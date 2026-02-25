canviar el curs de la història…

El món és el que és i crec que pretendre canviar-lo és un afer presumptuós.
Crec que pretenem superar el «coneixement fals» dels que no sabien de què parlaven, segons Sòcrates, el mecanisme funcional de supervivència de renuncia a si mateixos per ser com els altres dels «molt curts d’enteniment», de Schopenhauer, «la moralitat del ramat» esmentada per Nietzsche, «la banalitat del mal» d’Hannah Arendt, dels que havien deixat de pensar, l’«evaporació de la intel·ligència individual» per prosperar en les multituds, segons Gustave Le Bon, «l’auto-sobreestimació de les habilitats dels incompetents produeix confiança per a ser seleccionats per liderar mentre que l’auto-subestimació pel que no controlen, dels competents» produeix vacil·lació i debilitat, segons Dunning Kruger, etcètera, perquè diuen que Einstein va dir que si pots explicar una cosa a la teva àvia és que l’entens bé; i, a part del que hagués dit Descartes d’això, ell que estava tant preocupant en comprendre-ho tot amb claredat i d’explicar-ho metòdicament, crec que totes les àvies del món entenen què vol dir que volem la Pau, la cura del Planeta i la Fraternitat Humana, per tant tu també pots adherir-te a aquest esdeveniment.
