Pelis vistes ordenades per data inversa-2025

|Ex maridos (Ex-Husbands 2023) 5,8 99′ Ex-maridos – Filmin 20251231
|Ruido (2025) 5,4 83′ Ruido – Filmin 20251230
|Unas Navidades reales (Royally Yours, This Christmas 2023) 89′ Solo para ti, esta Navidad – Amazon prime 20251229
|A Fabled Holiday (2022) 5,2 84′ A Fabled Holiday – Amazon prime 20251228
|Chevalier (2022) 5,8 107′ Cavaller – TV3 Joseph Bologne de Saint-George -Viquipèdia 20251227
|La joven y el mar (Young Woman and the Sea 2024) 6,8 100′ La jove i el mar – TV3 20251226
|Oh. What. Fun. (2025) 4,4 107′ Oh. What. Fun. – Amazon prime 20251226
|Les Cintes del Canal 34 – Canal Blau
Les Cintes del Canal 34: Setè programa -YouTube 20251222
|Les Cintes del Canal 34 – Canal Blau
Les Cintes del Canal 34: Sisè programa -YouTube 20251222
|Les Cintes del Canal 34 – Canal Blau
Les Cintes del Canal 34: Cinquè programa -YouTube 20251222
|La vida de Pi (Life of Pi 2012) 7,1 127′ 20251221
|I Am Woman (2019) 5,6 116′ I Am Woman – Filmin Sóc dona – TV3 20251220
|Les Cintes del Canal 34 – Canal Blau
Les Cintes del Canal 34: Quart programa -YouTube 20251217
|Un último favor (The Last Right 2019) 5,4 106′ Un último favor – Filmin 20251210
|El gran Lebowski (The Big Lebowski 1998) 7,6 117′ El gran Lebowski – Filmin 20251209
|No hay amor perdido (La Fille de son père 2023) 5,8 91′ No hay amor perdido – Filmin 20251208
|A la misma hora, la próxima Navidad (Same Time, Next Christmas 2019) TV 90′ Nadal vinent, com sempre – TV3 20251207
|Querido trópico (2024) 6,3 106′ Querido trópico – Filmin 20251206
|Las rebeldes del internado (Finishing School 1934) 6,2 71′ Las rebeldes del internado – Filmin 20251205
|Only You (2018) 6,3 119′ Only You – Filmin 20251203
|Pequeñas valientes (Petites 2022) 5,8 90′ Pequeñas valientes – Filmin 20251202
|Les Cintes del Canal 34 – Canal Blau
Les Cintes del Canal 34: Tercer programa -YouTube 20251201
|El cuadro robado (Le tableau volé 2024) 6,1 91′ El cuadro robado – Filmin 20251129
|Ciudad de vida y muerte (Nanjing! Nanjing! 2009) 7,4 132′ Amule 20251128
|Living (2022) 6,6 102′ Living – Filmin 20230625, 20251126
|Fuera de temporada (Hors saison 2023) 6,1 115′ Fuera de temporada – Filmin 20251125
|Les Cintes del Canal 34 – Canal Blau
Les Cintes del Canal 34: Segon programa -YouTube 20251124
|Antes del anochecer (Before Midnight 2013) 7,3 104′ Antes del anochecer – Filmin 20251124
|Una razón para vivir (Breathe 2017) 5,9 117′ Una razón para vivir – Filmin 20251123
|Condenados (Vogter 2024) 6,5 100′ Condenados – Filmin 20251122
|Beautiful Thing (1996) 7,2 89′ Beautiful Thing – Filmin 20200706, 20230803, 20251119
|Prácticamente magia (Practical Magic 1998) 5,1 102′ Prácticamente magia – Filmin 20251118
|Les Cintes del Canal 34 – Canal Blau
Les Cintes del Canal 34: Primer programa -YouTube 20251117
|Volveréis (2024) 6,0 114′ Volveréis – Filmin 20251117
|Licorice Pizza (2021) 6,5 133′ Licorice Pizza – Filmin 20251116 l’hem acabada avui
|Licorice Pizza (2021) 6,5 133′ Licorice Pizza – Filmin 20251114 ens manquen veure els 57′ finals
|Un asunto de familia (Manbiki kazoku (Shoplifters) 2018) 7,4 121′ Un asunto de familia – Filmin 20251112
|Las ocho montañas (Le otto montagne 2022) 7,4 147′ Las ocho montañas – Filmin 20251111
