201222
Alexandre (Alejandro Magno) (Oliver Stone-2004)-5,2 173′ (Amazon-primevideo) L’infinit dins d’un jonc pàg.27 20201220
La juventud-(2015 Paolo Sorrentino)-Drama-Amistad-7 Boladevidre 20201213
Mi amigo el gigante [2016]-Fantástico-5,320201206
L’arbre de la vida-(2011)-Drama-Familia-Infancia-Años 50 –5,9 133′ Boladevidre 20201205
Un lugar donde quedarse (2011 Paolo Sorrentino)-(Drama. Comedia)-(This Must Be the Place (Questo deve essere il posto))-6,1 Boladevidre 20201205
Armas de mujer (1988)-Comèdia-6,4 20201203
The disaster artist – James Franco (2017) TV3 català-Comèdia-6,8 20201203
Amanece que no es poco – Jose Luis Cuerda (1988)-7,5 20201202
El Discurso Del Rey (2010) 20201130
Enemigas Íntimas-COMEDIA-4,2 20201130
El permiso-Furlough-Vacaciones-COMEDIA_dramàtica 2019 -4,5 20201129
Els millors amics – Dan Levy Dagerman (2017) 20201128
Come_as_you_are-(Cuando_tu_quieras-remake_d’Hasta_la_vista)-comèdia-(2019)-6,0 20201126
Despertando a Ned-Comèdia-6,9 Boladevidre 20201126
Hasta_la_vista_2011_comèdia_dramàtica-catala-6,4 20201125
eXistenZ (1999)-6,2 20201124
Serendipity.2001-comèdia_romàntica-5,9 20201124
Tras el corazon verde (1984)-6,3 20201124
El Benefactor-4,3 20201121
Los Fenomenos-(2014)-6,3 20201121
Especiales (2019) 7,0 20201120
Wonder Wheel (Spanish) – Woody Allen-6,2 Boladevidre 20201120
The Fall. El sueño de Alexandria (2008)–7,0 Boladevidre 20201119
Clueless (Fuera De Onda)(1995) 5,0 20201115
El Vicio Del Poder[2019]-6,8 20201114
Lliçons d’amor (Words and Pictures) (2013) 5,7 20201114
Los Amantes de María (1984) Drama_romàntic-5.9 Boladevidre 20201114
El escandalo Blaze (Paul Newman) -5,4 Boladevidre 20201113
1917 (Sam Mendes-2019)-1a guerra mundial-7,80 Boladevidre 20201112
Esto (no) es un secuestro (The Ref) (1994 Ted Demme)-Kevin Spacey-Comedia-USA-5,8 Boladevidre 20201112
Whisky a GoGo – Whisky Galore – Alexander Mackendrick – 1949-Comèdia-6,7 Boladevidre 20201112
El cielo protector – The sheltering sky (1990)-Bertolucci, Bernardo – 6,4 133′ Boladevidre 20201110
El puente de los espias (2015)-6,8 Boladevidre 20201110
Escondidos en Brujas (2008)-Comèdia-6,6 20201110
La gran estafa americana(2013)-Comèdia-6,3 20201110
Vias cruzadas (2003) -Comèdia-7,1 Boladevidre 20201110
Braveheart_1995 -8,0 Boladevidre 20201109
Cadena perpetua (1994)-8,6Boladevidre 20201109
En Tierra De Nadie 2001-comèdia-7,4 Boladevidre 20201108
Un Lugar Donde Quedarse-(Away We Go-Sam_Mendez) -comèdia-6,2 20201108
¡Qué ruina de función! (1992) 7,2 104′ Boladevidre 20201107
La selva esmeralda (1985) – 6,6 20200915
Los archivos del Pentágono (2017) – 6,7 20200831
Mamma Mia: Una y otra vez (2018) – 5,6 20200831
El cuento de la princesa Kaguya (2013) -7,6 20200830
¡Mamma Mia! La Pelicula (2008) – 5,8 20200830
Nuestro ultimo verano en Escocia-6,3 20200829
Dale duro (Get.Hard)2015 -4,7 20200826
Retrato de una mujer en llamas (2019) -7,5 20200826
Cafarnaum (2018) 7,7 20200822
Caramel (2010) 6,7 20200822
