Pelis vistes ordenades per data inversa fins el 2024

|Billy Elliot (Quiero bailar 2000) 7,4 111′ Netflix Billy Elliot – Amazon prime Billy Elliot – Filmin 20211219, 20241231
|Ojalá fuera cierto (Just Like Heaven 2005) 5,8 90′ Ojalá fuera cierto – Amazon prime 20241230
|Una Navidad para recordar (A Christmas to Remember 2016) 4,5 86′ Una Navidad para recordar – Amazon prime 20241229
|¿Bailamos? (Shall We Dance? 2004) 4,8 106′ Shall We Dance? (¿Bailamos?) – Amazon prime 20241228
|La cenicienta y el príncipe (Tres avellanas para Cenicienta) (Tri orísky pro Popelku (Drei Nüsse für Aschenbrödel) 1973) 6,6 82′ La Ventafocs – Filmin 20241227
|Casi Navidad (Almost Christmas 2016) 4,9 112′ Casi Navidad – Amazon prime 20241223
|Los Estados Unidos contra Billie Holiday (The United States vs. Billie Holiday 2021) 5,7 130′ Els Estats Units contra Billie Holiday – TV3 20241222
|Love Actually (2003) 6,8 128′ Love Actually – Amazon prime 20211106 20241210 20241221
|Odio el verano (2024) 4,7 103′ Odio el verano – Amazon prime 20241219
|Sucedió en Manhattan (Maid in Manhattan 2002) 4,3 105′ Sueño de amor – Amazon prime 20241218
|¿Cómo sabes si…? (How Do You Know 2010) 4,1 122′ ¿Cómo sabes si es amor? – Amazon prime 20241217
|Necesitamos tu voto (Le Poulain 2018) 5,0 97′ Necesitamos tu voto – Amazon prime 20241216
|La mujer del presidente (Bernadette 2023) 5,8 92′ La mujer del presidente – Filmin 20241215
|Lola y sus hermanos (Lola et ses frères 2018) 6,0 97′ Lola i els seus germans – TMDB 20241214
|Los amores de Anaïs (Les amours d’Anaïs 2021) 5,6 97′ Els amors d’Anaïs – Filmin Los amores de Anaïs – Amazon prime 20241213
|Tan cerca, tan lejos (Deux moi 2019) 6,1 110′ Tan cerca, tan lejos – Filmin Tan cerca, tan lejos – Amazon prime 20230731, 20241212
|Amor a segunda vista (Mon inconnue 2019) 6,0 117′ Amor a segunda vista – Amazon prime 20241211
|Love Actually (2003) 6,8 128′ Love Actually – Amazon prime 20211106 20241210
|Abajo el amor (Down With Love 2003) 5,1 101′ Abajo el amor – rtveplay-cine internacional 20241208
|Una villa en la Toscana (Made in Italy 2020) 4,7 94′ Una vil·la a la Toscana – TV3 20241207
|Swept Up by Christmas (2020) TV 84′ Encantats pel nadal – TV3 20241206
|Bendita locura (Benedetta follia 2018) 4,8 110′ Bendita locura – Filmin 20241205
|Bajo el mismo techo (2019) 3,9 97′ Bajo el mismo techo – Netflix Bajo el mismo techo – rtveplay-somoscine20241204
|3 solteros y un biberón (Tres solteros y un biberón) (3 hommes et un couffin 1985) 5,6 101′ Tres solteros y un biberón – Filmin 20241203
|Sonrisa de madrugada TV(Ein Lächeln nachts um vier 2017) 4,3 90′ Sonrisa de madrugada – max 20241202
|Venganza (Taken 2008) 6,9 93′ Venganza – max Venganza – rtveplay-Cine internacional20241201
|El padre (The Father 2020) 7,7 97′ El padre – max El padre – rtveplay-Cine internacional20241201
|Quien me quiera que me siga (Qui m’aime me suive! 2019) 4,6 90′ Quien me quiera que me siga – Amazon Qui m’estimi, que em segueixi! – TV3 20241130
|Amor sin cita previa (Man Up 2015) 5,7 88′ Amor sin cita previa – Amazon-Prime 20241127
|Una vez más (2019) 5,7 111′ Una vez Más – Amazon-Prime 20241126
|Upgrade: Primera clase (Upgraded 2024) 5,1 104′ Upgrade: Primera clase – Amazon-Prime 20240227, 20241125
|El pico de las viudas (Widows’ Peak 1994) 6,2 105′ El pico de las viudas – Filmin 20241123
|Adiós, idiotas (Adieu les cons 2020) 5,6 87′ Adiós, idiotas – Filmin 20241120
|Historias de una indecisa (L’embarras du choix 2017) 4,7 95′ Històries d’una indecisa – Filmin 20241119
|Dios mío, ¡los niños han vuelto! (Chacun chez soi 2021) 4,3 83′ Dios mío, ¡los niños han vuelto! – Amazon 20241118
|Que la fiesta continúe (Et la fête continue! 2023) 6,2 106′ Que la fiesta continúe – Filmin 20241117
|Una cita en el parque (Hampstead 2017) 5,0 102′ Una cita al parc – TV3 202411116
|Secretos compartidos (Prime 2005) 5,6 105′ Secretos compartidos – Amazon Secretos compartidos (Prime) – IMDb 20240121, 20241115
|Entre ellas (Faut pas lui dire 2016) 4,6 96′ Entre ellas – Amazon 20241113
|Amor a toda costa (Blackout Love 2021) 4,6 95′ Amor a toda costa – Amazon 20241112
|El libro de las soluciones (Le Livre des solutions 2023) 5,2 102′ El libro de las soluciones – Filmin 20241111
|Asesinato en Ramatuelle TV (Crime à Ramatuelle 2022) 5,3 90′ Assassinat a Ramatuelle – TV3 20241110
|Como Dios manda (2023) 4,7 99′ Como Dios manda – Amazon 20241109
|Hillbilly, una elegía rural (Hillbilly Elegy 2020) 6,0 116′ Hillbilly, una elegía rural – Netflix 20241109
|En nombre del pueblo italiano ((In nome del popolo italiano (In the Name of the Italian People) 1971) 7,0 103′ En nombre del pueblo italiano – Filmin 20241108
|Un hombre fiel (L’homme fidèle 2018) 5,8 75′ Un hombre fiel – Filmin 20241107
|El inocente (L’innocent 2022) 6,0 100′ El inocente – Filmin 20241106
|Pequeña reina (Comedy Queen 2022) 6,0 93′ Comedy Queen – Filmin 20241105
|Descansa en paz (Håndtering av udøde 024) 5,2 97′ Descansa en paz – Filmin 20241104 (jo sol)
|Broadway Danny Rose (1984) 5,4 86′ Broadway Danny Rose – Filmin 20241104
|The Square (2017) 6,4 142′ The Square – Filmin 20241103
|Alma de actor (An Actor Prepares 2018) 4,7 97′ ‘Anima d’actor – TV3 20241102
|La boda de Rachel (Rachel Getting Married 2008) 6,0 116′ La boda de Rachel – Filmin 20241029
|Fallen Leaves (Kuolleet Lehdet 2023) 6,9 81′ Fallen Leaves – Filmin 20241028
|Misión de audaces (The Horse Soldiers 1959) 7,6 119′ Misión de audaces- Filmin Misión de audaces – rtveplay-Cine de siempre 20241027
|Este niño necesita aire fresco (Der Junge muss an die frische Luft 2018) 6,3 100′ Este niño necesita aire fresco- Filmin 20231121 i 20241026
|Hombres duros (Men Up 2023) 5,7 87′ Hombres Duros – Filmin 20241025
|Big (1988) 6,3 102′ Big – Filmin 20241024
|El nombre (Le prénom 2012) 6,8 109′ El nombre – Filmin 20241023
|El nom (2018) 6,4 93′ El nom – Filmin 20241022
|Superlópez (2018) 4,4 108′ Superlópez – Amazon 20241021
|Kaplan (Mr. Kaplan 2014) 6,0 98′ Kaplan – Filmin 20241020
|Un plan irresistible (2020) 5,6 102′ Un plan irresistible – Amazon Un plan irresistible (Sinopsis)- movistarplus 20241019
|Kiki, el amor se hace (2016) 6,2 102′ Kiki, el amor se hace – Netflix 20241018
|Selfie (2017) 5,7 85′ Selfie – Apple-TV+ 20241017
|Lolo, el hijo de mi novia (Lolo 2015) 5,1 99′ Lolo – Filmin 20241016
|Días de fútbol (003) 6,1 118′ Días De Fútbol – Netflix 20241014/15
|La tribu (2018) 4,9 90′ La tribu – Netflix 20241013
|Seis días corrientes (Sis dies corrents 2021) 6,6 85′ Sis dies corrents – Filmin 20241012
|Verano de una familia de Tokio (Kazoku wa tsuraiyo 2 2017) 5,5 113′ Verano de una familia de Tokio – Filmin 20241011
|El jefe de todo esto (Direktøren for det hele (The Boss of It All) 2006) 6,5 100′ El jefe de todo esto- Filmin 20241007
|El hundimiento (Der Untergang 2004) 7.4 155′ El hundimiento- Filmin 20241002
|Magnolias de acero (Steel Magnolias 1989) 6,4 118′ Magnolias de acero – Filmin 20240929
|Desvelades – TV3 Desvelades -Viquipèdia 20240928
|El triunfo (Un triomphe 2020) 6,4 102′ El Triunfo – Filmin 20240927
|Cold War (Zimna wojna 2018) 7,1 88′ Cold War – Filmin 20240926
|Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot 1959) 8,3 120′ Con faldas y a lo loco – Filmin 20240925
|Los gemelos golpean dos veces (Twins 1988) 4,4 105′ Los gemelos golpean dos veces – Filmin 20240924
|Hermanos del viento (Brothers of the Wind 2015) 6,0 97′ Hermanos del viento – Filmin 20240923
|París puede esperar (Paris Can Wait 2016) 4,6 92′ París puede esperar – Amazon París pot esperar – TV3 20240922
|El pacto (Pagten 2021) 5,7 115′ El pacto – Filmin El Pacte – TV3 20240921
|Hector y el secreto de la felicidad (Hector and the Search for Happiness 2014) 5,6 120′ Hector y el secreto de la felicidad – Filmin 20240920
|Book Club (2018) 4,8 104′ Book Club – Filmin 20240919
|Palm Springs (2020) 6,6 90′ Palm Springs – Filmin 20240918
|Sucedió una noche (It Happened One Night 1934) 7,9 105′ Sucedió una noche – Filmin 20240917
|El 47 (2024) 7,4 110′ Círcol Catòlic 20240916
|La muerte os sienta tan bien (Death Becomes Her 1992) 5,8 104′ La muerte os sienta tan bien – Filmin 20240915
|Así nos va (And So It Goes 2014) 4,8 94′ Así nos va – Amazon Así nos va – rtveplay-Cine internacional 20240914
|El mal no existe (Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist) 2023) 6,5 106′ El mal no existe – Filmin 20240914
|Te puede pasar a ti (It Could Happen to You 1994) 5,3 101′ Te puede pasar a ti – Filmin 20240913
|Ninjababy (2021) 6,7 103′ Ninjababy – Filmin 20231101 20240912
|Patch Adams (1998) 6,6 120′ Patch Adams – Filmin 20240909
|En busca de Summerland (Summerland 2020) 6,2 95′ En busca de Summerland – Filmin 20240908
|Crescendo (2019) 6,1 107′ Crescendo – Filmin Crescendo – TV3 20240907
|La brigada de la cocina (La brigade 2022) 5,7 97′ La brigada de la cocina – Filmin 20240907
|Un paso adelante (En corps 2022) 6,4 117′ Un paso adelante – Filmin 20240906