|Les Cintes del Canal 34 – Canal Blau
Les Cintes del Canal 34: Programa zero -YouTube 20251110
|Las vidas de Grace (Short Term 12) (Short Term 12 2013) 7,2 96′ Las vidas de Grace (Short Term 12) – Filmin 20251110
|Alex Hugo: Un sueño imposible (Alex Hugo: Un rêve impossible 2020) 105′Alex Hugo: Un somni impossible – TV3 Alex_Hugo:Temporada 6 (2020) (18) -Viquipèdia 20251109
|El sentido de un final (The Sense of an Ending 2017) 5,9 108′ El sentido de un final – Filmin El sentit d’un final – TV3 20251108
|Tres amigas (Trois amies 2024) 6,8 118′ Tres amigas – Filmin 20251107
|Slow (2023) 6,6 104′ Slow – Filmin 20251104
|La acusación (Pas de vagues 2024) 6,3 92′ La acusación – Filmin 20251103
|El gatopardo (Il gattopardo 1963) 7,8 186′ Amule 20251102
|El duque (The Duke 2020) 6,2 96′ El duc – TV3 20251101
|El club de los martes (Tisdagsklubben 2022) 5,0 102′ El club de los martes – Amazon prime El club de los martes – Filmin 20251031 20250214
|Shayda (2023) 6,4 117′ Shayda – Filmin 20251028
|Girls Will Be Girls (2024) 6,7 118′ Girls Will Be Girls – Filmin 20251027
|Cuatro madres (Four Mothers 2024) 5,8 89′ Cuatro madres – Filmin 20251026
|Alex Hugo: Dia de ràbia (2020) – TV3 Alex_Hugo:Temporada 6 (2020) (15) -Viquipèdia 20251026
|Una historia verdadera (The Straight Story 999) 7,8 111′ Una historia verdadera – Filmin 20251025
|Sorda (2025) 7,3 99′ 20251024
|Sick of Myself (Syk pike 2022) 6,4 97′ Sick of Myself – Filmin 20251022
|Interiores (Interiors 1978) 7,1 93′ Interiores – Filmin 20251021
|El descenso de la muerte (Downhill Racer 1969) 5,4 101′ El descenso de la muerte – Filmin 20251020
|El candidato (The Candidate 1972) 6,4 109′ El candidato – Filmin 20251018
|El precio de la pasión (The Good Mother 1988) 5,3 104′ El precio de la pasión – Filmin 20251017
|La vida soñada de Miss Fran (Sometimes I Think About Dying 2023) 6,4 91′ La vida soñada de Miss Fran – Filmin 20251016
|Baltimore (2023) 5,5 98′ Baltimore – Filmin 20251015
|Miss Carbón (2025) 5,6 93′ Miss Carbón – Filmin 20251014
|Mi crimen (Mon crime 2023) 6,0 102′ Mi crimen – Filmin 20251013
|Petite maman (2021) 6,7 72′ Petite maman – Filmin 20251012
|Els encantats (Los encantados) (2023) 6,2 108′ Els encantats – rtveplay-somoscine 20251011
|El caso Frieda (Friedas Fall 2024) 5,8 105′ El caso Frieda – Filmin 20251011
|La mujer que nunca existió (Aïcha 2024) 7,0 123′ La mujer que nunca existió – Filmin 20251010
|Fremont (2023) 6,0 91′ Fremont – Filmin 20251009
|Puro vicio (Inherent Vice 2014) 6,0 148′ Puro vicio – Filmin 20251008
|Toda una vida (Ein ganzes Leben 2023) 6,2 111′ Toda una vida – Filmin 20251007
|La receta perfecta (Vingt Dieux (Holy Cow) 2024) 6,5 90′ La receta perfecta – Filmin 20251006
|Los Tortuga (2024) 6,3 109′ Amule 20251005
|El veredicto (La ley del menor) (The Children Act 2017) 6,1 105′ El veredicte (La llei del menor) – TV3 20251004
|Una bonita mañana (Un beau matin 2022) 6,6 112′ Una bonita mañana – Filmin 20251001
|Esmorza amb mi (Desayuna conmigo) (Esmorza amb mi 2025) 6,0 100′ Esmorza amb mi (Desayuna conmigo) – Filmin 20250929
|Los tres días del cóndor (Three Days of the Condor 1975) 7,0 117′ Los tres días del cóndor – Filmin 20250928
|O corno (2023) 6,3 99′ Amule 20250927
