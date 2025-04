Roser, la bruixa

A propòsit del llibre Que morin els fills dels altres de Roser Cabré-Vardiell.

Et vaig dir que no vaig poder venir a la presentació perquè visc a un setè. El setè que tu vas haver de deixar.

Cites aquest setè 14 vegades al llarg del llibre; en 3 pàgines hi surt dues vegades.

El 3, l’estructura ternària, és una constant. Com una còsmica inflació ternària neix a la pàgina 165, a partir de la 194 es fa sortilegi* i es materialitza en 35 pagines més fins a la processó final que m’ha evocat la desfilada de Don DeLillo a Cosmòpolis.

Tern, tri, terç

Terna, triaxial, terça

Treset, tripolar, tercera

Visc a un setè, tercera.

7è-3ª

*Combustible i flamarada, fes que aquesta bruixa no pugui ser apagada. Combustible i flamarada, fes que aquesta bruixa no pugui ser apagada. Combustible i flamarada, fes que aquesta bruixa no pugui ser apagada.

PS. És molt possible que m’hagi descomptat algun setè o algun tern.