|Divertimento (2022) 6,4 114′ Divertimento – Filmin 20240905
|Radical (2023) 7,4 127′ Radical – Filmin 20240904
|Perfect Days (Perfect Days 2023) 7,4 119′ Perfect Days – Filmin 20240903
|La fractura (La fracture 2021) 5,9 98′ La fractura – Filmin 20240902
|Mula (The Mule 2018) 6,6 116′ Mula – max 20240901
|Alguien voló sobre el nido del cuco (One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975) 8,3 133′ Alguien voló sobre el nido del cuco – Filmin 20240901
|Mejor… imposible (As Good as It Gets 1997) 7,6 138′ Mejor… imposible – rtveplay-Cine de siempre 20240901 (de matinada)
|Ejecutiva en apuros (New in Town 2009) 4,2 96′ Ejecutiva en apuros – rtveplay-Cine internacional 20240831
|París, Distrito 13 (Les Olympiades 2021) 6,7 105′ París, Distrito 13 – Filmin 20240830
|El buen patrón (2021) 7,1 120′ El buen patrón – Filmin 20240829
|Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes 1953) 6,8 91′ Los caballeros las prefieren rubias – Amazon 20240827
|A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez (2022) 3,4 84′ A Todo Tren 2: Sí, Les Ha Pasado Otra Vez – max 20240826
|Mamífera (2024) 6,7 93′ Mamífera – Filmin 20240825
|Miss you already (Ya te extraño) (Miss You Already 2015) 6,1 112′ Ya te extraño – Filmin Ja t’enyoro – TV3 20240824
|Otra terapia peligrosa. ¡Recaída total!(Analyze That 2002) 4,9 95′ Analyze That – max 20240823
|El padre de la novia (Father of the Bride 2022) 4,7 117′ Father of the Bride – max 20240822
|Una boda en la Toscana (Toscaanse bruiloft 2014) 3,7 104′ Una boda en la Toscana – Amazon-Prime 20240821
|Hannah y sus hermanas (Hannah and Her Sisters 1986) 7,7 106′ Hannah y sus hermanas – Filmin 20240819
|Incendies (2010) 7,7 130′ Incendies – Filmin Incendies – Amazon-Prime 20240818
|La espía (Spionen (The Spy) 2019) 5,6 110′ La espía – Filmin La espía – Amazon-Prime L’espia – TV3 20240817
|Déjales hablar (Let Them All Talk 2020) 5,3 113′ Déjales hablar – Amazon-Prime 20240816
|Origen (Inception 2010) 8,0 148′ Origen – Amazon-Prime 20240814
|Ocean’s 8 (Ocean’s Eight 2018) 5,2 110′ Ocean’s 8 – Amazon-Prime 20240813
|Casa en flames (2024) 7,5 105′ Casa en flames -Viquipèdia 20240812
|Un pequeño cambio (The Switch 2010) 5,1 101′ Un pequeño cambio – Amazon-Prime 20240812
|Érase una vez en… Hollywood (Once Upon a Time in… Hollywood 2019) 7,0 165′ Érase una vez en… Hollywood – max 20240811
|La gata sobre el tejado de zinc (Cat on a Hot Tin Roof 1958) 8,0 108′ La gata sobre el tejado de zinc – Filmin 20240810
|Luces de candilejas (There´s No Business Like Show Business 1954) 6,1 117′ Luces de Candilejas – Amazon-Prime 20240809
|Little Nicky (2000) 5,4 93′ Little Nicky – max 20240807
|Me siento rejuvenecer (Monkey Business 1952) 7,1 97′ Me siento rejuvenecer -Viquipèdia 20240806
|El prisionero de Zenda (The Prisoner of Zenda 1952) 7,1 101′ El prisionero de Zenda -Viquipèdia 20240805
|Crazy Rich Asians (Locamente millonarios)(2018) 5,5 120′ Crazy Rich Asians (Locamente millonarios) – max 20240804
|Dicen por ahí… (Rumor Has It… 2005) 4,6 96′ Dicen por ahí… – Amazon-Prime 20240803
|El patriota (The Patriot 2000) 6,4 158′ El patriota – Amazon-Prime 20240803
|El héroe de Berlín (Race 2016) 6,2 134′ L’heroi de Berlín -Viquipèdia 20240802
|Antes de amanecer (Before Sunrise 1995) 7,4 101′ Antes del amanecer – max 20240802
|Cómo acabar con tu jefe (Horrible Bosses 2011) 5,8 100′ Cómo acabar con tu jefe – Amazon-Prime 20240801
|La misión (The Mission 1986) 7,6 125′ La misión – Amazon-Prime 20240729
|Capitán Phillips (Captain Phillips 2013) 7,0 135′ Capitán Phillips – Amazon-Prime 20240728
|Amistad (1997) 5,9 155′ Amistad – Amazon-Prime 20240727
|Calma total (Dead Calm 1989) 5,9 96′ Calma total – Amazon-Prime 20240724
|La costa de los mosquitos (The Mosquito Coast 1986) 6,2 117′ The Mosquito Coast (película) -Viquipèdia 20240721
|La máscara (The Mask 1994) 6,0 101′ Máscara – MAX 20240717
|Duplicity (2009) 5,2 125′ Duplicity – Amazon-Prime 20240713
|Master and Commander: Al otro lado del mundo (Master and Commander: The Far Side of the World 2003) 7,0 137′ 20240712
|Y llegó el día de la venganza (Behold a Pale Horse 1964) 6,3 118′ Y llegó el día de la venganza – Amazon-Prime Missatge de Jaume Sastre – X20240711
|El maestro que prometió el mar (El mestre que va prometre el mar 2023) 7,2 105′ El maestro que prometió el mar – Amazon-Prime 20240710
|La estrella azul (2023) 7,5 129′ La estrella azul – Filmin 20240709
|Los pequeños amores (2024) 6,6 95′ Los pequeños amores – Filmin 20240708
|Life Aquatic (The Life Aquatic with Steve Zissou 2004) 6,6 118′ Life Aquatic – DISNEY+ The Life Aquatic with Steve Zissou -Viquipèdia 20240707
|La mujer del espía (Spy no tsuma (Wife of a Spy) 2020) 6,1 115′ La mujer del espía – Amazon-Prime 20240706
|Ahora o nunca (2015) 4,4 87′ Ahora o nunca – Netflix 20240705
|Ahora o nunca (The Bucket List 2007) 6,6 97′ Ahora O Nunca – Amazon-Prime 20240703
|Muy lejos de aquí (Faraway 2023) 5,4 109′ Muy lejos de aquí – Netflix 20240702
|El quinto poder (The Fifth Estate 2013) 5,4 124′ El quinto poder -Viquipèdia 20240701
|Cata de vinos (La dégustation 2022) 5,6 92′ Cata de vinos – Amazon-Prime 20240630
|Malas semillas (Mauvaises graines 2021) 91′ Males llavors – TV3 20240629
|El caso Goldman (Le procès Goldman 2023) 6,2 116′ El caso Goldman – Filmin 20240627
|Como el perro y el gato (Like Cats & Dogs 2017) 4,1 84′ Como el perro y el gato – Amazon-Prime 20240624
|Primeras vacaciones (Premières vacances 2018) 5,1 102′ Primeras vacaciones – Amazon-Prime 20240623
|Vivir es fácil con los ojos cerrados (2013) 6,5 108′ Vivir es fácil con los ojos cerrados – Amazon-Prime 20240622
|Amor a primera visa ((Pulling Strings) 2013) 5,1 112′ Amor a primera visa – Amazon-Prime 20240621
|Los renglones torcidos de Dios (2022) 6,6 154′ Les linies tortes de Déu – TV3 20240617
|Sólo tú (Only You 1994) 5,9 99′ Sólo tú – Amazon-Prime 20240616
|Maria Montessori – Una vita per i bambini (2007) 7,0 200′ Una vida dedicada a los niños 20240610 1a part i 20240615 2a part
|Tres dies amb la família (Tres días con la familia 2009) 79′ Tres dies amb la família – rtveplay-somoscine 20240614
|La fuerza del amor (Where the Heart Is 2000) 5,6 120′ La fuerza del amor – Amazon-Prime 20240614
|Hogar, dulce hogar (TV)(Ein Reihenhaus steht selten allein 2014) 4,3 88′ Hogar, dulce hogar – Amazon-Prime 20240613
|Maria Montessori – Una vita per i bambini (2007) 7,0 200′ Una vida dedicada a los niños 20240610 1a part i 20240615 2a part
|Enamorarse (At Middleton 2013) 5,2 99′ Enamorarse – Amazon-Prime 20240607
|Enlazados (TV) (Schwägereltern 2015) 3,2 89′ Enlazados – Amazon-Prime 20240606
|Casi imposible (Long Shot 2019) 5,5 120′ Casi imposible – Amazon-Prime 20240604
|Eufòria- la-gran-final – TV3 20240603
|A Criminal Affair (2021) 87′ Un cas criminal – TV3 Un caso criminal – Apple TV+ 20240602
|A primera vista (At First Sight 1999) 4,9 123′ A primera vista – Amazon-Prime 20240601
|La idea de tenerte (The Idea of You 2024) 5,4 115′ La idea de tenerte – Amazon-Prime 20240531
|Quien menos te esperas (Heiraten ist nichts für Feiglinge 2015) 4,0 90′ Quien menos te esperas – Amazon-Prime 20240530
|Beauty Shop (2005) 4,4 104′ Beauty Shop – Amazon-Prime 20240527
|Viaje al paraíso (Ticket To Paradise 2022) 5,0 104′ Viaje al paraíso – Amazon-Prime 20240526
|Eufòria- segona-semifinal – TV3 20240525
|Qué les pasa a los hombres (He’s Just Not That Into You 2009) 5,3 129′ Què els passa, als homes? -Viquipèdia 20240524
|La boda de mi novia (Made of Honor 2008) 5,0 101′ LA BODA DE MI NOVIA – Amazon-Prime 20240521
|El amor es lo que tiene (A Lot Like Love 2005) 6,0 107′ A lot like love -Viquipèdia 20240520
|Eufòria- primera-semifinal – TV3 20240519
|Ali y Ava (Ali & Ava 2021) 6,1 95′ Ali & Ava – Amazon-Prime 20240518
|Algo pasa en Las Vegas (What Happens In Vegas 2008) 5,2 99′ Algo Pasa en Las Vegas – Amazon-Prime 20240718
|Sweet Home Alabama (2002) 5,2 105′ Sweet Home Alabama – Amazon-Prime 20240717
|10 razones para odiarte (10 Things I Hate about You 1999) 5,9 97′ 10 razones para odiarte – Amazon-Prime 20240515
|El rei Peret (2024) 110′El Rei Peret – TV3 20240515
|Eufòria- gala 10 – TV3 20240511
|La proposición (The Proposal 2009) 5,5 107′ La proposición – Amazon-Prime La proposta -Viquipèdia 20240510
|Mientras dormías (While You Were Sleeping 1995) 5,5 100′ Mientras dormías – Amazon-Prime Mentre dormies -Viquipèdia 20240509
|Un día inolvidable (One Fine Day 1996) 5,6 109′ One Fine Day -Viquipèdia 20240508
|Tú la letra, yo la música (Music and Lyrics 2007) 5,3 96′ Tu a la letra y yo la Música – Amazon-Prime 20240507
|Siempre nos quedará mañana (C’è ancora domani 2023) 7,6 118′ Encara hi ha demà -Viquipèdia 20240506
|Hitch, especialista en ligues (Hitch 2005) 5,7 115′ Hitch, especialista en ligues – Amazon-Prime 20240505
|Eufòria- gala 9 – TV3 20240505
|¿En qué piensan las mujeres? (What Women Want 2000) 5,3 130′ ¿En qué piensan las mujeres? – Amazon-Prime 20240504