|La gran ambición (Berlinguer. La grande ambizione 2024) 6,6 123′ La gran ambición – Filmin 20250926
|Un buen padre (Paternel 2024) 6,1 93′ Un buen padre – Filmin 20250925
|El maestro jardinero (Master Gardener 2022) 5,9 111′ El maestro jardinero – Filmin El mestre jardiner – TV3 20250924
|The Old Man & the Gun (2018) 6,1 83′ Un ladrón con estilo – Filmin 20250923
|La proposición (The Proposal 2009) 5,5 107′ La proposición – Amazon-Prime La proposta -Viquipèdia La proposición – rtveplay-Cine internacional 20240510 20250919
|Todos los hombres del presidente (All the President’s Men1976) 7,2 136′ Todos los hombres del presidente – Filmin 20250919
|Mogambo (1953) 7,2 115′ Mogambo – rtveplay-Cine de siempre 20250915
|Romería (2025) 7,1 115′ Circol Catòlic 202509115
|Tótem (2023) 6,4 95′ Tótem – Filmin 20250913
|Crossing (2024) 7,0 106′ Crossing – Filmin 20250913
|Yentl (1983) 6,5 128′ Yentl – Filmin 20250912
|Fuegos artificiales (Stranizza d’amuria 2023) 6,9 134′ Fuegos artificiales – Filmin 20250910
|Paterson (2016) 6,8 113′ Paterson – Filmin 20250908
|Alicia a través del espejo (Alice Through the Looking Glass 2016) 5,4 113′ 20250907
|Los padres de él (Meet the Fockers 2004) 6,0 115′ Los padres de él – Amazon-Prime Els pares d’ell -Viquipèdia A TV3 a les 15:50 del 20250906, 20240428
|Una buena persona (A Good Person (2023) 6,3 129′ Una buena persona – Primevideo 20250905
|Manuale d’amore (2005) 6,2 116′ 20250905
|María Montessori (La nouvelle femme 2023) 6,2 96′ 20250904 + 20240610 1a part i 20240615 2a part
|El balcón de las mujeres (Ismach Hatani 2016) 5,6 96′ El balcón de las mujeres – Primevideo-lionsgate+ 20250902
|Fortunata (2017) 5,5 103′ Fortunata – Filmin 20250901
|La historia de Jim (Le roman de Jim 2024) 6,7 102′ La historia de Jim – Filmin 20250831
|Un amor (2023) 6,4 128′ Un amor – PrimevideoUn amor – TV3 20250830
|Secretos de Estado (Official Secrets 2019) 6,5 112′ Secretos de Estado – Primevideo-lionsgate+ 20250829
|Teràpia de Vides Passades – Dolça Revolució 20250829
|Nunca es demasiado tarde (Still Life 2013) 6,4 92′ Nunca es demasiado tarde – Filmin 20250828
|La prima cosa bella (The First Beautiful Thing) (2010) 6,3 106′ La prima cosa bella – Filmin 20250826
|La fuente de las mujeres (La source des femmes (The Source) 2011) 7,0 136′ La fuente de las mujeres – Filmin 20250825
|La número uno (Numéro une 2017) 5,6 105′ La número uno – Filmin 20250824
|Lío en los grandes almacenes (Who’s Minding the Store? 1963) 6,4 90′ Lío en los grandes almacenes – Filmin 20250823
|Bonnie y Clyde (1967) 7,3 111′ Bonnie y Clyde – Filmin 20250822
|Uno de los nuestros (Goodfellas 1990) 8,4 148′ Uno de los nuestros – Filmin 20250821
|Amor es todo lo que necesitas (Den skaldede frisør (Love Is All You Need) 2012) 5,8 116′ Amor es todo lo que necesitas – Filmin 20211218, 20250820
|Celebración (Festen (The Celebration) 1998) 7,8 105′ Celebración – Filmin 20250819
|Sueños de una escritora en Nueva York (My Salinger Year 2020) 5,7 97′ Sueños de una escritora en Nueva York – Amazon-Prime 20250818
| Una mente maravillosa (A Beautiful Mind 2001) 7,5 130′
20250817
| Algunos hombres buenos (A Few Good Men 1992) 6,8 134′
20250816
|Parenostre (2025) 5,3 96′ Parenostre – Filmin 20250815
|El sexto hijo (Le sixième enfant (2022) 6,1 92′ El sexto hijo – Filmin 20250814