Cats 2019 SPANISH 3,3 20200821
Los juegos del hambre 01 (2012)-6,2 (distòpica) 20200819
Los juegos del hambre. En llamas (2013)-6,5 (distòpica) 20200819
Los juegos del hambre. Sinsajo. Parte 1 (2015)-5,6 (distòpica) 20200819
Los juegos del hambre. Sinsajo. Parte 2 (2015)-5,6 (distòpica) 20200819
Another Year (2010) -6,8 129′ 20200815
Hairspray (2007) -5,8 20200815
El ruido y la furia. [Martin Ritt…1959]-6,0 20200810
Rashomon (Akira Kurosawa,1950) -8,1 88′ L’infinit dins d’un jonc pag.174 20200809
intimidad (intimacy) (2001) (kerry fox, mark rylance, timothy spall) – spanish 6,2 20200801
Mañana (Demain) (Cyril Dion, Mélanie Laurent, 2015) 7,6 20200727
GreenBook-v3- 7,6 20200723
Maria Magdalena 5,7 20200723
El tren de la vida (Train de vie 1998) 7,2 20200717
Dios mio, ¿pero que te hemos hecho, ahora? (2018) 5,0 20200714
En campaña todo vale -5,0 20200709
Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga-5,6 20200709
Rebelión adolescente (2009)-5,5 20200709
Cerezos en flor (KirschblÃ¼ten – Hanami) (Doris Dorrie, 2008) 7,2 (la millor) 20200708
Hacia Rutas Salvajes 20200708
Los Muppets(2011) 5,7 20200708
Una Historia Casi Divertida (2010) 6.8 20200708
Comer, beber, amar.[Yin shi nan nu].(Ang Lee.1994) 7,3 20200707
Beautiful thing (1996) 7,2 20200706 Beautiful Thing – Filmin
Dios Mio ¿Pero Qué Te Hemos Hecho? (2014) 6,0 20200705
El primer día del resto de tu vida-7,2 20200705
El verano de Kikujiro (1999) -7,5 20200705
Good Bye Lenin 7,6 20200705
Kolja (Kolya)(1996)-7,3 20200705
Langosta (The Lobster) 2015 6,6 20200704
La gran bellesa-v3-7,4 Boladevidre 20200625
Antonia’s Line (Memorias de Antonia) (1995)-7,3 20200618
Tierra De Angeles 6,5 20200615
El nuevo exótico Hotel Marigold (2015) 20200609
Hola, mi nombre es Doris 20200609
La Sombra de la Ley.(2018) 5,8 20200609
Noche De Juegos 5,7 20200609
Sing Street 7,2 20200609
Resacón en las Vegas 2. Ahora en Tailandia.(The hangover part II.2011) 5,8 20200608
La vida de Brian (1951) 7,9 93′ (FILMIN+NETFLIX) L’infinit dins d’un jonc pàg.151 20200603
Monty Python – La vida de Brian 7,9 20200603
Mi gran pequeña granja (Ciclo ¡Despierta! El planeta te necesita 20200601
El exótico Hotel Marigold (2011) 6,2 202005dd
Dia De Lluvia En Nueva York-6,4 Boladevidre 20200530
El fotògraf a l’infern-Francesc Boix 20200530
El fotògraf de Mauthausen 5,8 20200530
Increible Pero Falso 5,6020200529
Y Ahora Adónde Vamos(Nadine Labaki,2011) 6,9 20200529
BLADE RUNNER 2049 (2022-2036-2048 – 3 CORTOS PROLOGO BLADE RUNNER I) 7,0 20200525
Indiana Jones Y El Reino De La Calavera De Cristal 5,4 20200523
Indiana Jones y el Templo Maldito 7,4 20200520
Bee Movie (2007) 5,4 20200519
Indiana Jones 3-Indiana Jones Y La Última Cruzada 7,8 20200519
Indiana Jones En busca del arca perdida 7,8 20200519
Maleïda 1882 6,8 20200516
Star Wars 9 El ascenso de Skywalker 2019 5,8 (distòpica) 20200516
¡Ave, César! Hail, Caesar (2016)-5,4 Boladevidre 20200511
Cinema Paradiso-8,3 Boladevidre 20200511