|Tenías que ser tú (Leap Year 2010) 5,3 102′ Tenías que ser tú – Amazon-Prime 20240501
|French Kiss (1995) 5,8 111′ French Kiss – M+ 20240430
|Tienes un e-mail (You’ve Got Mail 1998) 5,2 119′ Tienes un e-mail – Amazon-Prime20240428
|Los padres de él (Meet the Fockers 2004) 6,0 115′ Los padres de él – Amazon-Prime20240428
|Cásate conmigo (Marry Me 2022) 4,5 112′ Cásate conmigo – Amazon-Prime20240427
|Eufòria-vuitena gala – TV3 20240427
|Ojalá fuera cierto (Just Like Heaven 2005) 5,8 90′ Ojalá fuera cierto – Amazon-Prime20240426
|Esperando al rey (A Hologram for the King 2016) 5,6 98′ Esperando al rey – A Hologram for the King – M+ Tot esperant el rei – TV3 20240424
|Con derecho a roce (Friends with Benefits 2011) 5,4 109′ Con derecho a roce – Netflix 20240422
|Eufòria-setena gala – TV3 20240421
|Colette (2018) 6,2 112′ Colette – Filmin Colette – TV3 20240417
|Amor y otras drogas (Love and Other Drugs 2010) 5,6 113′ Amor y otras Drogas – Amazon-Prime20240416
|Bridget Jones: Sobreviviré (Bridget Jones: The Edge of Reason 2004) 5,4 108′ Bridget Jones: Sobreviviré – Netflix 20240415
|Eufòria-sisena gala – TV3 20240414
|Joy (2015) 5,8 116′ tarda de cine – TV3 20240413
|Y entonces llegó ella (Along Came Polly 2004) 5,3 87′ Y entonces llegó ella – Amazon-Prime20240412
|Bajo el sol de la Toscana (Under the Tuscan Sun 2003) 5,7 113′ Bajo el Sol de Toscana – Amazon-Prime20240410
|Amor con preaviso (Two Weeks Notice 2002) 4,8 100′ Amor con preaviso – Netflix 20240409
|Chocolat (2000) 6,7 121′ Chocolat – Filmin 20240408
|El sueño de mi vida (13 Going On 30 2004) 5,3 97′ El sueño de mi vida – Netflix 20240407
|Eufòria-cinquena gala – TV3 20240407
|Kate & Leopold (Kate & Leopold 2001) 5,2 121′ Kate And Leopold – Amazon-Prime20240406
|Planes de boda (The Wedding Planner 2001) 4,4 100′ Planes de Boda – Amazon-Prime20240405
|La cruda realidad (The Ugly Truth 2009) 5,6 97′ La Cruda Realidad – Amazon-Prime20240403
|Una familia embarazosa (Telle mère, telle fille 2017) 4,3 94′ Una familia embarazosa – Amazon-Prime20240401
|Descubriendo el amor (Barefoot 2014) 5,0 90′ Descubriendo el amor – Filmin Descubriendo el amor – Amazon-Prime20230908, 20240331
|Four Lions (2010) 6,6 94′ Four Lions – Filmin 20230102, 20240331
|Very Bad Things (1998) 6,2 100′ Very Bad Things – Filmin 20240330
|L’alegria que passa – TV3 20240329
|La boda de mi mejor amigo (My Best Friend’s Wedding 1997) 5,8 105′ La boda de mi mejor amigo – Filmin 20240328
|Cartas a Julieta (Letters to Juliet 2010) 5,4 105′ Cartas a Julieta – Amazon-Prime 20240327
|Un pequeño mundo (Un monde 2021) 7,0 72′ Un pequeño mundo – Filmin 20240326
|La peor persona del mundo (Verdens verste menneske 2021) 7,1 117′ La peor persona del mundo – Filmin 20240326
|Shiva Baby (2020) 6,3 71′ Shiva Baby – Filmin 20240325
|The Karate Kid (2010) 5,7 140′ The Karate Kid – rtveplay-Cine internacional 20240324
|Eufòria-quarta gala – TV3 20240323
|Vivamente el domingo (Vivement dimanche! 1983) 7,0 106′ Vivamente el domingo – Filmin 20240322
|Karen (2020) 5,3 65′ Karen – Filmin 20240321
|Tres colores: Blanco (Trois couleurs : Blanc 1994) 7,2 92′ Tres Colores: Blanco – Filmin 20240320
|Tres colores: Azul (Trois couleurs : Bleu (Three Colours: Blue) 1993) 7,4 98′ Tres Colores: Azul – Filmin 20240318
|Tres colores: Rojo (Trois couleurs : Rouge (Three Colours: Red) 1994) 7,7 99′ Tres Colores: Rojo – Filmin 20240317
|Eufòria-tercera gala – TV3 20240317
|Ricas y famosas (Rich and Famous 1981) 6,6 117′ Ricas y famosas – Filmin 20240315
|En busca del hombre ideal (TV) (Dater’s Handbook 2016) 3,6 83′ En busca del chico perfecto – Amazon-Prime 20240314
|Maixabel (2021) 7,2 115′ Maixabel – rtveplay-somoscine 20240313
|Figuras_Ocultas- Años 60. Racismo. Comedia dramática. Matemáticas. Feminismo-6,9 20201127 Valors ocults (2016) 20240312
|Eufòria-segona gala – TV3 20240310
|La consejera del amor (TV)(All Things Valentine 2016) 3,8 83′ La consejera del amor – Amazon-Prime 20240308
|Vacaciones con mamá (Larguées 2018) 4,7 95′ Vacaciones con mamá – Amazon-Prime 20240306
|Una pastelería en Notting Hill (Love Sarah 2020) 5,0 98′ Una pastelería en Notting Hill – Amazon-Prime 20240305
|Atraco en familia (Mes trésors 2017) 4,6 91′ Atraco en familia – Amazon-Prime 20240304
|Eufòria-primera gala – TV3 20240303
|Juego de roles (Role Play 2024) 4,6 101′ Role Play – Amazon-Prime 20240303
|Novio de alquiler (Picture Perfect 1997) 4,5 102′ Novio de alquiler – rtveplay-Cine de siempre 20240302
|Caballos a la fuga (TV)(liehende Pferde in Sörmland 2022) 90′ Caballos a la fuga – rtveplay-Cine internacional CABALLOS A LA FUGA 20240302
|Cinco citas a ciegas (Five Blind Dates 2024) 3,5 84′ Cinco citas a ciegas – Amazon-Prime 20240228
|Upgrade: Primera clase (Upgraded 2024) 5,1 104′ Upgrade: Primera clase – Amazon-Prime 20240227
|Alta costura (Haute couture 2021) 5,4 100′ Alta costura – rtveplay-Cine internacional 20240225
|The Blind Side (Un sueño posible) (2009) 6,5 130′ The Blind Side (Un sueño posible) – Filmin 20240224
|The Good Neighbor (Unter Nachbarn 2021) 5,2 96′ El bon veí – TV3 20240224
|Suegra por sorpresa (Belle fille 2020) 4,8 96′ Suegra por sorpresa – Amazon-Prime 20240223
|El papel de sus vidas (Ni une ni deux 2019) 4,8 95′ El papel de sus vidas – Amazon-Prime 20240221
|Una canción irlandesa (Wild Mountain Thyme 2020) 4,8 102′ Una canción irlandesa (Wild Mountain Thyme) – Amazon-Prime 20240220
|Larry Crowne, nunca es tarde (Larry Crowne 2011) 4,8 98′ Larry Crowne, nunca es tarde – rtve-play-Cine internacional 20240217
|Els bastards vng 20240217
|El gruñón (Mielensäpahoittaja 2014) 5,3 104′ El Gruñón – Filmin 20240216
|Money Monster (2016) 5,7 100′ Money Monster – TV3 20240215
|Antes de que te vayas (Before We Go 2014) 5,5 89′ Antes de que te vayas – Amazon-Prime 20240214
|El mundo es tuyo (Le monde est à toi 2018) 5,5 100′ Le Monde est à toi – Amazon-Prime 20240213
|Como pez fuera del agua (Come un gatto in Tangenziale 2017) 5,2 96′ Como Pez Fuera del Agua – Amazon-Prime Como pez fuera del agua – Filmin 20240211
|Desayuno con diamantes (Breakfast at Tiffany’s 1961) 7,6 115′ Desayuno con diamantes – Compra-lloguer 20aammdd
|Cuando Harry encontró a Sally (When Harry Met Sally 1989) 6,9 96′ Cuando Harry encontró a Sally – Filmin 20aammdd
|El bus (2023) 30′ El bus – Filmin 20240205
|Cómo perder a un chico en 10 días (How to Lose a Guy in 10 Days 2003) 5,3 115′ Cómo perder a un chico en 10 días – rtve-play- Cine de siempre 20240204
|Solo las bestias (Seules les bêtes 2019) 6,8 117′ Solo las bestias – Filmin Només les bèsties – rtve-play-cinema en català 20240203
|Alma Mahler, la pasión (Alma & Oskar 2022) 5,4 88′ Alma Mahler, la pasión – Filmin 20240203
|The Lunchbox (Dabba (The Lunchbox) 2013) 6,8 104′ The Lunchbox – Filmin 20240202
|Los casos de Victoria (Victoria 2016) 5,2 97′ Los casos de Victoria – Filmin 20240131
|Matrimonio a la italiana (Matrimonio all’italiana 1964) 7,0 95′ Matrimonio a la italiana – Filmin 20240130
|Ensayo de orquesta (Prova d’orchestra 1979) 6,9 70′ Ensayo de orquesta – Filmin 20240129
|La sonrisa de Mona Lisa (Mona Lisa Smile 2003) 5,5 117′ La sonrisa de Monalisa – La sonrisa de Monalisa 20240128
|Spotlight (2015) 7,3 121′ Spotlight – Filmin Spotlight – TV3 20240127
|¡Ay, Carmela! (1990) 6,8 102′ ¡Ay, Carmela! – rtve-play- Cine de siempre 20240126
|El diablo es una mujer (The Devil is a Woman 1935) 6,6 85′ El diablo es una mujer – Amazon-Prime 20240126
|Vuelta a casa de mi hija (Un tour chez ma fille 2021) 4,6 88′ Vuelta a casa de mi hija – Amazon-Prime 20240124
|Zazie en el metro (Zazie dans le Metro 1960) 6,3 92′ Zazie en el metro -Filmin Zazie al metro -Viquipèdia 20240123
|Buenos principios (Mon chien Stupide 2019) 5,8 106′ Buenos principios -Filmin 20220822, 20240122
|Secretos compartidos (Prime 2005) 5,6 105′ Secretos compartidos (Prime) – IMDb 20240121
|El cuarteto (Quartet 2012) 6,0 95′ El Quartet – TV3 20240120
|Joan Oró. La fórmula de la vida – C33 (2024) 55′ 20240119
|Goodbye, Berlín (Tschick 2016) 6,2 93′ Goodbye Berlín – Filmin 20240118
|Damas de hierro (Teräsleidit 2020) 5,3 88′ Damas de hierro – Filmin 20240117
|Compartimento Nº 6 (Hytti nro 6 2021) 6,6 107′ Compartimento nº6 – Filmin 20240116
|Empieza el baile (2023) 6,4 98′ Empieza el baile – Filmin 20240115
|Victor Victoria (1982) 7,1 132′ Victor/Victoria – Filmin 20240114
|Viento de libertad (Ballon 2018) 6,4 120′ Viento de libertad – Filmin Globus – TV3 20240113
|Un amor en Escocia (L’ombre d’un mensonge 2021) 6,2 95′ Un amor en Escocia – Filmin 20240112
|El pequeño Tate (Little Man Tate 1991) 6,0 106′ El pequeño Tate – Amazon-Prime 20240109
|Fuerza mayor (Turist (Tourist) (Force Majeure) 2014) 6,4 117′ Fuerza Mayor – Filmin 20240108
|Toni Erdmann (2016) 6,4 162′ Toni Erdmann – Filmin 20240107
|Mejor que nunca (Poms 2019) 4,6 91′ Millor que mai – TV3 20240106