|Nader y Simin, una separación (Jodaeiye Nader az Simin (A Separation) 2011) 7,7 123′ Nader y Simin, una separación – Filmin 20250813
|La niña de la cabra (2025) 6,1 95′ La niña de la cabra – Filmin 20250812
|Mi única familia (Hard Truths 2024) 6,3 97′ Mi única familia – Filmin 20250811
|Secretos de un crimen (Santosh 2024) 6,6 125′ Secretos de un crimen – Filmin 20250810
|Un plan brillante (Flawless 2007) 6,0 108′ Un pla brillant – TV3 20250809
|Volver a empezar (Herself 2020) 6,3 97′ Tornar a començar – TV3 20250808
|La chica de la aguja (Pigen med nålen 2024) 7,0 122′ La chica de la aguja – Filmin 20250808
|Brokeback Mountain (En terreno vedado) (Brokeback Mountain 2005) 7,0 134′ Brokeback Mountain – Filmin 20250807
|Nada que perder (Rien à Perdre 2023) 5,8 112′ Nada que perder – Filmin 20250806
|Por todo lo alto (En fanfare 2024) 6,8 103′ Por todo lo alto – Filmin 20250805
|Muy lejos (Molt lluny 2025) 6,7 100′ Muy lejos – Filmin 20250804
|La pianista (La Pianiste 2001) 7,3 126′ La pianista – Filmin 20250803
|A fuego lento (La passion de Dodin Bouffant 2023) 6,4 135′ A fuego lento – Amazon-Prime 20250802
|Mamá o papá (2021) 5,4 103′ Mamá o papá – Amazon-Prime 20250730
|Bridget Jones: Loca por él (Bridget Jones: Mad About the Boy 2025) 5,6 126′ Bridget Jones: Loca por él – Amazon-Prime 20250729
|Un pequeño favor (A Simple Favor 2018) 5,7 117′ Un pequeño favor – Amazon-Prime 20250728
|Fantasías de un escritor (Tromperie 2021) 5,2 98′ Fantasías de un escritor – Amazon-Prime 20250727
|Una semana en Córcega (Un moment d’égarement 2015) 5,1 105′ Una semana en Córcega – Amazon-Prime 20250725
|La gran familia española (2013) 5,7 101′ La gran familia española – Amazon-Prime 20250724
|Los amantes del engaño (Mascarade 2022) 5,8 142′ Los amantes del engaño – Amazon-Prime 20250723
|La cortina de humo (Wag the Dog 1997) 6,6 95′ La cortina de humo – Filmin 20250722
|Fantasías (Live Nude Girls 1995) 4,8 91′ Fantasías – Amazon-Prime 20250721
|Miamor perdido (2018) 4,6 103′ Miamor perdido – Amazon-Prime 20250720
|Luna de miel para tres ( Honeymoon in Vegas 1992) 4,8 100′ Luna de miel para tres – Amazon-Prime 20250719
|Mama Maria (La Daronne 2020) 5,7 104′ Mama Maria – TV3 20250718
|Otro pequeño favor (Another Simple Favor 2025) 4,6 120′ Otro pequeño favor – Amazon-Prime 20250718
|También esto pasará (2025) 5,3 96′ También esto pasará – Amazon-Prime 20250716
|Una joven prometedora (Promising Young Woman 2020) 6,9 113′ Una joven prometedora – Amazon-Prime 20250714
|Ferrari (2023) 5,6 130′ Ferrari – Amazon-Prime 20250712/13
|De vuelta a casa – Amazon-Prime De vuelta a casa – Filmin (2017) 20250712
|Nueva vida en Nueva York (Casse-tête chinois (Chinese Puzzle) 2013) 6,2 113′ Nueva vida en Nueva York – Amazon-Prime 20250711
|Bridget Jones’s Baby (2016) 5,3 122′ El bebé de Bridget Jones – Amazon-Prime 20250710
|Mentiroso compulsivo (Liar Liar 1997) 5,4 87′ Mentiroso compulsivo – Amazon-Prime 20250707
|Cambio de ruta (2014) 4,2 98′ Cambio de ruta – Amazon-Prime 20250701
|Populaire (2012) 5,6 111′ Populaire – Amazon-Prime 20250630
|Pequeñas casualidades (Le tourbillon de la vie 2022) 6,3 115′ Pequeñas casualidades – Amazon-Prime 20250629
