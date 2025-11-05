Orígen del «Mas Torrat».
En Vicenç Carbonell Virella diu: «les darreres dades obtingudes ens inclinen a identificar el mas Torrat amb el pretèrit mas d’en Rocafort. En data incerta i amb nom desconegut el mas fou adquirit pel notari Joan Garrich i Torrents (1763-1837) i, fins a l’any 1846 es va dir “masia de Garrich”, essent també propietat del fill, Manuel Garrich, advocat que morí al 1847. Des de l’any 1824 la casa també surt com mas Torrat, denominació que per ara desconeixen com i perquè s’esdevingué, però tenim la sospita que abans de l’any 1824 aquest nom el va portar el masover ribetà Serafí Roig àlies “Mas Torrat”, que a la vegada el duia d’un avantpassat seu, Jaume Roig, que vivia a les Torres (al Mas Roig de les Torres de Ribes) a l’any 1722 i que el 1761 consta de masover a Vilanova, no sabem a quina masia.»
14 de juny de 2020