El Rey Pescador (1991)-7,0 Boladevidre 20200511
Fargo-1996-7,8 Boladevidre 20200511
La boda de Muriel 1994-6,5 20200511
The Blues Brothers [25 Aniv] 2005-7,2 Boladevidre 20200511
Un Hombre Sin Pasado-2002-7,4 Boladevidre 20200511
Como Deshacerte De Tu Jefe 5,2 20200506
Resacon En Las Vegas 3 (2013) 4,9 20200506
Resacón en Las Vegas 6,6 20200506
Connie Y Carla 5,2 20200505
Matilda.(1996) 5,9 20200505
Canciones del segundo piso (2000) 7,0 {Songs from the Second Floor}[Roy Andersson](Lars Nordh, Stefan Larsson) 20200427
Mientras dormias 5,5 20200427
Mi Vida En Ruinas 4,7 20200427
Elementary 1×02 Mientras dormias 6,2 20200426
Last Christmas (2019) 5,3 20200426
No hay quien pueda con el amor.(2009) 3,920200426
Mi gran boda griega (2002) 5,6 20200415
Mi gran boda griega 2 [2016] 4,6 20200415
La Boda De Mi Mejor Amiga 5,7 20200414
El gran hotel Budapest (2014) 7,2 20200411
Los Becarios.(2013) 5,1 20200411
Los Tenenbaums. una familia de genios [2001] 6,9 20200411
Snatch. Cerdos y diamantes-comèdia-2000-7,9 Boladevidre 20200411
Corazonada -comèdia musical-1981-6,4 Boladevidre 20200410
Ha Vuelto-2015 6,3 20200410
La visita del rencor-drama-7,2 20200410
Lucky – 7,1 Boladevidre 20200410
O Brother! (, Where Art Thou?) -2000 6,8 Boladevidre 20200410
Un dia Perfecte-comèdia-2015-6,6 20200410 Boladevidre 20200410
Borat (2006) 6,0 20200408
Cuando Menos Te Lo Esperas 6,3 20200408
EL CIELO PROXIMAMENTE 1991 Meryl Streep 6,1 20200408
Peggy Sue se caso (1986)comèdia-5,9 20200408
El Irlandes 7,3 Boladevidre 20200407
Los Caballeros de la Mesa Cuadrada 7,4 20200407
Señor Dame Paciencia 4,6 20200401
El sentido de la vida 7,4 20200331
El Medico Africano (2016) Comèdia dramàtica. Immigración. Anys 70. 6,2 20200330
Los Asesinatos De Mama [1994] 5,9 20200330
El ladron de orquideas 7,1 20200329
Florence Foster Jenkins 6,1 20200329
Gran_Nord_2x04_El_sentit_de_la_vida 20200329
Mejor Imposible 7,6 20200329
Ser o no ser (1942) 8,5 20200329
Joker (2019)-8,0 20200315
Del reves [Inside Out 2015]- animació, fantàstic 7,8 20200305
Mujercitas (Little Women-2019) 7,0 135′ 20200203
No soy un hombre facil (Comedia-Satira) (2018) 5,5 20200124
Las horas del verano 6,5 20200115
Mil Veces Buenas Noches (2013) 6,4 20200115
El Diario De Bridget Jones (2001) 6,3 20200106
Los amantes del Pont Neuf , 1991 , Leos Carax Juliette Binoche. 7,4 20200106
Projecte_Llatzer_2016 5,7 20191230
La Mujer De La Montaña (2019) 6,8 20191202
Parásitos -Bong, Joon Ho 2019 8,0 Boladevidre 20191201
El editor de libros.(2016) 5,8 20190909
Hannah Arendt – Margarethe von Trotta (2012) 6,5 20190808
Love & mercy – Bill Pohlad – (2014) 20190808
La Ciencia Del Sueno -6,8 20180905
Una Cuestion De Tiempo 7,0 20180905
Entre Copas-6,7 20180821
1984 (Novela: George Orwell-1984) 6,5 113′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.211 20160324
Tres Metros Sobre El Cielo (2010) -4,7 20160115

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!