|El peor trabajo de mi vida (Maison de retraite 2022) 5,3 97′ El peor trabajo de mi vida – Amazon-Prime 20250628
|Una quinta portuguesa (2025) 6,9 114′ Amule 20250624
|Mar i cel (2025) 7,2 116′ Mar i cel (musical) -Viquipèdia Mar i cel (2024) Teatre Victòria Expulsió dels moriscos -Viquipèdia l’obra del Guimerà a partir dels fets històrics Mar i cel (2024) Teatre Victòria 20250622
|Justicia artificial (2024) 5,4 98′ Justicia artificial – Amazon-Prime 20250619
|Sirât (2025) 7,3 114′ Círcol Catòlic 20250615
|Bean, lo último en cine catastrófico (Bean: The Ultimate Disaster Movie 1997) 5,2 90′ Bean, lo último en cine catastrófico – Filmin 20250614
|Boléro (2024) ? 120′ Boléro – Filmin 20250613
|El cielo rojo (Roter Himmel 2023) 6,5 102′ El cielo rojo – Filmin 20250612
|Mentes brillantes (Première année 2018) 5,8 92′ Mentes brillantes – Filmin 20250611
|Las hijas del califato (Rabia 2024) 5,8 94′ Las hijas del califato – Filmin 20250610
|Voces de libertad (Vlny 2024) 6,6 131′ Voces de libertad – Filmin 20250609
|Flow, un mundo que salvar (Flow 2024) 7,3 83′ Flow, un mundo que salvar- Filmin 20250608
|Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969) 7,8 112′ Dos hombres y un destino- Filmin 20250606
|Guantanamera (1995) 6,4 96′ Guantanamera – Amazon-Prime 20250603
|La playa de los ahogados (2015) 5,7 96′ La playa de los ahogados – rtveplay-somoscine 20250602
|Adivina quién (Guess Who 2005) 5,1 106′ Adivina quién – rtveplay-Cine internacional 20250601
|La contadora de películas (2023) 6,2 111′ La narradora de pel·lícules – TV3 20250531
|Loli Tormenta (2023) 5,2 98′ Loli Tormenta – rtveplay-somoscine 20250530
|El largo y cálido verano (The Long, Hot Summer 1958) 7,2 112′ El largo y cálido verano – rtveplay-Cine de siempre 20250527
|Llévame a la luna (Un plan parfait 2012) 5,4 105′ Llévame a la luna – rtveplay-Cine internacional 20250525
|El amor en su lugar (Love Gets a Room 2021) 6,8 103′ L’amor troba apartament – TV3 20250524
|Tomates verdes fritos (Fried Green Tomatoes 1991) 7,4 129′ Tomates verdes fritos – rtveplay-Cine de siempre 20250523
|Close (2022) 7,4 104′ Close- Filmin Close – rtveplay-cine internacional 20250521
|Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969) 7,8 112′ Dos hombres y un destino- Filmin Dos hombres y un destino – rtveplay-Cine de siempre 20250520
|El diario de Noah (The Notebook 2004) 7,3 124′ El diario de Noah – Amazon-Prime 20250518
|Dirty Dancing (1987) 6,1 97′ Dirty Dancing – Amazon-Prime Dirty Dancing – rtveplay-cine internacional 20250517
|El arte de vivir bajo la lluvia (The Art of Racing in the Rain 2019) 6,5 109′ El arte de vivir bajo la lluvia – Amazon-Prime El arte de vivir bajo la lluvia – rtveplay-cine internacional 20250516
|De Caperucita a loba (2023) 4,0 92′ De Caperucita a loba en solo seis tíos – rtveplay-somoscine 20250515
|Una familia en apuros (Boutchou 2020) 4,4 78′ Bichito, una familia en apuros – rtveplay-cine internacional 20250514
|One Day (Siempre el mismo día) (One Day 2011) 6,3 108′ One Day (Siempre el mismo día) – Amazon-Prime Siempre el mismo día – rtveplay-cine internacional 20250513
|El triángulo de la tristeza (Triangle of Sadness 2022) 6,9 147′ El triángulo de la tristeza – Filmin 20250512