|Yannick (2023) 6,4 64′ Yannick – Filmin 20240105
|El abuelo que saltó por la ventana y se largó (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 2013) 5,9 114′ El abuelo que saltó por la ventana y se largó – Filmin 20240103
|Pequeños grandes amigos (Quand tu seras grand 2023) 5,5 99′ Pequeños Grandes Amigos – Filmin 20240101
|La empleada del mes (L’employée du mois 2021) 5,7 78′ La empleada del mes – Filmin 20231231
|Saltburn (2023) 6,6 127′ Saltburn – Amazon-Prime 20231230
|Creatura (2023) 6,8 112′ Creatura – Filmin 20231229
|Almas en pena de Inisherin (The Banshees of Inisherin 2022) 7,0 114′ Peli del Xavier 20231226
|Morning Glory (2010) 5,4 102′ Morning Glory – Amazon-Prime 20231224
|Tres pisos (Tre Piani 2021) 6,5 119′ Tres pisos – rtve-play-Cine internacional 20231223
|El inadaptado (Den Brysomme mannen (The Bothersome Man) 2006) 6,6 91′ El inadaptado – Filmin 20231223
|El mundo sigue (1965) 7,8 115′ El mundo sigue – rtve-play-Cine de siempre 20231222
|Un pez llamado wanda (1988) 7,0, 6,9 108′ Un pez llamado Wanda – Filmin 20200408, 20231221
|Un pequeño plan… como salvar el planeta (La croisade (The Crusade) 2021) 5,5 67′ Un pequeño plan… como salvar el planeta – Filmin 20231219
|Juana la Lorca (2021) 6,0 98′ Juana La Lorca – Filmin 20231218
|La gran juventud (Les Amandiers 2022) 5,9 126′ La gran joventut – Filmin 20231217
|El regreso de Ben (Ben Is Back 2018) 6,2 98′ El regreso de Ben – Filmin 20231216
|Joyland (2022) 7,0 126′ Joyland – Filmin 20231214
|Sundown (2021) 6,2 84′ Sundown – Filmin 20231212
|Carmina o revienta (2012) 6,1 71′ Carmina o revienta – Filmin 20231211
|El palacio ideal (L’incroyable histoire du facteur Cheval 2018) 6,3 105′ El palau ideal – Filmin 20231209
|Un amigo extraordinario (A Beautiful Day in the Neighborhood 2019) 6,0 103′ Un Amigo Extraordinario – Amazon-Prime 20231206
|Swan Song (2021) 6,5 105′ Swan Song – Filmin 20231205
|Reality (2023) 6,2 83′ Reality – Filmin 20231204
|Philomena (2013) 6,7 98′ Philomena – Filmin 20230105, 20231203
|La vida de los demás (Sheytan vojud nadarad 2020) 6,9 150′ La vida de los demás – Filmin El mal no existeix – rtve-play-
Especials en català 20231202
|El club de los jóvenes multimillonarios (Billionaire Boys Club 2018) 4,8 100′ El club dels joves milionaris – Filmin 20231202
|La parte de los ángeles (The Angels’ Share 2012) 6,6 106′ La Parte de los Ángeles – Filmin 20231201
|Un pequeño cambio (The Switch 2010) 5,1 101′ Un pequeño cambio – Amazon-Prime 20231126
|El sentido de la vida (Monty Python’s The Meaning of Life 1983) 7,3 103′ El sentido de la vida – Filmin 20231124
|Bye Bye Germany (Es war einmal in Deutschland… (Auf Wiedersehen Deutschland) 2017) 5,8 98′ Bye Bye Germany – Filmin 20231122
|Amarcord (1973) 8,0 127′ Amarcord – Filmin 20231119
|The Game (1997) 7,2 123′ The Game – Filmin The Game (pel·lícula) Viquipèdia™ 20231118
|La fiesta de despedida (Mita Tova (The Farewell Party) 2014) 6,6 95′ La Fiesta de Despedida – Filmin 20231117
|Vacaciones contigo… y tu mujer (Antoinette dans les Cévennes 2020) 5,4 95′ Vacaciones contigo… y tu mujer – Filmin 20231115
|Millor la llengua (C) (2023) ? 14′ Millor la llengua – Filmin 20231114
|La muerte de Stalin (The Death of Stalin 2017) 6,2 106′ La muerte de Stalin – Filmin 20231113
|Un hombre de altura (Un homme à la hauteur (Up for Love) 2016) 5,2 98′ Un hombre de altura – Amazon-Prime 20231112
|Palm Beach (2019) 4,4 100′ Palm Beach (pel·lícula)™ 20231111
|La hermana del novio (Sister of the Groom 2020) 4,2 92′ La germana del nuvi Viquipèdia™ 20231105
|Entre dos maridos (The Wilde Wedding 2017) 3,6 96′ Entre dos marits Viquipèdia™ 20231104
|Barton Fink (1991) 7,4 113′ Barton Fink – Filmin 20231103
|Uno para todos (2020) 6,1 91′ Un per a tots – TV3 20231102
|Ninjababy (2021) 6,7 103′ Ninjababy – Filmin 20231101
|Un hombre llamado Ove (En man som heter Ove 2015) 6,7 116′ Un hombre llamado Ove – Filmin 20231029
|El hilo invisible (Phantom Thread 2017) 6,8 130′ El fil invisible Viquipèdia™ 20231028
|La chica danesa (The Danish Girl 2015) 6,8 120′ La verdadera historia de “La chica danesa” 20231027
|¡Que suene la música! (Military Wives 2019) 5,6 110′ ¡Que suene la música! – Filmin 20231025
|Déjate llevar (Lasciati andare 2017) 4,7 97′ Déjate llevar – Filmin 20231024
|Man on the Moon (1999) 6,9 118′ Man on the Moon – Filmin 20231023
|Scarlet (L’envol 2022) 6,7 100′ Scarlet – Filmin 20231022
|Criminales en el mar (Murder Mystery 2019) 4,4 97′ Criminales en el mar – Netflix 20231015
|Antes de ti (Me Before You 2016) 6,3 110′ Antes de ti – Amazon-Prime 20231014
|Las tres noches de Eva (The Lady Eve 1941) 7,4 94′ Las tres noches de Eva – Filmin 20231013
|The Party (2017) 6,2 71′ The Party – Filmin 20231012
|¿Qué me pasa, doctor? (What’s Up Doc? 1972) 7,1 94′ ¿Qué me pasa, doctor? – Filmin 20231011
|El buen maestro (Les grands esprits 2017) 6,1 106′ El buen maestro – Filmin 20231010
|Iré donde tú vayas (J’irai où tu iras 2019) 5,1 91′ Iré donde tú vayas – Filmin 20231009
|Cosas de la edad (Rock’n’ Roll 2017) 5,3 123′ Cosas de la edad – Filmin 20231008
|Algo celosa (Jalouse 2017) 5,5 102′ Algo celosa – Filmin 20231007
|Aurora (Jamais contente 2016) 5,6 86′ Aurora (2017) – Filmin 20231006
|El chef, la receta de la felicidad (Comme un chef 2012) 5,5 85′ El Chef, la receta de la felicidad – Filmin 20231005
|Nuestra vida en la Borgoña (Ce qui nous lie 2017) 5,9 113′ Nuestra vida en la Borgoña – Filmin 20231004
|Madame Marguerite (Marguerite 2015) 6,2 127′ Madame Marguerite – Filmin 20231003
|¿Dónde estás, mamá? (Momo 2017) 4,6 85′ ¿Dónde estás, mamá? – Filmin 20231002
|Los profesores de Saint-Denis (La vie scolaire 2019) 6,0 111′ Los profesores de Saint-Denis – Filmin 20230929
|Vuelta a casa de mi madre (Retour chez ma mère 2016) 5,3 97′ Vuelta a casa de mi madre – Filmin 20230928
|La última locura de Claire Darling (La Dernière Folie de Claire Darling 2018) 5,4 94′ La última locura de Claire Darling – Filmin 20230927
|Rosalie Blum (2015) 6,4 91′ Rosalie Blum – Filmin 20230926
|Las chicas de la 6ª planta (Les femmes du 6ème étage 2010) 6,0 106′ Las chicas de la 6ª planta – Filmin 20230925
|No se aceptan devoluciones (2013) 6,2 116′ No se aceptan devoluciones – Filmin 20230924
|Un doctor en la campiña (Médecin de campagne 2016) 6,0 102′ Un Doctor en la Campiña – Filmin 20230923
|Perfumes (Les parfums 2020) 5,9 100′ Perfumes – Filmin 20230922
|Lucha de clases (La lutte des classes 2019) 5,3 103′ Lucha de clases – Filmin 20230921
|¿Y esto… de quién es? (Le test 2021) 5,2 85′ I això… de qui és? – Filmin 20230919
|Todo sobre mi padre (About My Father 2023) 4,6 89′ Todo sobre mi padre – Amazon-Prime 20230917
|Delicatessen (Delicatessen 1991) 7,2 95′ Delicatessen – Filmin 20230916
|Mandíbulas (Mandibules 2020) 6,1 74′ Mandíbulas – Filmin 20230915
|El Sr. Henri comparte piso (L’étudiante et Monsieur Henri 2015) 5,8 95′ El Sr. Henri comparte piso – Filmin 20230914
|Entre rosas (La fine fleur 2020) 5,6 95′ Entre rosas – Filmin 20230913
|Los recuerdos (Les souvenirs 2014) 5,9 92′ Los recuerdos – Filmin 20230912
|El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street 2013) 7,6 179′ The Wolf of Wall Street – Netflix 20230910
|Un par de seductores (Dirty Rotten Scoundrels 1988) 6,3 110′ Un par de seductores – Filmin 20230909
|Descubriendo el amor (Barefoot 2014) 5,0 90′ Descubriendo el amor – Filmin Descubriendo el amor – Amazon-Prime20230908, 20240331
|La familia que tú eliges (The Peanut Butter Falcon 2019) 6,4 97′ La familia que tu esculls – Filmin 20230907
|Baila con la vida (Alors on danse 2021) 4,5 105′ Baila con la vida – Filmin 20230905
|Las invisibles (Les Invisibles 2018) 6,1 102′ Las Invisibles – Filmin 20230903
|Las pequeñas victorias (Les Petites Victoires 2023) 5,6 89′ Las pequeñas victorias – Filmin 20230829
|Otra ronda (Druk 2020) 7,1 116′ Otra Ronda – Filmin 20230828
|Un romance con Fígaro (Falling for Figaro 2020) 5,6 104′ Un romance con Fígaro – Filmin 20230827
|La Vida de Adele (La vie d’Adèle – Chapitre 1 & 2 (Blue Is the Warmest Color) 2013) 7,4 180′ La vida de Adèle – Filmin 20200810, 20230826
|Las hermanas enfadadas (Les soeurs fâchées 2004) 6,1 93′ Las hermanas enfadadas – Filmin 20230825
|El pequeño Nicolás (Le petit Nicolas 2009) 6,1 91′ El pequeño Nicolás – Amazon-Prime 20230824
|Clara y Claire (Celle que vous croyez 2019) 6,3 101′ Clara y Claire – Filmin 20230823
|Oppenheimer (Odeón multicines)(2023) 7,6 180′ Relacionada amb: Oppenheimer: El dilema de la bomba atómica (2023) 6,7 87′ 20230822
|La delicadeza (La délicatesse 2011) 6,2 108′ La delicadeza – Filmin 20230821
|De la India a París en un armario de Ikea (The Extraordinary Journey of the Fakir 2018) 6,0 92′ De la India a París en un armario de IKEA – Amazon-Prime 20230820
|Si Dios quiere (Se Dio vuole 2015) 5,9 84′ Si Dios Quiere – Filmin Si Déu vol – TV3 20230819
|La directora de orquesta (De Dirigent 2018) 6,1 137′ La directora de orquesta – Filmin La directora d’orquestra – TV3 20230818
