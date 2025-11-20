El franquisme va ser la destrucció del sistema democràtic aconseguit a les urnes, amb la mort, exili i empresonament de més d’un milió de persones, entre les quals la gran majoria de les més capacitades intelectualment, professors, escriptors i altres del món de la cultura.
Mort el dictador, l’oposició estava dividida entre rupturistes i reformistes. Els reformistes, trastornats pel fracàs de la revolució socialista, van acceptar el règim del 78 amb totes les estructures d’estat del franquisme (monarquia, exèrcit, policia, justícia, etc.), amb tota la corrupció. Això va fer que els polítics de la “democràcia”, franquistes+”demòcrates”, van seguir robant uns i s’hi van afegir els altres. Per justificar-ho es van inventar l’estat de les autonomies i així, d’un tret van matar dos pardals, l’opressió i domini de les nacions, sotmeses de fa segles per la monarquia borbònica, restaurada pel dictador i la distribució de la corrupció a tots nivells. En conseqüència, al cap dels anys, el deute és dispara i desapareix el fons de les pensions.
Amb aquest panorama més els efectes de la crisi, empobriment i pèrdues d’habitatge per causa de les hipoteques, desnonaments, etc., la gent desesperada és passa a la pizza, cervesa i futbol i la cultura baixa. En conseqüència el programa de VOX és una revelació per al sector més desesperat de la societat; curt i entenedor; llegiu-lo: Qué es VOX.