|Crimen en Barcelona Serie ( Der Barcelona Krimi 2017) 3,8 105′ Sempre hi ha una escletxa – Crims a Barcelona Sempre hi ha una escletxa – TV3 20250511
|Ha nacido una estrella (A Star Is Born 2018) 6,6 135′ Ha nacido una estrella – Amazon-Prime Ha nascut una estrella – TV3 20250510
|Lost in Translation (2003) 7,1 105′ Lost in Translation – Filmin 20250509
|Un diván en Túnez (Un divan á Tunis (Arab Blues) 2019) 5,5 88′ Un diván en Túnez – Filmin 20250508
|El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen 2017) 6,8 98′ El otro lado de la esperanza – Filmin 20250507
|El Havre (Le Havre 2011) 6,9 93′ El Havre – Filmin 20250506
|Pequeños milagros en Peckham St. (Cat in the Wall 2019) 5,6 92′ Pequeños milagros en Peckham St. – Filmin 20250505
|Crimen en Barcelona Serie ( Der Barcelona Krimi 2017) 3,8 105′ El dia més llarg – Crims a Barcelona El dia més llarg – TV3 20250504
|La canción de los nombres olvidados (The Song of Names 2019) 5,8 111′ La cançó dels noms – TV3 20250503
|Todo lo que tú quieras (2010) 6,2 97′ Todo lo que tú quieras – Filmin 20250502
|Zoe y Tempestad (Tempête 2022) 5,7 105′ Zoe y Tempestad – Amazon-Prime La Zoe i la Tempesta – TV3 20250501
|El destino de Maya (Myrskyluodon Maija 2024) 7,0 164′ El destino de Maya – Filmin 20250430
|Saben aquell (2023) 7,0 109′ Saben aquell – Amazon prime 20250427
|La luz que imaginamos (All We Imagine as Light 2024) 6,6 118′ La luz que imaginamos – Filmin 20250426
|Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain 1952) 8,1 102′ Cantando bajo la lluvia – Filmin 20250425
|Las locas peripecias de un señor mamá (Mr. Mom 1983) 5,0 91′ Las locas peripecias de un señor mamá – Amazon prime 20250421
|Parthenope (2024) 6,8 136′ Parthenope – Filmin 20250420
|El apartamento (The Apartment 1960) 8,4 125′ El apartamento – Filmin 20250419
|Los años malditos II (De forbandede år 2 2022) 5,8 152′ Los años malditos II- Filmin Els anys maleïts II- TV3 20250418
|Los años malditos (De forbandede år 2020) 6,0 152′ Los años malditos – Filmin Els anys maleïts – TV3 20250418
|Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute 2023) 7,1 150′ Anatomía de una caída – Filmin 20250413
|El hombre que conocía el infinito (The Man Who Knew Infinity 2015) 6,2 104′ El hombre que conocía el infinito – Amazon-Prime L’home que coneixia l’infinit – TV3Srinivasa_Ramanujan -Viquipèdia 20250412
|El arte del perdón (Exhibiting Forgiveness 2024) 6,2 117′ El arte del perdón – Filmin 20250411
|Cuando cae el otoño (Quand vient l’automne 2024) 6,7 102′ Cuando cae el otoño – Filmin 20250406
|Emilia Pérez (2024) 5,9 132′ Emilia Pérez – Filmin 20250402
|El orden divino (Die göttliche Ordnung 2017) 6,6 96′ El orden divino – Filmin 20250331
|Deseando amar (Fa yeung nin wa (In the Mood for Love) 2000) 7,8 95′ Deseando amar – Filmin 20250330
|Un bocado exquisito (Smagen af sult 2021) 5,3 99′ Un bocado exquisito – Filmin Un Bocado Exquisito – Amazon-Prime Un mos exquisit – TV3 20250329
|Crónica de un amor efímero (Chronique d’une liaison passagère 2022) 6,5 100′ Crónica de un amor efímero – Filmin 20250328
|Jubilación: imposible (Joyeuse retraite! 2019) 4,4 96′ Jubilación: Imposible – Filmin 20250324
|La sustancia (The Substance 2024) 6,6 140′ La sustancia – Filmin 20250323
|Tiempo compartido (Hors du temps 2024) 5,2 105′ Tiempo compartido – Filmin 20250321