|La oportunidad de mi vida (La chance de ma vie 2011) 5,3 87′ La oportunidad de mi vida – Filmin 20230818
|No es mi tipo (Pas son genre 2014) 5,8 111′ No és el meu tipus – Filmin 20211101-20230817
|50 primaveras (Aurore 2017) 5,9 89′ 50 primaveres – Filmin 20230816
|Sácame de dudas (Ôtez-moi d’un doute 2017) 5,9 100′ Sácame de dudas – Filmin 20230815
|Señor y Señora Adelman (Monsieur & Madame Adelman 2017) 6,8 120′ Señor y señora Adelman – Filmin 20230814
|Amor y letras (Liberal Arts 2012) 5,8 97′ Amor y Letras – Filmin 20230813
|Un nuevo comienzo (Waffle Street 2015) 5,2 86′ Tornar a començar – TV3 20230812
|Shakespeare enamorado (Shakespeare in Love 1998) 6,5 123′ Shakespeare enamorat – Filmin 20230811
|Reencontrar el amor (Une rencontre 2014) 5,5 80′ Reencontrar el Amor – Filmin 20230809
|Brasserie Romantic (Brasserie Romantiek 2012) 5,6 102′ Brasserie Romantic – Filmin 20230808
|Reality bites (Bocados de realidad 1994) 6,2 99′ Reality Bites (Bocados de realidad) – Filmin 20230806
|El secreto de mi éxito (The Secret of My Success (The Secret of My Succe$s 1987)) 5,4 110′ El secreto de mi éxito – Filmin 20230805
|Beautiful Thing (1996) 7,2 89′ Beautiful Thing – Filmin 20200706, 20230803
|Bagdad Café (1987) 7,0 91′ Bagdad Café – Filmin 20230802
|En lugar del Sr. Stein (Un profil pour deux 2017) 5,6 99′ En lugar del Sr. Stein – Filmin 20230801
|Tan cerca, tan lejos (Deux moi 2019) 6,1 110′ Tan cerca, tan lejos – Filmin 20230731
|Una librería en París (Il materiale emotivo 2021) 5,1 93′ Una llibreria a París – Filmin 20230730
|El sueño de Gabrielle (Mal de pierres-2016) 6,0 120′ El sueño de Gabrielle – Filmin 20230729
|¡Al abordaje! (À l’abordage! 2020) 6,3 95′ ¡Al abordaje! – Filmin 2023072x
|Regreso a Hope Gap (Hope Gap 2019) 6,5 96′ Hope Gap – Filmin 20230722
|Su mejor historia (Their Finest 2016) 6,1 117′ La seva millor història – Filmin 20230709
|Una bolsa de canicas (Un sac de billes 2017) 6,6 110′ Una bolsa de canicas – Filmin Una bossa de bales – TV3 20230708
|Los miserables (Les Misérables 2019) 7,2 102′ Els Miserables – Filmin 20230701
|Living (2022) 6,6 102′ Living – Filmin 20230625
|Cita en París (Made in Paris 1966) 4,9 103′ Cita en París – Filmin 20230623
|Ragtime (1981) 7,0 155′ Ragtime – Filmin 20230603
|Sin novedad en el frente (Im Westen nichts Neuesaka 2022) 7,2 147′ Sin novedad en el frente 20230530
|Mandarinas (Mandariinid (Tangerines) 2013) 7,5 83′ Mandarines 20230529
|El último voto (Swing Vote 2008) 5,1 119′ El último voto – Filmin 20230528
|La clase de piano (Au bout des doigts 2018) 5,5 106′ La clase de piano – Filmin 20230521
|Adam (2019) 6,9 98′ Adam – Filmin 20230520
|Luces de París (La ritournelle 2014) 5,6 98′ Luces de París – Filmin 20230514
|Volver a vivir (June Again 2021) 6,2 99′ Volver a vivir – Filmin 20230409
|Negación (Denial 2016) 6,0 110′ Negació – Mecanoscrit 20230407
|El caso Sloane (Miss Sloane 2016) 7,0 132′ El Caso Sloane – Filmin 20230313
|Ciudadano Bob Roberts (Bob Roberts 1992) 6,7 105′ Ciudadano Bob Roberts – Filmin 20230312
|Leones por corderos (Lions for Lambs 2007) 5,9 90′ Leones por corderos – Filmin 20230305
|Ático sin ascensor (5 Flights Up 2014) 5,5 92′ Ático sin ascensor – Filmin 20230226
|Michael Collins (1996) 6,7 132′ Michael Collins – Mecanoscrit 20230225
|Kimi no Na wa (Your Name 2016) 7,8 106′ Your Name – Mecanoscrit 20230219
|El olivo (2016) 6,4 94′ El olivo – Amazon-Prime 20230217
|Ramona (2022) 5,9 80′ Ramona – Filmin 20230212
|El código Da Vinci (The Da Vinci Code 2006) 5,7 147′ El código Da Vinci – Amazon-Prime 20230211
|Hechizo de luna (Moonstruck 1987) 6,3 102′ Hechizo de luna – Filmin 20230207
|Un héroe anónimo (Viens je t’emmène 2022) 5,6 100′ Un héroe anónimo – Filmin 20230205
|La luz entre los océanos (The Light Between Oceans 2016) 6,3 130′ La luz entre los océanos – FilminLa llum entre els oceans – TV3 20230204
|La estafa (Bad Education 2019) 6,3 103′ La estafa – Filmin 20230201
|WALL•E (2008) 7,9 103′ WALL•E – DISNEY+ 20230130
|Los miserables (Les Misérables 2012) 7,2 152′ Los miserables – Amazon-Prime 20230129
|Espérame en el cielo (1988) 6,5 106′ Espérame en el cielo – Amazon-Prime 20230128
|Percy (2020) 5,8 120′ Percy – Filmin 20230127
|El amigo de mi hermana (Your Sister’s Sister 2011) 6,2 90′ El amigo de mi hermana – Filmin 202301xx
|Miss (2020) 5,3 107′ Miss – TV3 20230115
|El maestro del agua (The Water Diviner 2014) 5,8 111′ El maestro del agua – Rakuten TV 20230114
|Primera plana (The Front Page 1974) 8,1 105′ Primera Plana – Filmin 20230110
|Asuntos del corazón (TV) (es episodio de: La consulta de Eifel (Serie de TV) Herzenssachenaka 2019) 7,0 90′ Asuntos del corazón – rtve-play 20230108
|Lo mejor para ella (Black or White 2014) 5,3 121′ Lo mejor para ella – Amazon-Prime 20230107
|Todo el mundo odia a Johan (Alle hater Johanaka 2022) 6,4 93′ Todo el mundo odia a Johan – Filmin 20230106
|Four Lions (2010) 6,6 94′ Four Lions – Filmin 20230102, 20240331
|El Grinch (The Grinch 2018) 5,4 86′Amazon-Prime 20230101
|Brittany corre una maratón (Brittany Runs a Marathon 2019) 5,7 103′Amazon-Prime 20221231
|Hacia la luz (Hikari (Radiance) 2017) 6,0 97′ Hacia la luz – Filmin 20221230
|Unas Navidades diferentes (Christmas in the Heartland 2017) 4,0 112′ Unas navidades diferentes – Filmin 20221226
|Muchas gracias, Mr. Scrooge (Scrooge 1970) 6,9 118′ Muchas gracias, Mr. Scrooge – Filmin 20221225
|Rompiendo las normas (Misbehaviour 2020) 5,5 106′ Rompiendo las normas – Filmin 20221224
|También en el cielo (Du som er i himlenaka 2021) 6,3 86′ También en el cielo – Filmin 20221223
|Una pastelería en Tokio (An 2015) 6,8 113′ Una pastelería en Tokio – Filmin 20221221
|Baby, tú vales mucho (Baby Boom 1987) 5,4 103′ Baby, tú vales mucho – Filmin 20221218
|La rosa púrpura de El Cairo (The Purple Rose of Cairo 1985) 7,6 85′ La rosa púrpura de El Cairo – Filmin 20221216
|Binti (2019) 6,5 86′ Binti – Filmin 20221214
|Los reyes del verano (The Kings of Summer 2013) 6,2 93′ The Kings of Summer – Filmin 20221207
|Corazones valientes (Coeurs vaillants 2022) 5,2 85′ Cors valents – Filmin 20221206
|12 años de esclavitud (Years a Slave (Twelve Years a Slave) 2013) 7,3 133′ 12 anys d’esclavitud – Filmin 12 anys d’esclavitud – TV3 L’infinit dins d’un jonc pàg.277 20210204 i 20221204
|Hanne (2018) 7/10 90′ Hanne – TV320221203
|Hit the Road (Jaddeh Khaki -Iran 2021) 6,5 93′ Hit the Road-Filmin 20221202
|Yo era famoso (I Used to be Famous 2022) 6,0 104′ Yo era famoso – Netflix 20221129
|Nadie sabe que estoy aquí (2020) 6,0 91′ Nadie sabe que estoy aquí – Netflix 20221128
|Más allá de los dos minutos infinitos(Droste no hate de bokura 2020) 6,7 70′ Más allá de los dos minutos infinitos-Filmin 20221127
|Demasiado mayor para cuentos de hadas (Za duzy na bajkiaka 2022) 4,8 106′ Too Old for Fairy Tales – Netflix 20221123
|Cinco lobitos (2022) 7,3 104′ Cinco lobitos -Filmin 20221122
|Hysteria (2011) 6 100′ Hysteria -Filmin 20221120
|Las niñas (2020) 6,2 100′ 20221119
|El inocente (The Lincoln Lawyer 2011) 6,5 119′ 20221113
|Un crimen perfecto (A Perfect Murder 1998) 5,7 107′ 20221112
|Despedidas (Okuribito (2008) 7,6 131′ Despedidas -Filmin 20221106
|Tenéis que venir a verla (2022) 5,8 64′ Tenéis que venir a verla -Filmin 20221105
|Miss Marx (2020) 5,2 103′ Miss Marx-Filmin 20221104
|Sully (2016) 6,6 96′ 20221022
|El pare de la núvia Joan Pera 99′ 20221012
|Família a l’instant (Instant Family 2018) 6,1 119′ Netflix 20210504 i 20221009
|Recuerdos del corazón (Heart of the Country 2013) 4,6 87′ 20221008
|Hasta los huesos (To the Bone 2017) 5,8 107′ Hasta los huesos -Netflix 20221003
|En la Toscana (2022) 4,5 90′ En la Toscana -Netflix 20220930
|Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All at Once 2022) 7,0 139′ Todo a la vez en todas partes-Filmin-lloguer 20220928
|Un monstruo viene a verme (A Monster Calls 2016) 6,6 100′ Un monstruo viene a verme-Netflix 20220927
|Lluvia en los zapatos (1998) 5,9 90′ 20220926
|¿Quién teme a Virginia Woolf? (Who’s Afraid of Virginia Woolf? 1966) 7,7, 129′ 20220925
|C’est la vie (Le Sens de la fête 2017) 5,8, 115′ 20220924
|Elvis (2022) 7,1 159′ 20220921
|Moonrise Kingdom (2012) 7,2 94′ 20220910
|Buena suerte, Leo Grande (Good Luck to You, Leo Grande 2022)6,6 97′ Buena suerte, Leo Grande-Filmin 20220909
|Sis nits d’agost (2022) n,n 94′ 20220908
|Un niño culpable (Responsible Child 2019) 6,3 90′ Un niño culpable-Filmin 20220902
|Annette (2021) 6,3 140′ Annette-Filmin 20220901
|La novia del desierto (2017) 6,3 77′ La novia del desierto-Filmin 20220831
|Tove (2020) 6,2 103′ Tove-Filmin 20220830
|La skater (Skater Girl 2021) 6,1 107′ La skater-Netflix 20220829
|Las cartas de amor no existen (Chère Léa 2021) 5,8 89′ Las cartas de amor no existen-Filmin 20220827
|El erizo (Le Hérisson 2009) 7,1 95′ L’eriçó -Filmin 20220826
|Mystic Pizza (1988) 5,2 102′ Mystic Pizza-Filmin 20220825
