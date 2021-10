Currículum Núria Inglada Cardona

Núria Inglada Cardona

Nascuda a Barcelona, 1968. Investigadora i pedagoga teatral. Mestra en Arts Escèniques, Universitat de Vigo i titulada superior en Art Dramàtic, Institut del Teatre de Barcelona. El seu interès pel teatre no convencional la va portar a formar-se i investigar en allò que es podria anomenar teatre “vivencial” o de l’experiència, col·laborant amb el grup irlandès Artslab dirigit per Chrisie Poulter, formant-se en diversos àmbits artístics, socials, pedagògics i terapèutics amb persones i grups, com Tere Puig (ioga orgànic), Odin teatret (entrenament actoral i creació d’espectacles), Atro Kahiluotto (direcció), Judi Wilson (cos i moviment), Cie. du passeur (presència escènica a partir de la fascioteràpia), Kirill Yurievich Yarko (teràpia biodinàmica) entre d’altres, i cursant dos postgraus en feminisme al centre d’investigació Duoda. Universitat de Barcelona. L’any 2001 va conèixer el treball de la veu Roy Hart, que li va obrir el camí cap a una manera d’entendre el teatre molt més connectada amb la intel·ligència corporal, amb el joc i amb la pròpia experiència, i va decidir formar-se convertint-se en professora especialista l’estiu de 2011. Tot i haver treballat professionalment en el món del teatre com a actriu, directora i com a ajudant de direcció al costat de Joan Castells, Helena Pimenta, Ariel García-Valdés i Josep Maria Mestres al Teatre Lliure i al TNC, en l’última dècada ha enfocat el seu interès principalment en la investigació i la docència centrades en la relació i la vivència. En el camp de la pedagogia ha estat professora de direcció escènica a l’Esad de Galícia durant 8 anys, és professora del Centre d’Art Internacional Roy Hart Theatre (Occitània) i ha dut a terme cursos i seminaris arreu del món com al Festival de Teatro de Ourense (2011), Mostra internacional de teatro de Cangas (2010-11), Teatterikorkeakoulu (Finlàndia, 2016) o en el VI i VII Wolfsohn i Hart International Performance Symposium (Brasil, 2017-18). El seu darrer treball de recerca es va presentar a la conferència “Transitando por ‘el’ Pont Flotant” dins del Ciclo Miradas, Teatros del Canal, Madrid, febrer de 2020. En aquests moments de la seva vida, es troba en una fase de canvi vital, (re)visitant espais de connexió personal, coneixent noves formacions i formulant projectes, en les arts del cos, les llengües, el social i la multiculturalitat.