|Wolfgang (Extraordinario) (2025) 6,5 110′ Wolfgang. El secret del pare 20250320
|Cosas de la edad (Rock’n’ Roll 2017) 5,3 123′ Cosas de la edad – Filmin Cosas De La Edad – Amazon prime 20231008 20250319
|Sin filtro (Chamboultout 2019) 4,8 100′ Sin filtro – Filmin 20250318
|El viaje de Bettie (Elle s’en va 2013) 5,3 116′ El viaje de Bettie – Filmin 20250316
|Lo mejor para ella (Black or White 2014) 5,3 121′ Lo mejor para ella – Filmin Lo mejor para ella – Amazon prime 20250315
|Prohibido enamorarse (Shopgirl) (Shopgirl 2005) 5,2 104′ Shopgirl – Amazon prime 20250314
|Baby, tú vales mucho (Baby Boom 1987) 5,4 103′ Baby, tú vales mucho – Filmin Baby, tú vales mucho – Amazon prime 20221218 20250313
|Postales desde el filo (Postcards from the Edge 1990) 5,8 106′ Postales desde el filo – Filmin 20250309
|El hombre más enfadado de Brooklyn (The Angriest Man In Brooklyn 2014) 4,8 88′ El hombre más enfadado de Brooklyn – Filmin 20211216 20250308
|Elsa & Fred (Elsa and Fred) (2014) 5,6 104′ Elsa & Fred – Amazon prime Elsa & Fred – Filmin 20250307
|Vida y amores de una diablesa (She-Devil 1989) 4,9 94′ Vida y amores de una diablesa – Amazon prime 20250306
|Haz lo que debas (Do the Right Thing 1989) 7,3 110′ Haz lo que debas – Filmin 20250305
|Ninotchka (1939) 7,9 110′ Ninotchka – Filmin 20250303
|The Apprentice. La historia de Trump (The Apprentice 2024) 6,5 116′ The Apprentice. La historia de Trump – Filmin 20250302
|French Connection. Contra el imperio de la droga (The French Connection 1971) 7,3 104′ French_Connection -Viquipèdia 20250301
|Hoosiers: Más que ídolos (Hoosiers 1986) 6,4 114′ Hoosiers: Más que ídolos – Filmin 20250228
|El golpe (The Sting 1973) 8,5 129′ El golpe – Filmin 20250226
|La abuela y el forastero (L’àvia i el foraster 2024) 6,5 116′ L’àvia i el foraster – Filmin 20250225
|Solos en la noche (2024) 5,4 88′ Solos en la noche – Filmin 20250223
|Atrapado en el tiempo (Groundhog Day 1993) 7,4 101′ Atrapado en el tiempo – FilminDia de la marmota -Viquipèdia El Dia de la Marmota – Teatre Coliseum 20250222
|Come, reza, ama (Eat, Pray, Love 2010) 4,7 146′ Netflix Come, reza, ama – rtveplay-cine internacional 20210822, 20250221
|Marco (2024) 7,0 98′ Marco -Viquipèdia 20250220
|Wind River (2017) 7,0 110′ Wind River – rtveplay-cine internacional 20250219
|Una boda explosiva (Shotgun Wedding 2022) 4,2 100′ Una boda explosiva – Amazon-Prime Una boda explosiva – rtveplay-cine internacional 20250218
|La boda de mi novia (Made of Honor 2008) 5,0 101′ LA BODA DE MI NOVIA – Amazon-Prime La boda de mi novia- rtveplay-cine internacional 20240521,20250217
|El secreto de sus ojos (2009) 8,1 129′ El secreto de sus ojos – Netflix El secreto de sus ojos- rtveplay-cine internacional 20250216
|El diablo viste de Prada (The Devil Wears Prada 2006) 5,7 111′ El diablo viste de Prada – max El diablo viste de Prada – rtveplay-cine internacional 20250215
|Dame 10 razones (10 Items or Less 2006) 5,2 76′ Dame 10 razones – Amazon prime 20250215
|El acusado (Les Choses humaines 2021) 7,0 132′ L’acusat – TV3 El acusado – Amazon prime 20250214
|El club de los martes (Tisdagsklubben 2022) 5,0 102′ El club de los martes – Amazon prime El club de los martes – Filmin 20250214