|Gabrielle (2013) 6,1 99′ Gabrielle (2013) -Filmin 20220824
|La torre de Suso (2007) 6,4 100′ La torre de Suso -Filmin 20220823
|Las buenas intenciones (Les Bonnes intentions 2018) 5,4 103′ Las buenas intenciones -Filmin 20220821
|Wonder (2017) 7,1 113′ Wonder -Netflix 20220820
|Amor de madre (2022) 5,0 110′ Amor de madre -Netflix 20220819
|La biblioteca de los libros rechazados (Le Mystère Henri Pick 2019) 6,2 101′ La biblioteca de los libros rechazados -Filmin 20220818
|Mi casa en París (My Old Lady 2014) 5,7 107′ La meva casa a París -Filmin 20220817
|Manual de la buena esposa (La bonne épouse 2020) 4,7 109′ Manual de la buena esposa -Netflix 20220816
|La casa de verano (Les Estivants 2018) 4,9 125′ La casa d’estiu -Filmin 20220814
|Rosalie Blum (2015) 6,4 91′ Rosalie Blum -Filmin 20220813
|Aprendiendo a conducir (Learning to Drive 2014) 5,7 86′ Aprendiendo a conducir -Filmin 20220717
|A casa por navidad (Hjem til jul (Home for Christmas) (2010) 5.1 90′ A casa por Navidad -Filmin 20220716
|Bienvenidos al Sur (Benvenuti al Sud – 2010) 5,8
102′ Bienvenidos al Sur -Filmin 20220716
|Quiero ser italiano (L’italien 2010) 5,2 102′ Quiero ser italiano -Filmin 20220715
|Amor sin control (Thanks for Sharing 2012) 5,5 112′ Amor sin control -Filmin 20220710
|Loco por ella (2021), 5,9, 102′ Loco por ella -Netflix 20220415-0703
|En la casa (Dans la maison – 2012) 7,3 101′ En la Casa -Filmin 20220415-0703
|Lo mejor está por llegar (Le meilleur reste à venir 2019) 6,1 117′ 20220415-0703
|En un patio de París (Dans la cour (In the Courtyard) 2014) 5,6 97′ En un pati de París -Filmin 20220415
|Viva la libertad (Viva la libertà 2013) 6,3 94′ Viva la libertà -Filmin 20220410
|Justicia (Miniserie de TV) (Anne 2022) 7,0 52×4′ Justícia-Filmin 20220327-30
|Bailando la vida (Finding Your Feet 2017) 6,0 111′ Ballant la vida-Filmin 20220326
|La casa de la esperanza (The Zookeeper’s Wife 2017) 6,1 124′ Netflix TV320220323
|Dos amants (Two Lovers 2008) 6,6 100′ Filmin 20220320
|Chéri (2009) 5,3 90′ 20220320
|Un home anomenat Ove (En man som heter Ove 2015)6,7 116′ Filmin 20220319
|Una buena receta (Burn 2015)100′ Filmin Cremat-TV320220319
|El vientre del mar (El ventre del mar 2021) 5,2 111′ El ventre del mar-Filmin 20220313
|Les dues nits d’ahir (2020) 5,6 85′ Les dues nits d’ahir-Filmin 20220312
|¿Y si vivimos todos juntos? (Et si on vivait tous ensemble? 2011) 6,0 97′ I si vivim tots plegats?-Filmin 20220306
|Una historia de Brooklyn (The Squid and the Whale 2017) 6,6 88′ Una historia de Brooklyn-Filmin 20220305
|Un franco, 14 pesetas (2006)6,7 105′ Netflix 20220101
|Lulli (2021) 3,8 90′ Netflix 20220101
|Harry Potter y la piedra filosofal (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 2001) 6,8 152′ 20211228
|Algo para recordar (Sleepless in Seattle 1993) 6,0 101′ Filmin 20211227
|No mires arriba (Don’t Look Up 2021) 6,8 138′ Netflix 20211226
|La cinta de música (Mixtape 2021) 5,5 93′ Netflix 20211225
|El chico que salvó la Navidad (A Boy Called Christmas 2021) 5,7 106′ Netflix 20211224
|Billy Elliot (Quiero bailar 2000) 7,4 111′ Netflix 20211219
|Amor es todo lo que necesitas (Den skaldede frisør (Love Is All You Need) 2012) 5,8 116′ Filmin 20211218
|Fiesta de empresa (Office Christmas Party 2016) 4,5 105′ Netflix 20211217
|El hombre más enfadado de Brooklyn (The Angriest Man In Brooklyn 2014) 4,8 88′ Filmin 20211216
|Un buen doctor (Docteur? 2019) 5,8 90′ Filmin 20211214
|Un seductor a la francesa (Le retour du héros 2018) 5,5 90′ Filmin 20211213
|I si vivim tots plegats? (Et si on vivait tous ensemble? 2011) 6,0 97′ Filmin 20211212
|Un hombre fiel (L’homme fidèle 2018) 5,8 75′ Filmin 20211211
|Normandía al desnudo (Normandie nue 2018) 5,3 105′ Filmin 20211209
|Jugar para ganar (TV) (Playing for Keeps (TV) 2009) 4,2 80′ 20211208
|Dumplin’ (2018) 5,2 110′ Filmin 20211207
|Llenos de vida (Place publique 2018) 5,4 94′ Filmin 20211205
|Mira quién habla (Look Who’s Talking 1989) 5,1 100′ Filmin 20211204
|Mis funciones secretas (Moskau Einfach! 2020) 5,7 99′ Filmin 20211203
|Casi imposible (Long Shot 2019) 5,5 120′ Netflix 20211202
|Regreso al futuro (Back to the Future 1985) 7,5 116′ Netflix 20211201
|Viajo sola (Viaggio sola 2013) 5,4 79′ Filmin 20211130
|Sácame del paraíso (Wanderlust 2012) 4,3 98′ Netflix 20211128
|Calle de la Humanidad, 8 (8 Rue de l’Humanité 2021) 5,2 125′ Netflix 20211127
|El concierto (Le Concert 2009) 7,0 118′ El Concert – Filmin 20211126
|Professor Lazhar (Monsieur Lazhar 2011) 6,8 94′ Filmin 20211124
|Ments brillants (Première année 2018) 5,8 92′ Filmin 20211123
|Potiche (2010) 5,6 103′ Filmin 20211118
|Boges d’alegria (La pazza gioia 2016) 6,5 111′ Filmin 20211114
|Pastel de pera con lavanda (Le goût des merveilles 2015) 6,0 95′ Filmin 20210515 i 20211111
|Una razón brillante (Le brio 2017) 95′ Filmin 20211110
|Luciérnagas en el jardín (Fireflies in the Garden 2008) 5,4 95′ Filmin 20211107
|Love Actually (2003) 6,8 128′ Netflix 20211106
|El rey pasmado (1991) 5,7 106′ 202111105
|Mañana empieza todo (Demain tout commence 2016) 6,3 115′ Demà comença tot – Filmin 20211105
|Els 50 són els nous 30 (Marie-Francine 2016) 5,0 95′ Filmin 20211104
|Petites mentides sense importància (Les petits mouchoirs 2010) 5,8 154′ Filmin 20211102
|Hermanas por sorpresa (Demi-Soeurs 2018) 95′ 20211031
|Pride (Oegullo) (2014) 7,2 129′ Filmin 20211028
|Los consejos de Alice (Alice et le maire 2019) 5,7 104′ Filmin 20201130 / 20211026
|El amor está en el aire / L’amor és a l’aire-(Amour et turbulences)-Comèdia-5,1 Filmin 20201130 / 20211025
|El majordom (Lee Daniels’ The Butler 2013) 6,6 132′ 20211024
|Pau Casals, la força d’un silenci (TV) (2017) 6,3 97′ Filmin20211024
|El becari (The Intern 2015) 5,8 121′ 20211023
|Mai és tard (Danny Collins 2015) 6,1 106′ 20211022
|Lady Bird (2017) 6,6 94′ Netflix 20211019
|Vida privada (Private Life 2018) 6,5 127′ Netflix 20211016
|En el mejor momento (Sul più bello 2020) 5,0 91′ Netflix 20211014
|Shiva Baby (2020) 6,3 71′ Filmin 20211013
|Náufrago (Cast Away 2000) 7,2 143′ Netflix 20211012
|Atrápame si puedes (Catch Me If You Can 2002) 7,3 140′ Netflix 20211010
|El profesor (Detachment 2011) 6,9 97′ Filmin 20211009
|La llegada (Arrival 2016) 7,3 116′ Netflix 20211008
|La professora d’història (Les héritiers 2014) 6,4 100′ Filmin 20211007
|Separa-dos (The Break-Up 2006) 5,0 105′ Netflix 20211006
|El bon mestre (Les grands esprits 2017) 6,1 106′ Filmin 20211005
|Terra de telers (2020) 3,7 115′ Filmin 20211003
|Seis grados de separación (Six Degrees of Separation 1993) 6,3 111′ Filmin 20210919
|Rams (2020) 5,9 115′ Filmin 20210918
|Descubriendo a Forrester (Finding Forrester 2000) 6,7 136′ Filmin 20210917
|Petit indi (2009) 5,1 92′ Filmin 20210916
|Milagro azul (Blue Miracle 2021) 5,6 95′ Netflix 20210915
|El manual de la familia perfecta (Le Guide de la famille parfaite 2021) 5,6 102′ Netflix 20210913
|Y entonces llegó ella (Along Came Polly 2004) 5,3 87′ Netflix 20210907
|La gran apuesta (The Big Short 2015) 6,8 123′ Netflix 20210905
|Las dos caras de la verdad (Primal Fear 1996) 7,3 131′ Netflix 20210904
|Entre pillos anda el juego (Trading Places 1983) 6,3 117′ Filmin 20210902
|Come, reza, ama (Eat, Pray, Love 2010) 4,7 146′ Netflix 20210822
|1945 (2017) 6,7 91′ Filmin 20210821
|Ride, al ritme de les ones (2015) 4,5 93′Amazon-Prime 20210820
|L’illa (The Island 2005) 6,2 127′ 20210808
|Heartstone, corazones de piedra (Hjartasteinn (Heartstone) 2016) 6,8 129′ 20210807
|Thelma & Louise (1991) 7,2 128′ Filmin 20210807
|Agost (August: Osage County 2013) 6,7 121′ Amazon-Prime 20210807
|Tiempos de azúcar (2001) 5,8 116′ 20210806
|Ser padre(Fatherhood 2021) 5,2 109′ Netflix 20210801
|Puñales por la espalda (Knives Out 2019) 7,2 130′ Netflix 20210731
|El mensajero (Snitch 2013) 5,6 112′ Netflix 20210725
|La muerte de Stalin (The Death of Stalin 2017) 6,2 106′ Filmin 20210724
|El hundimiento (Der Untergang 2004) 7,4 155 ‘ Filmin 20210723
|Amistades salvajes (Animals 2019) 5,2 109′ Filmin 20210721
|Captain Fantastic (2016) 7,5 118′ Filmin 20210716
|Nacido el cuatro de julio (Born on the Fourth of July 1989) 6,7 145′ Filmin 20210704
|Late Night (2019) 5,6 102′ Netflix 20210703
|Al agua gambas (Les crevettes pailletées 2019) 5,3 100′ Filmin 20210625
|Julie & Julia (2009) 5,7 123′ Netflix 20210624
|El rey de la polca (The Polka King 2017) 5,1 95′ Netflix 20210623
|La muerte os sienta tan bien (Death Becomes Her 1992) 5,7 104′ Filmin 20210621
|Descifrando Enigma (The Imitation Game 2014) 7,2 114′ Netflix 20210620
|Los Mitchell contra las máquinas (The Mitchells vs the Machines 2021) 7,2 110′ Netflix 20210619
|The Farewell (2019) 6,7 95′ Filmin 20210616
|El coro (Boychoir 2014) 5,8 106′ Filmin 20210615
|Rain Man (1988) 7,4 129′ Filmin 20210613
|Un home anomenat Ove (En man som heter Ove 2015) 6,7 116′ TV3 Filmin 20210612
|Tootsie (1982) 7,1 119′ Filmin 20210611
|Kramer contra Kramer (Kramer vs. Kramer 1979) 7,2 104′ Filmin 20210609
|La trinchera infinita (2019) 7,3 147′ Netflix 20210608
|Escuela de rock (School of Rock 2003) 5,6 108′ Netflix 20210607
|Forrest Gump (1994) 8,2 142′ Netflix 20210606
|Siete años en el Tíbet (Seven Years in Tibet 1997) 6,1 136′ Netflix 20210605
|The Meyerowitz Stories (2017) 6,0 110′ Netflix 20210604
|El día del Sí (Yes Day 2021) 4,5 89′ Netflix 20210603
|Te quiero, imbécil (2020) 4,8 86′ Netflix 20210601
|Hook (El capitán Garfio 1991) 6,3 137′ Netflix 20210531
|La ola (Die Welle 2008) 7,4 110′ L’onada (pel·lícula) 20210530
|L’obsessió d’una professora (A Teacher’s Obsession 2015) ?,? 83′ TV3 20210529
|La meva setmana amb Marilyn (My Week with Marilyn 2011) 6,2 101′ Amazon-Prime 20210528
|Personas, lugares, cosas (People Places Things 2015) 5,9 85′ Netflix 20210527
|Historia interminable (Die unendliche Geschichte (The Neverending Story) 1984) 6,9 94′ Filmin 20210526
|Memorias de África (Out of Africa 1985) 7,4 160′ Filmin 20210525
|Flipped (2010) 6,9 86′ Netflix 20210524
|The Holiday (Vacaciones-2006) 6,0 138′ Netflix 20210523
|Diecisiete (2019) 6,8 100′ Netflix 20210522
|Crueldad intolerable (Intolerable Cruelty 2003) 5,5 100′ Netflix 20210519
|La estación de las mujeres (Parched 2015) 6,9 116′ Filmin 20210518
|El maravilloso jardín secreto de Bella Brown (This Beautiful Fantastic 2016) 5,8 100′ 20210516
|Unos días para recordar (Bon rétablissement! 2014) 5,6 81′ Netflix Filmin Amazon-primevideo 20210513
|Tallulah (2016) 6,2 111′ Netflix 20210512
|10 días de oro (10 jours en or 2012) 5,2 95′ Netflix 20210510
|Monstruo (Monster 2018) 6,1 98′ Netflix 20210509
|Revolutionary Road.2008-6,9 119′ Netflix 20210507
|Ya no me siento a gusto en este mundo (I Don’t Feel at Home in This World Anymore 2017) 6,0 93′ Netflix 20210506
|Familia al instante (Instant Family 2018) 6,2 119′ Netflix 20210504
|Mein Führer (Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler 2007) 4,9 89′ Filmin 20210503
|La vida de los otros (Das Leben der Anderen 2006) 8,0 137′ 20210502
|Nomadland (2020) 7,0 108′ 20210502
|Esta tierra es mi tierra (Bound for Glory 1976) 6,9 147′ 20210501
|Esta tierra es mía (This Land is Mine 1943) 8,0 103′ 20210430
|Más allá de la vida (Hereafter 2010) 6,2 129′ Netflix 20210428
|La gata sobre el tejado de zinc (Cat on a Hot Tin Roof 1958) 8,0 108′ Filmin 20210426
|Historia de un matrimonio (Marriage Story 2019) 7,2 136′ Netflix 20210423
|28 días (28 Days 2000) 4,8 104′ Netflix 20210422
|Miss Agente Especial (Miss Congeniality 2000) 4,2 105′ Netflix 20210421
|La llista de Schindler (1993) 8,6 195′ pàg.375 L’infinit dins d’un jonc Netflix 20210420
|Mentiroso compulsivo (Liar Liar 1997) 5,4 87′ Netflix 20210419
|El amor tiene dos caras (The Mirror Has Two Faces 1996) 5,8 126′ 20210418
|Adú (2020) 6,2 119′ 20210417
|La vida por delante (La vita davanti a sé 2020) 6,1 94′ 20210414
|La teoría del todo (The Theory of Everything 2014) 7,0 123′ 20210413
|La casa del reloj en la pared (The House With a Clock in its Walls 2018) 5,1 104′ 20210412
|Un viaje de diez metros (The Hundred-Foot Journey 2014) Comedia dramática 6,1 117′ 20210410
|Helene (2020) 6,3 121′ 20210405
|La boda de Rosa (2020) 6,2 100′ 20210404
|Betty Anne Waters (Conviction) (2010) 6,4 107′ 20210403
|Mediterraneo (1991) 7,0 90′ 20210402
|Josep (2020) 7,3 81′ 20210401
|Persepolis (2007) 7,8 95′ 20210331
|O los tres o ninguno (Nous trois ou rien 2015) 6,6 102′ 20210330
|La noia de la boira (La ragazza nella nebbia 2017) 6,0 128′ 20210327
|Una película hablada (Um Filme Falado)(2003)-6,2 96′ Boladevidre 20210322
|Orson West (2012) 5,1 87′ Boladevidre FILMIN 8 20210321
|El metge (Der Medicus (The Physician) 2013) 6,6 150′ 20210320
|El guateque (The Party 1968) 7,6 99′ Boladevidre 20210318
|Las Vidas Posibles De Mr Nobody-7,2 (distòpica) 141′ 20210317
|Taxi Driver (1976)-8,1 113′ L’infinit dins d’un jonc pàg.203 20210316
|Lisístrata (2002) 3,2 89′ 20210315
|La dona del segle (2019) 5,6 90′ 20210314
|La llum d’Elna (2016) 5,6 96′ 20210313
|Zorba El Griego-Comèdia-6,6 136′ Boladevidre 20210309
|El ayuda de camara (The Dresser,2015) Anthony Hopkins – 6,0 104′ 20210308
|Batalla en Seattle (2007) 6,1 100′ 20210305
|Mantra, el so en el silenci (2017) 6,7 85′ 20210305
|Los principios del cuidado (Comèdia 2016) 6,4 93′ 20210304
|Mala hierba (Comèdia 2018) 6,6 100′ 20210303
|Mully (2015) 81′ 20210301
|Vivir para gozar (Holiday-1938)-7,5 93′ L’infinit dins d’un jonc pàg.378 Comèdia 20210228
|La invención de Hugo (Hugo-2011) 6,8 127′ (Amazon-primevideo) L’infinit dins d’un jonc pàg.334 20210227
|Ramon Grosfoguel a la CUP, ERC, JxC: “Pónganse a la altura del mandato de este pueblo”.(2021) 52′ 20210226
|La Misión (1986) 7,6 125′ 20210225
|No soy tu enemigo (2019) 6,7 133′ 20210224
|El que sé del meu oncle (2021) 10,0 57′ 20210223
|Un dia perfecte per volar (2015) 5,3 70′ 20210222
|Banderas de nuestros padres (2006) 6,7 132’20210221
|Generació Kibbutz 52′ 20210220
|Cartes des d’Iwo Jima (2006) 7,4 141′ L’infinit dins d’un jonc pag.177 20210219
|Gangs Of New York [2002] 6,7 161′ (Amazon-primevideo) L’infinit dins d’un jonc pàg.227 20210218
|El lector (Stephen Daldry-2008)-7,2 123′ L’infinit dins d’un jonc pàg.106 Boladevidre 20210216
|Per el afortunado (2018) 6,4 162′ 20210216
|Smoke (1995) 7,6 112′ L’infinit dins d’un jonc pàg.226 20210215
|Mis tardes con Margueritte (2010) 6,5 82′ 20210209
|Doce hombres sin piedad (1957) 8,7 95′ 20210208
|Profesor en Groenlandia (2018) 5,7 94′ 20210207
|Border (2018) 6,5 101′ 20210206
|Hasta tiene tus ojos, 5,4 Comedia | Adopción 20210205
|Te querré siempre (Viaggio in Italia-1954) 7,4 80′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.350 20210205
|84 Charing Cross Road (La carta final-1987) 6,9 99′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.305 20210203
|La cinta blanca (2009) 7,2 145′ (Amazon-primevideo+FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.292 202101dd
|Ciudad de Dios (2002) 8,4 130′ L’infinit dins d’un jonc pàg.366 202101dd
|Centauros del desierto (1956) 8,0 119′ L’infinit dins d’un jonc pàg.367 202101dd
|El juicio de los 7 de Chicago (2020) -7,1 202101dd
|El niño que domó el viento (2019) 6,9 113′ 202101dd
|La increíble historia de la Isla de las Rosas (2020) 5,9 202101dd
|La milla verde (1999) 7,9 180′ 202101dd
|La Terminal Steven Spielberg (2004)-6,5 128′ 202101dd
|Una cuestión de género (2018) 6,3 120′ 202101dd
|2001 Una odisea en el espacio (1968)-7,9 139′ L’infinit dins d’un jonc pag.192 202101dd
|Tierra de abundancia (Land of Plenty) (2004) 6,0 118′ Boladevidre 202101dd
|El nombre de la rosa (1986) 7,8 131′ ( Amazon-primevideo+FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.153 20210130
|Set núvies per a set germans (1954) 7,0 103′ L’infinit dins d’un jonc pàg.256 20210128
|Agora (2009) 6,5 126′ L’infinit dins d’un jonc pàg.231 20210127
|Matar un rossinyol (1962) 8,3 129’ L’infinit dins d’un jonc pàg.205 20210124
|50 Primeras Citas (2004) 6,0 99′ 20210120
|Qué bello es vivir (It’s a Wonderful Life, Frank Capra-1946) 8,2 130′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc Pàg.154 20210119
|Pretty Woman (1990) 6,3 119′ 20210116
|Underground (Emir Kusturica-1995)-7,8 165′ L’infinit dins d’un jonc pàg.60 20210111
|Soul (Disney 2020)-7,6 100′ 20210110
|Roba esta película (Steal This Movie) (2000) -6,1 107′ 20210107
|El Fantasma de la Opera (1986) (25è aniversari-2013) 160′ 20210102
|Fahrenheit.451.(1966)-7,3 108′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.124 20210102
|Dinero sucio (The Laundromat) (2019) 5,5 95′ 2020mmdd
|El Francotirador (2014) – 6,4 2020mmdd
|El nostre últim estiu a Escòcia -6,3 2020mmdd
|El Ultimo Rey De Escocia 7,1 2020mmdd
|Hitchcock (2012)-6,2 98′ 2020mmdd
|La Heredera 8,1 2020mmdd
|La vida lliure (2017) 5,7 90′ Boladevidre 2020mmdd
|Molly’s game -6,8 2020mmdd
|¿No es romántico? (2019) 4,7 88′ 2020mmdd
|La ceremonia (Claude Chabrol 1995)-7,4 126′ L’infinit dins d’un jonc pàg.108 20201231
|La Mejor Oferta 2013-Drama romántico-7,1 131′ Boladevidre 20201230
|Sense perdó (Clint Eastwood-1992)-8,2 126′ L’infinit dins d’un jonc pàg.45 20201230
|El Hombre Que Mató A Liberty Valance (John Ford-1962)-8,3 119′ L’infinit dins d’un jonc pàg.84 20201228
|Memento (Christopher Nolan-2000)-7,9 115′ L’infinit dins d’un jonc pàg.75 20201227
|Como en un espejo (Såsom i en spegel) (Ingmar Bergman-1961)-7,7 91′ ( Amazon-primevideo+FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.49 20201226
|Django desencadenat (Quentin Tarantino-2012)-7,9 165′ (NETFLIX) L’infinit dins d’un jonc pàg.45 20201224
|El cielo sobre Berlín (Der Himmel über Berlin (Wim Wenders-1987)-7,4 128′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.52 20201224
|El Rio-Jean.Renoir.The.River.(1951)-7,8 20201223
|Las Zapatillas Rojas (The Red Shoes)-1948-7,720201222
|Alexandre (Alejandro Magno) (Oliver Stone-2004)-5,2 173′ (Amazon-primevideo) L’infinit dins d’un jonc pàg.27 20201220