|Verano en París TV (Ein Sommer in Paris 2011) 3,8 89′ Un verano en Paris – Amazon prime 20250212
|El vestido de compromiso TV (The Engagement Dress 2023) 90′ El vestido de compromiso – Amazon prime 20250211
|Mujeres bajo la luna (Moonlight and Valentino 1995) 4,7 104′ Moonlight and Valentino: Mujeres bajo la luna – Amazon prime 20250210
|En su punto (Tendre et saignant 2021) 5,2 91′ En su punto – Amazon prime 20250209
|El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo (The Last Bus 2021) 5,8 86′ L’últim autobús – TV3 El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo – Amazon prime 20250208
|Repostero y chef (À la belle étoile 2023) 5,7 110′ Repostero y chef – Amazon prime 20250205
|Los dos amores de mi vida (One True Loves 2023) 4,7 100′ Los dos amores de mi vida – Amazon prime 20250204
|La cena perfecta (La cena perfetta 2022) 5,6 106′ La cena perfecta – Amazon prime La cena perfecta – Filmin 20250203
|Los buenos profesores (Un métier sérieux 2023) 6,2 101′ Los buenos profesores – Amazon prime 20250202
|The Wedding in the Hamptons TV (Dressed for Love 2023) ? 87′ Boda en Los Hamptons – Amazon prime 20250201
|Una buena casa (The Good House 2021) 5,7 114′ Una buena casa – Amazon prime 20250131
|Sueños de otoño TV (Autumn Dreams 2015) 4,3 105′ Un amor para siempre 83′ – Amazon prime 20250130
|Gloria Bell (2018) 5,7 97′ Gloria Bell – Amazon prime 20250129
|El despertar de María (Maria rêve 2022) 5,7 88′ El despertar de María – Amazon prime 20250127
|Si de verdad quieres… (Hope Springs (Great Hope Springs) 2012) 5,6 98′ La esperanza es (Hope Springs) (Spain) – Amazon prime 20250126
|Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho… ahora? (Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu? 2019) 4,9 99′ Déu Meu, però què t’hem fet… ara? – TV3 Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho… ahora? – Amazon prime 20250125
|Sirenas (Mermaids 1990) 5,8 115′ Sirenas – Amazon prime 20250124
|Infiltrats – TV3 20250121
|CODA (2021) 6,7 111′ CODA – rtveplay-cine internacional 20250119
|Els encantats (2023) 6,2 108′ Els encantats – TV3 Els encantats (Los encantados) – Amazon prime 20250118
|Amor y disfunción (Social Animals 2017) 5,1 90′ Amor y disfunción – Amazon prime 20250117
|French Kiss (1995) 5,8 111′ French Kiss – M+ French Kiss – Amazon prime 20250430, 20250115
|Hechizo del corazón (Return to Me 2000) 5,3 116′ Vuelve a mi – Amazon prime 20250114
|La pareja del año (America’s Sweethearts 2001) 4,8 103′ La pareja del año (America’s Sweethearts) – Amazon prime 20250113
|Alas blancas (White Bird: A Wonder Story 2023) 6,7 120′ Alas blancas – Amazon prime 20250112
|Yo no soy esa (2024) 5,0 95′ Yo no soy esa – Amazon prime 20250111
|Crazy Stupid Love (2011) 6,4 118′ Crazy Stupid Love – Amazon prime 20250110
|El doctor de la felicidad (Knock 2017) 5,2 113′ El doctor de la felicidad – Amazon prime 20250108
|Un paseo con Madeleine (Une belle course 2022) 6,5 86′ Un paseo con Madeleine – Amazon prime 20250107
|Las chicas de la galería (Ladies in Black 2018) 5,7 109′ Las chicas de la galería – Amazon prime 20250106
|Last Christmas (2019) 5,4 102′ Last Christmas – Amazon prime 20200426, 20250105
|Una rubia muy legal (Legally Blonde 2001) 4,5 96′ Una rubia muy legal – Amazon prime 20250104