|La juventud-(2015 Paolo Sorrentino)-Drama-Amistad-7 Boladevidre 20201213
|Mi amigo el gigante [2016]-Fantástico-5,320201206
|L’arbre de la vida-(2011)-Drama-Familia-Infancia-Años 50 –5,9 133′ Boladevidre 20201205
|Un lugar donde quedarse (2011 Paolo Sorrentino)-(Drama. Comedia)-(This Must Be the Place (Questo deve essere il posto))-6,1 Boladevidre 20201205
|Armas de mujer (1988)-Comèdia-6,4 20201203
|The disaster artist – James Franco (2017) TV3 català-Comèdia-6,8 20201203
|Amanece que no es poco – Jose Luis Cuerda (1988)-7,5 20201202
|El Discurso Del Rey (2010) 20201130
|Enemigas Íntimas-COMEDIA-4,2 20201130
|El permiso-Furlough-Vacaciones-COMEDIA_dramàtica 2019 -4,5 20201129
|Els millors amics – Dan Levy Dagerman (2017) 20201128
|Come_as_you_are-(Cuando_tu_quieras-remake_d’Hasta_la_vista)-comèdia-(2019)-6,0 20201126
|Despertando a Ned-Comèdia-6,9 Boladevidre 20201126
|Hasta_la_vista_2011_comèdia_dramàtica-catala-6,4 20201125
|eXistenZ (1999)-6,2 20201124
|Serendipity.2001-comèdia_romàntica-5,9 20201124
|Tras el corazon verde (1984)-6,3 20201124
|El Benefactor-4,3 20201121
|Los Fenomenos-(2014)-6,3 20201121
|Especiales (2019) 7,0 20201120
|Wonder Wheel (Spanish) – Woody Allen-6,2 Boladevidre 20201120
|The Fall. El sueño de Alexandria (2008)–7,0 Boladevidre 20201119
|Clueless (Fuera De Onda)(1995) 5,0 20201115
|El Vicio Del Poder[2019]-6,8 20201114
|Lliçons d’amor (Words and Pictures) (2013) 5,7 20201114
|Los Amantes de María (1984) Drama_romàntic-5.9 Boladevidre 20201114
|El escandalo Blaze (Paul Newman) -5,4 Boladevidre 20201113
|1917 (Sam Mendes-2019)-1a guerra mundial-7,80 Boladevidre 20201112
|Esto (no) es un secuestro (The Ref) (1994 Ted Demme)-Kevin Spacey-Comedia-USA-5,8 Boladevidre 20201112
|Whisky a GoGo – Whisky Galore – Alexander Mackendrick – 1949-Comèdia-6,7 Boladevidre 20201112
|El cielo protector – The sheltering sky (1990)-Bertolucci, Bernardo – 6,4 133′ Boladevidre 20201110
|El puente de los espias (2015)-6,8 Boladevidre 20201110
|Escondidos en Brujas (2008)-Comèdia-6,6 20201110
|La gran estafa americana(2013)-Comèdia-6,3 20201110
|Vias cruzadas (2003) -Comèdia-7,1 Boladevidre 20201110
|Braveheart_1995 -8,0 Boladevidre 20201109
|Cadena perpetua (1994)-8,6Boladevidre 20201109
|En Tierra De Nadie 2001-comèdia-7,4 Boladevidre 20201108
|Un Lugar Donde Quedarse-(Away We Go-Sam_Mendez) -comèdia-6,2 20201108
|¡Qué ruina de función! (1992) 7,2 104′ Boladevidre 20201107
|La selva esmeralda (1985) – 6,6 20200915
|Los archivos del Pentágono (2017) – 6,7 20200831
|Mamma Mia: Una y otra vez (2018) – 5,6 20200831
|El cuento de la princesa Kaguya (2013) -7,6 20200830
|¡Mamma Mia! La Pelicula (2008) – 5,8 20200830
|Nuestro ultimo verano en Escocia-6,3 20200829
|Dale duro (Get.Hard)2015 -4,7 20200826
|Retrato de una mujer en llamas (2019) -7,5 20200826
|Cafarnaum (2018) 7,7 20200822
|Caramel (2010) 6,7 20200822
|Cats 2019 SPANISH 3,3 20200821
|Los juegos del hambre 01 (2012)-6,2 (distòpica) 20200819
|Los juegos del hambre. En llamas (2013)-6,5 (distòpica) 20200819
|Los juegos del hambre. Sinsajo. Parte 1 (2015)-5,6 (distòpica) 20200819
|Los juegos del hambre. Sinsajo. Parte 2 (2015)-5,6 (distòpica) 20200819
|Another Year (2010) -6,8 129′ 20200815
|Hairspray (2007) -5,8 20200815
|El ruido y la furia. [Martin Ritt…1959]-6,0 20200810
|Rashomon (Akira Kurosawa,1950) -8,1 88′ L’infinit dins d’un jonc pag.174 20200809
|intimidad (intimacy) (2001) (kerry fox, mark rylance, timothy spall) – spanish 6,2 20200801
|Mañana (Demain) (Cyril Dion, Mélanie Laurent, 2015) 7,6 20200727
|GreenBook-v3- 7,6 20200723
|Maria Magdalena 5,7 20200723
|El tren de la vida (Train de vie 1998) 7,2 20200717
|Dios mio, ¿pero que te hemos hecho, ahora? (2018) 5,0 20200714
|En campaña todo vale -5,0 20200709
|Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga-5,6 20200709
|Rebelión adolescente (2009)-5,5 20200709
|Cerezos en flor (KirschblÃ¼ten – Hanami) (Doris Dorrie, 2008) 7,2 (la millor) 20200708
|Hacia Rutas Salvajes 20200708
|Los Muppets(2011) 5,7 20200708
|Una Historia Casi Divertida (2010) 6.8 20200708
|Comer, beber, amar.[Yin shi nan nu].(Ang Lee.1994) 7,3 20200707
|Beautiful thing (1996) 7,2 20200706 Beautiful Thing – Filmin
|Dios Mio ¿Pero Qué Te Hemos Hecho? (2014) 6,0 20200705
|El primer día del resto de tu vida-7,2 20200705
|El verano de Kikujiro (1999) -7,5 20200705
|Good Bye Lenin 7,6 20200705
|Kolja (Kolya)(1996)-7,3 20200705
|Langosta (The Lobster) 2015 6,6 20200704
|La gran bellesa-v3-7,4 Boladevidre 20200625
|Antonia’s Line (Memorias de Antonia) (1995)-7,3 20200618
|Tierra De Angeles 6,5 20200615
|El nuevo exótico Hotel Marigold (2015) 20200609
|Hola, mi nombre es Doris 20200609
|La Sombra de la Ley.(2018) 5,8 20200609
|Noche De Juegos 5,7 20200609
|Sing Street 7,2 20200609
|Resacón en las Vegas 2. Ahora en Tailandia.(The hangover part II.2011) 5,8 20200608
|La vida de Brian (1951) 7,9 93′ (FILMIN+NETFLIX) L’infinit dins d’un jonc pàg.151 20200603
|Monty Python – La vida de Brian 7,9 20200603
|Mi gran pequeña granja (Ciclo ¡Despierta! El planeta te necesita 20200601
|El exótico Hotel Marigold (2011) 6,2 202005dd
|Dia De Lluvia En Nueva York-6,4 Boladevidre 20200530
|El fotògraf a l’infern-Francesc Boix 20200530
|El fotògraf de Mauthausen 5,8 20200530
|Increible Pero Falso 5,6020200529
|Y Ahora Adónde Vamos(Nadine Labaki,2011) 6,9 20200529
|BLADE RUNNER 2049 (2022-2036-2048 – 3 CORTOS PROLOGO BLADE RUNNER I) 7,0 20200525
|Indiana Jones Y El Reino De La Calavera De Cristal 5,4 20200523
|Indiana Jones y el Templo Maldito 7,4 20200520
|Bee Movie (2007) 5,4 20200519
|Indiana Jones 3-Indiana Jones Y La Última Cruzada 7,8 20200519
|Indiana Jones En busca del arca perdida 7,8 20200519
|Maleïda 1882 6,8 20200516
|Star Wars 9 El ascenso de Skywalker 2019 5,8 (distòpica) 20200516
|¡Ave, César! Hail, Caesar (2016)-5,4 Boladevidre 20200511
|Cinema Paradiso-8,3 Boladevidre 20200511
|El Rey Pescador (1991)-7,0 Boladevidre 20200511
|Fargo-1996-7,8 Boladevidre 20200511
|La boda de Muriel 1994-6,5 20200511
|The Blues Brothers [25 Aniv] 2005-7,2 Boladevidre 20200511
|Un Hombre Sin Pasado-2002-7,4 Boladevidre 20200511
|Como Deshacerte De Tu Jefe 5,2 20200506
|Resacon En Las Vegas 3 (2013) 4,9 20200506
|Resacón en Las Vegas 6,6 20200506
|Connie Y Carla 5,2 20200505
|Matilda.(1996) 5,9 20200505
|Canciones del segundo piso (2000) 7,0 {Songs from the Second Floor}[Roy Andersson](Lars Nordh, Stefan Larsson) 20200427
|Mientras dormias 5,5 20200427
|Mi Vida En Ruinas 4,7 20200427
|Elementary 1×02 Mientras dormias 6,2 20200426
|Last Christmas (2019) 5,3 20200426
|No hay quien pueda con el amor.(2009) 3,920200426
|Mi gran boda griega (2002) 5,6 20200415
|Mi gran boda griega 2 [2016] 4,6 20200415
|La Boda De Mi Mejor Amiga 5,7 20200414
|El gran hotel Budapest (2014) 7,2 20200411
|Los Becarios.(2013) 5,1 20200411
|Los Tenenbaums. una familia de genios [2001] 6,9 20200411
|Snatch. Cerdos y diamantes-comèdia-2000-7,9 Boladevidre 20200411
|Corazonada -comèdia musical-1981-6,4 Boladevidre 20200410
|Ha Vuelto-2015 6,3 20200410
|La visita del rencor-drama-7,2 20200410
|Lucky – 7,1 Boladevidre 20200410
|O Brother! (, Where Art Thou?) -2000 6,8 Boladevidre 20200410
|Un dia Perfecte-comèdia-2015-6,6 20200410 Boladevidre 20200410
|Borat (2006) 6,0 20200408
|Cuando Menos Te Lo Esperas 6,3 20200408
|EL CIELO PROXIMAMENTE 1991 Meryl Streep 6,1 20200408
|Peggy Sue se caso (1986)comèdia-5,9 20200408
|El Irlandes 7,3 Boladevidre 20200407
|Los Caballeros de la Mesa Cuadrada 7,4 20200407
|Señor Dame Paciencia 4,6 20200401
|El sentido de la vida 7,4 20200331
|El Medico Africano (2016) Comèdia dramàtica. Immigración. Anys 70. 6,2 20200330
|Los Asesinatos De Mama [1994] 5,9 20200330
|El ladron de orquideas 7,1 20200329
|Florence Foster Jenkins 6,1 20200329
|Gran_Nord_2x04_El_sentit_de_la_vida 20200329
|Mejor Imposible 7,6 20200329
|Ser o no ser (1942) 8,5 20200329
|Joker (2019)-8,0 20200315
|Del reves [Inside Out 2015]- animació, fantàstic 7,8 20200305
|Mujercitas (Little Women-2019) 7,0 135′ 20200203
|No soy un hombre facil (Comedia-Satira) (2018) 5,5 20200124
|Las horas del verano 6,5 20200115
|Mil Veces Buenas Noches (2013) 6,4 20200115
|El Diario De Bridget Jones (2001) 6,3 20200106
|Los amantes del Pont Neuf , 1991 , Leos Carax Juliette Binoche. 7,4 20200106
|Projecte_Llatzer_2016 5,7 20191230
|La Mujer De La Montaña (2019) 6,8 20191202
|Parásitos -Bong, Joon Ho 2019 8,0 Boladevidre 20191201
|El editor de libros.(2016) 5,8 20190909
|Hannah Arendt – Margarethe von Trotta (2012) 6,5 20190808
|Love & mercy – Bill Pohlad – (2014) 20190808
|La Ciencia Del Sueno -6,8 20180905
|Una Cuestion De Tiempo 7,0 20180905
|Entre Copas-6,7 20180821
|1984 (Novela: George Orwell-1984) 6,5 113′ (FILMIN) L’infinit dins d’un jonc pàg.211 20160324
|Tres Metros Sobre El Cielo (2010) -4,7 20160115
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!